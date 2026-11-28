گفت: قیمت‌های کالا و خدمت چرا افسار پاره کرده؟! چرا این مسئولان اقتصادی و قضایی و مقننه و امنیتی که سوار کار هستند، افسار گرانی را نمی‌کشند؟!

گفتم: می‌گویند این گرانی‌ها به علت جنگ و تحریم‌هاست!

گفت: این جماعت که برای اثبات نظر خودشان دلیل و سندی ارائه نمی‌دهند ولی بسیاری از اقتصاددانان کارکشته، ضمن آن‌که تاثیر جنگ و تحریم‌ها را نفی نمی‌کنند، این اندازه از افزایش قیمت‌ها را غیر‌عادی می‌دانند و برای افسار گسیختن قیمت‌ها به سه دلیل و علت اشاره می‌کنند. اول نابلدی برخی از دست‌اندرکاران، دوم مفسدان کلان اقتصادی و سوم، نقش ستون پنجم دشمن!

گفتم: راستی مبلغ ۹۶ میلیارد دلار ارز تراستی که باید به دولت بازگردانده می‌شد و نشده است، کجاست؟! فلان مسئول اقتصادی که بابت دلار ۴۷ هزارتومانی به شهید رئیسی انتقاد می‌کرد و می‌گفت چرا استعفا نمی‌دهی؟! درباره ۵ برابر شدن قیمت دلار در دوران مسئولیت خودش چه توضیحی دارد؟! و یا چرا از کلان سرمایه‌داری که در فرصت کوتاهی به سرمایه کلان رسیده است نمی‌پرسند از کجا آورده است؟! و‌...

گفت: چه عرض کنم؟! شاید منتظرند دری به تخته‌ای بخورد و غول جادو از بطری بیرون بیاید و جواب این پرسش‌ها را از غول جادو بپرسند؟!

گفتم: یارو در یک بطری را باز کرد و ناگهان غول جادو از آن بیرون آمد و گفت یک حاجتت را بگو که برآورده کنم! یارو گفت؛ من یک خانه می‌خواهم! غول جادو غش‌غش خندید و گفت؛ مرد حسابی اگر من خانه داشتم که توی بطری زندگی نمی‌کردم!