

جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو در پاسخ به این سؤال که با توجه به جنگ‌های ابدی آمریکا برای دموکراسی‌سازی و تغییر نظام چه چیزی باعث شده است ایران بتواند در برابر ابرقدرتی مانند آمریکا ایستادگی کند، با مقایسه جنگ‌های آمریکا با عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ با جنگ انتخابی و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، گفت: آمریکا در سال ۱۹۹۱ هیچ نفعی در جنگ برای تغییر نظام بغداد از طریق نظامی نداشت. صدام حسین پیش از این جنگ و پس از آن در قدرت بود. به همین دلیل است که این جنگ محدود بود. قدرت نیروی هوائی آمریکا بر وقایع میدان اثر گذاشت و آمریکا به پیروزی چشمگیری دست پیدا کرد. هیچ تلاشی برای براندازی رژیم بغداد انجام نشد و نتیجه انتهایی پیروزی خیره‌کننده، اگر چه محدود آمریکا بود.

مرشایمر در ادامه، جنگ ۲۰۰۳ آمریکا علیه عراق را بسیار متفاوت از سال ۱۹۹۱ توصیف کرد، چرا که در آن آمریکا به دنبال یک پیروزی قاطع بود، نه صرفا بیرون راندن عراقی‌ها از کویت و در حمله به عراق، براندازی رژیم بعث بود و آمریکا وارد «مهندسی اجتماعی» شد.

او با اشاره به برکناری صدام حسین از قدرت، تشریح کرد که این امر در ابتدا یک پیروزی به نظر می‌رسید، اما مشکل این‌جا بود که پس از آن، آمریکا مالک این کشور شد و باید صلح و ثبات را در داخل مرزهای عراق حفظ می‌کرد و نظام جدیدی روی کار می‌آورد که بتواند کشور را اداره کند و اساسا تغییر نظام سیاسی یعنی همین.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که آمریکا در امر دشوار مهندسی اجتماعی در عراق موفق نبود، گفت که جنگ دوم برای آمریکا «به درستی یک شکست بود.»

مرشایمر در ادامه با مقایسه این جنگ‌ها با دو جنگ ۱۲ روزه و 40 روزه که آمریکا با مشارکت رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام داد، ابتدا با بررسی جنگ ۱۲ روزه که از ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد، بیان کرد: در این جنگ، تاسیسات اتمی ایران بمباران شد. هدف این جنگ تغییر نظام یا دست یافتن به پیروزی قاطع در برابر ایران نبود. هدف این جنگ عمدتا از بین بردن توان هسته‌ای ایران بود.

او از نظر محدود بودن این جنگ، آن را با جنگ علیه عراق در سال ۱۹۹۱ مقایسه کرد و با بیان این‌که هدف اصلی آن از بین بردن تاسیسات غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران بوده است، مدعی شد که این جنگ به‌نوعی برای آمریکا پیروزی بود. اگرچه مقامات ایران تاکید کرده‌اند توان هسته‌ای ایران که متکی بر ظرفیت و دانش بومی بوده و وارداتی نیست، با بمباران از بین نخواهد رفت و تهران به عنوان یکی از کشورهای عضو پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) از حق غنی‌سازی برخوردار است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که هدف جنگ تحمیلی سوم یا همان جنگ 40 روزه که از فوریه ۲۰۲۶ علیه ایران آغاز شد، تغییر نظام سیاسی و دستیابی به پیروزی قاطع بود، گفت: هدف این جنگ درست مانند جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، تغییر نظام بود. آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفتند که در ایران، اقدام به تغییر نظام کنند. تفاوت اساسی میان آنچه اکنون در ۲۰۲۶ در ایران انجام می‌دهیم با آنچه در ۲۰۰۳ در عراق انجام شد، این است که ما در آن سال در عراق با نیروی زمینی ارتشی بزرگ به عراق حمله کردیم، ارتش آن را شکست دادیم و صدام حسین را سرنگون کردیم. اما دولت ترامپ و اسرائیلی‌ها هیچ نفعی در حمله به ایران و تغییر نظام با استفاده از ارتش‌های خود برای شکست قاطع نیروهای مسلح ایران، ندارند. قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد.

او تاکید کرد که این جنگ برای آمریکا و اسرائیل «یک شکست آشکار بوده است.»

این استاد نظریه‌پرداز آمریکایی با اشاره به این که پیشرفت نیروهای مسلح ایران در فناوری و توسعه موشک‌های بالستیک، پهپادها و موشک‌های کروز مرگبار که در جنگ تحمیلی سوم آشکارتر شد، مقابله هوائی با ایران را دشوارتر کرده است، بیان کرد: به گمانم پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بیشتر سیاست‌گذاران آمریکایی و حتی بیشتر کارشناسان خارجی به‌طور کامل درک نکرده بودند که موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای ایران تا چه اندازه در برابر قدرت نظامی آمریکا، پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه، مؤثر خواهند بود. اما واقعیت این است که این سلاح‌ها در دست ایرانی‌ها به‌شدت ضریب توان رزمی ارتش ایران را افزایش داده‌اند و تلاش‌های آمریکا برای پیروزی در جنگ با ایران را واقعا پیچیده کرده‌اند. ایرانی‌ها اکنون این فناوری پیشرفته را در اختیار دارند که وقتی می‌کوشیم علیه ایران جنگی برپا کنیم، ما را به دردسر می‌اندازد. بنابراین، این موضوع احتمال این که آمریکا بتواند در جنگ با ایران پیروز شود را تا دو برابر کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، مرشایمر جنگ 40 روزه را یک «شکست» برای آمریکا دانست و گفت: این جنگ با هدف تغییر نظام، مسیری است که با توجه به ضرورت امر مهندسی اجتماعی و متغیرهایی مانند ظهور توانمندی‌های پیشرفته و مرگبار نظامی، چنان که در ایران رخ داده است، حتی برای قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا دشوار و پر دردسر است که عمدتا به شکست می‌انجامد.

اظهارات مرشایمر در بستر این تحولات مطرح می‌شود که بر اساس نظرات کارشناسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا جنگ انتخابی و غیرقانونی علیه ایران را بدون راهبردی مشخص برای برون‌رفت از آن و عمدتا تحت نفوذ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستی در ایالات متحده آغاز کرد.

این جنگ که به بسته شدن تنگه هرمز انجامید، قیمت سوخت را به طور بی‌سابقه‌ای در سراسر جهان افزایش داد و منجر به افزایش هزینه خانوارها شد. نتیجه این پیامد اقتصادی برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه او، شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در برابر حزب دموکرات بود. بر اساس نظرسنجی‌ رسانه‌های آمریکایی پیش از انتخابات، پیامدهای جنگ علیه ایران، تاثیر بسزایی در افت محبوبیت ترامپ و حزبش در نزد رای‌دهندگان

داشت.

علاوه ‌بر این، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در سراسر منطقه دچار آسیبی جدی شد و مهمات دوربرد ارتش تروریستی آمریکا با نرخ بالایی به مصرف رسید. طبق آخرین اعلام پنتاگون به کنگره، هزینه کلی این جنگ، بدون احتساب هزینه بازسازی پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی، بیش از

۴۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

مقامات ایران هشدار داده‌اند که بر اساس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تکرار تجاوزگری و با تکیه بر توانمندی‌های نوین نظامی و فناوری ایران، پاسخ به هرگونه ماجراجویی نظامی دشمنان، قاطع و مهلک

خواهد بود.