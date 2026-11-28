مشاور و دستیار رهبر انقلاب با تأکید بر پیوند ناگسستنی ایران و عراق، از بغداد خواست در موضوع مرزها هوشیار باشد و به ابزار سیاست‌های ترامپ تبدیل نشود.



محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در پی برخی اقدامات مرزی از سوی دولت عراق در صفحه شخصی خود نوشت:

«در هندسه سیاست خارجی ما، هم سرنوشتی با همسایگان اصل اساسی است. ایران در سخت‌ترین روزها با تمام توان کنار ملت عراق ماند و دوستی خود را اثبات

کرد.

این پیوند ناگسستنی ایجاب می‌کند بغداد در موضوع مرزها هوشیار باشد تا به ابزار دست دشمنان اسلام و اجابت سیاست‌های ترامپ جنایتکار تبدیل نشود.»