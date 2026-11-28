شهرکرد- خبرنگار کیهان:

حسین رفیعی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در تحولات امروز اظهار کرد: رسانه در دنیای کنونی صرفاً ابزار انتقال اطلاعات و اخبار نیست، بلکه یکی از عرصه‌های مهم اثرگذاری بر افکار عمومی، آگاهی‌بخشی و روایت رویدادهاست و فعالان این حوزه مسئولیت مهمی دربازتاب دقیق و درست واقعیت‌ها بر‌عهده ‌دارند.

وی افزود: در همین زمینه و با هدف سازماندهی ظرفیت‌های رسانه‌ای استان، برنامه‌ریزی شده که ۱۶۸ نفر از علاقه‌مندان، فعالان و کنشگران رسانه‌ای چهارمحال‌وبختیاری در قالب گردان رسانه‌ای جانفدا سازماندهی شوند و با استفاده از توانمندی‌ها و تخصص‌های مختلف، در عرصه‌های گوناگون از جمله مقابله با جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای دشمن نقش‌آفرینی کنند.

رفیعی با تأکید بر اینکه صرف سازماندهی نیروها نمی‌تواند به‌تنهائی زمینه‌ساز فعالیت مؤثر رسانه‌ای باشد، تصریح کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد، ارتقای سطح دانش، مهارت و توان تخصصی اعضاست؛ از این ‌رو آموزش و توانمندسازی در اولویت برنامه‌های این مجموعه قرار دارد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای افراد، زمینه ارتقای مهارت‌های تخصصی آنان را در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای فراهم کنیم تا اعضا متناسب با توانایی و تخصص خود بتوانند فعالیت رسانه‌ای مؤثر داشته باشند

ملک محمد قربان‌پور ادامه داد: با وجود محدودیت مقیاس برخی صنایع استان در مقایسه با قطب‌های بزرگ صنعتی کشور، چهارمحال‌وبختیاری در بخش‌هایی از زنجیره ارزش صنعت، از جمله نساجی، صنایع مرتبط با فولاد، صنایع غذایی و تولید خوراک دام و آبزیان، ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد.