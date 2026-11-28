*فیلم انبارهای پر از اسلحۀ مزدوران سعودی را که به دست نیروهای مسلح یمن افتاده بود وقتی از تلویزیون می‌دیدم یاد پیش‌بینی امام شهید افتادم که در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ فرمودند من از تجهیزاتی که عربستان می‌خرد نگران نیستم. زیرا در دوران نه‌چندان دور، همه این امکانات به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد.

رضایی‌نور

*محدودیت‌های رژیم صهیونی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، رنج آوارگان را در آستانه زمستان دوچندان کرده است. در حال حاضر بیش از نیم میلیون کودک فلسطینی در حالی چهارمین زمستان پیاپی خود را آغاز می‌کنند که در چادرهای پاره یا سرپناه‌های نامناسب به سر می‌برند. این در حالی است که بیش از ۱۵۰ هزار چادر مسافرتی با ممانعت رژیم صهیونی پشت مرزهای غزه متوقف مانده و اجازه ورود نیافته‌اند.

زریاب

*پیام رهبر معظم انقلاب به چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت را باید در امتداد سلسله هشدارهای رهبری درباره گردنه خطیر و مرحله سرنوشت‌ساز جمعیتی کشور خواند. مرحله‌ای که به تعبیر معظم‌له، عبور سالم از آن نیازمند جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاست‌های گذشتۀ جمعیتی و پیگیری مجدّانه سیاست صحیح و راهبردی افزایش جمعیت جوان است.

رسول‌آبادی

*بسیج، یعنی همه و همه، یعنی بسیج. مردم مبعوث، مصداق عینی و اجتماعی بسیج‌اند. بسیج با همه تنوع و فراگیری آن به هیچ دسته و گروه خودساخته سیاسی وابسته نیست بلکه تحت فرمان ولایت فقیه و خواست عموم‌ مردم ایران‌ و اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

چراغمکانی

* با شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر، پیامدهای فاجعه‌بار حمایت این حزب از قاتل منفوری همچون دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. جمهوری‌خواهان اکنون با از دست دادن اکثریت پارلمانی باید هزینه عملکرد دولت و حمایت بی‌چون ‌و چرای خود از ترامپ را بپردازند.

قاضی

* ساختار اقتصاد دو کشور ایران و عراق و پیوندهای عمیق تجاری، به‌ویژه وابستگی مطلق بازار عراق به محصولات ایرانی و اتکای معیشت مرزنشینان عراقی به صنعت حمل‌ونقل، مانع از قطع یا افت جدی تبادلات تجاری شده و خواهد شد. در نتیجه آمریکا از دروازه آهنین خود نیز طرفی نخواهد بست.

پیروی

*روزنامه‌ صهیونی زیمان‌یسرائیل ‌در گزارشی تخصصی درباره شرایط روحی و روانی صهیونیست‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات کنست، اعلام کرد که با وجود اعلام نتایج، تنش و نابسامانی روحی و روانی همچنان بر تعداد بسیار زیادی از صهیونیست‌ها حاکم شده است. زیرا نمی‌دانند کابینه آنها به چه سمت و سویی خواهد رفت، تصمیمات اقتصادی و اجتماعی پیش رو چگونه است و به طور کلی نگرانی از آینده زندگی روزمره، آنها را در اضطراب مستمر نگه داشته است.

راهداری

*در اقدامی کم‌سابقه، یک میلیون و ۱۱۷ هزار اروپایی خواستار تعلیق توافق اتحادیه اروپا با اسرائیل شدند. پیام این رویداد این است که مطالبه عدالت و حقوق بشر مرز نمی‌شناسد و صدای شهروندان می‌تواند به مطالبه‌ای رسمی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

حاجب

*با مطالعه عرض می‌کنم امروز کشور نیازمند استقرار یک برنامه «پدافند غیرعامل اقتصادی» است و این مفهوم در بطن اقتصاد دانش‌بنیان نهفته است‌. زیرا که اقتصاد دانش‌بنیان‌، کشور را از رخنه اقتصادی مصون و بدنه نخبگانی کشور را به مانند یک لشکر علمی همواره به‌خط نگه می‌دارد.

خیرالهی

*گران‌سازی مستمر کالاها و خدمات در کنار افزایش نامتناسب حقوق و دستمزد، عملاً به گسترش فقر و تضییع حقوق میلیون‌ها حقوق‌بگیر منجر می‌شود. مطالبه ما این است که دولت و مجلس نباید اجازه دهند افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۶ از تورم واقعی و هزینه‌های زندگی مردم عقب بماند.

خالق‌زادگان

*آمریکا شکست سختی در بیشتر جبهه‌ها از ایران خورده که به اذعان اغلب کارشناسان برجسته جهان، پیروزی ایران حاصل مثلث قدرت مردم-میدان-دیپلماسی است. این سه ضلع قدرتمند مثلث اقتدار جمهوری اسلامی را چون جان خویش باید پاس داشت و ایران‌جان را پیش برد.

حداد

*خون بر شمشیر پیروز است. خون شهدای غزه چیزی از جنایتکاری دو حزب بر جای نمی‌گذارد. آمریکای آوانجلیست گور خود را کنده است و جهانیان باید او را آماده تدفین کنند و این اتفاق خواهد افتاد.

ترشیزی

*وضعیت امروز آمریکا در منطقه را چاس فریمن، دیپلمات سابق آمریکایی به تصویر کشیده و گفته هشت ماه تلاش کرده‌ایم تا از شر بحرانی که خودمان به وجود آوردیم خلاص شویم، اما موفق نشده‌ایم.

فروغیان

* اسرائیل، امروز به هیچ وجه امن‌تر نشده، بلکه در موقعیتی به مراتب شکننده‌تر قرار گرفته است. تا زمانی که صهیونیست‌ها درک نکنند اشغالگری، بی‌عدالتی و تجاوز هزینه‌های سنگین و اجتناب‌ناپذیری دارد، روی آرامش را نخواهند دید. فلذا با رفتن نتانیاهو نیز مشکل رژیم بر جای خود باقی است. چرا که بیماری جامعه اسرائیل بسیار عمیق‌تر از شخص اوست.

جباری

* وال استریت ژورنال نشریه معتبر آمریکایی نوشته است که «تهران با درک آمریکا به عنوان کشوری ضعیف، از موضع «نه جنگ، نه صلح» به «بازدارندگی حداکثری» روی آورده است.» تا کور شود آن کس که دیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد.

مظفری

* آمریکا با داشتن ارتش و قدرت اول جهان، در برابر جمهوری اسلامی ایران زانو زد و راه به جایی نبرد. بنابراین؛ رژیم صهیونی هم عددی نیست که بتواند کاری کند. لذا به غاصبان می‌گوییم که غلط زیادی نکنید که نمی‌توانید غلطی بکنید!

بیگی

* یک عملیات فریب اطلاعاتی کافی بود تا آمریکایی‌ها به تکاپو بیفتند و آرایش نظامی‌شان را تغییر بدهند؛ آخرش هم ایران اطلاعات ارزشمندی به دست آورد. این هم از ابرقدرتی که با چند تا سیگنال به هم می‌ریزد!

صیدی

* مرشایمر دانشمند علوم سیاسی آمریکا و استاد ممتاز در دانشگاه شیکاگو در یک مصاحبه اینترنتی گفته است؛ «اگر روند انهدام نفتکش‌ها توسط ایران با همین سرعت ادامه یابد، تا اواخر ژانویه یا اوایل فوریه، تعداد نفتکش‌های در دسترس کشورهای خلیج‌فارس به قدری کم می‌شود که عملاً دیگر قادر به صادرات قابل‌توجه نفت نخواهند بود.»

قوامی

* آسوشیتدپرس نشریه معتبر آمریکایی نوشته است؛ «پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ مسلمانان از نظر تعداد از مسیحیان پیشی بگیرند و اسلام به بزرگ‌ترین دین جهان تبدیل شود.» ان‌شاءالله. برای همین شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را در مغز و روان مسلمانان ساخته و پرداخته کرده بودند تا این اتفاق نیفتد!

هاشمی

*درست است که ادامه جنگ تا بی‌نهایت معنا ندارد، اما هدف باید پایان دادن به جنگ از موضع قدرت باشد، نه خروج شتاب‌زده از شرایط فعلی. ایران با بستن تنگه هرمز و ناکام گذاشتن اهداف اعلامی دشمن، نشان داده که ظرفیت‌های قابل توجهی برای مدیریت شرایط جنگی و تحمیل اراده خود دارد. برای همین، اکنون می‌توان امتیازاتی را به ‌دست آورد که در برجام و حتی تفاهم‌نامه‌های پیشین نیز حاصل نشد.

هنرکار

*وقتی روزانه حدود ۵۹ میلیون لیتر بنزین از طریق کارت‌های جایگاه عرضه می‌شود، رصد دقیق مصرف‌کننده و مقصد سوخت اهمیت زیادی دارد. شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری، ثبت تراکنش‌ها و شناسایی برداشت‌های غیرمتعارف می‌تواند به افزایش شفافیت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه کمک کند. اما این کار نباید به قیمت محدود شدن دسترسی مردم به سوخت تمام شود.

پورساعی

*ترویج فرهنگ خانواده‌محوری، نباید به تبلیغات محدود شود. این موضوع با تقویت هویت جوانان و ایجاد بسترهای واقعی برای تشکیل خانواده خنثی می‌شود.

خاکپور

*معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد گزارش‌هایی که مدعی محدودیت نان برای مردم شده‌اند، کاملاً خلاف واقع است. محدودیت‌ها فقط برای مصارف خارج از عرف که کمتر از ۱ درصد جامعه را شامل می‌شود، می‌باشد. عرض می‌کنیم وقتی هدف جلوگیری از ویژه‌خواری آن ۱ درصد بوده چه نیازی به وارد کردن این همه استرس در جامعه و مصاحبه‌های متناقض، دقیقا مثل قضیه بنزین داشت؟

فرهنگی