وقتی سال‌ها پیش رهبر شهید انقلاب از «افول آمریکا» سخن گفتند، برخی تحقق این امر را بعید و غیرقابل‌باور می‌دیدند. اما امروز آن پیش‌بینی حکیمانه به واقعیتی بدل شده که در برابر چشم جهانیان نمایان شده است.

همان‌گونه که امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) در دهه شصت با بیانی که برخی آن را اغراق می‌پنداشتند، از شنیدن «صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیسم» سخن گفتند و اندکی بعد شوروی به تاریخ پیوست، امروز نیز «غرق‌شدن حاکمیت سلطه‌گر و غارتگر آمریکا» نه یک آرزوی خیال‌انگیز، بلکه واقعیتی بدیهی است که بشریت را به سوی نظمی نوین فرا می‌خواند.

برای درک عمق تحولات کنونی، باید از هیبت ظاهری قدرت‌های استکباری عبور کرد. رهبر شهید انقلاب سال‌ها پیش با تأکید بر اینکه «هیچ‌کس نباید از هیبت ظاهری و هیاهوهای آمریکا بترسد»، به شکافی عمیق میان تصویر و واقعیت اشاره کردند.

روزگاری آمریکا با فرستادن یک مأمور و یک ساک پول، کودتا به راه می‌انداخت؛ اما اکنون حداقل حدود ۹ ماه است که در مقابل ایرانِ اسلامی به دست‌وپا زدن افتاده است.

سؤال اصلی که امروز جهان با آن روبه‌روست، دیگر بر سر چگونگی کنارآمدن با هژمونی آمریکا نیست؛ بلکه بر سر این است که چگونه می‌توان بدون اتکا به آن و با عبور از آن، نظمی جدید بنا کرد. سال‌ها القای این باور که «بدون آمریکا نمی‌شود»، ابزار اصلی سلطه فرهنگی و سیاسی و نظامی و امنیتی غرب بود؛ ابزاری که هدفش قانع‌کردن ملت‌ها به ناتوانی و وابستگی دائمی بود. اما انقلاب اسلامی در ایران و در ادامه، حکومت جمهوری اسلامی ایران این افسانه را فروریخته است.

امروز ایرانِ اسلامی از یک قدرت منطقه‌ای به بازیگری کلیدی در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی تبدیل شده است. این جایگاه نه از طریق وابستگی به قدرت‌های بزرگ، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌های درونی و ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی به دست آمده است. در حالی که کشورهای خودباخته منطقه با دل خوش کردن به چتر امنیتی آمریکا، همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند، ایران با پیشرفت‌های علمی، نظامی و اقتصادی مسیر خود را به سوی عصری جدید هموار کرده است.

مرور مسیر طی‌شده یک درس روشن را پیش روی ما می‌گذارد و آن اینکه، هرجا موفقیتی حاصل شده، تفکر بسیجی و انقلابی حاکم بوده است و هر جا ناکارآمدی و عقب‌ماندگی دیده می‌شود، ریشه در تفکر خودباخته و انتظار برای حل مشکلات به دست دیگران دارد. این دوگانه، تنها یک تحلیل سیاسی نیست؛ قانونی است که در میدان عمل بارها آزموده شده است.

مسئولان نظامی کشور بارها تأکید کرده‌اند که در عرصه‌های حساس، هر آنچه از خود داشتیم به کارمان آمد و تکیه بر داشته‌های بومی گره‌گشا بود و این دستاوردها جلوه‌ای از تحقق فرهنگ «ما می‌توانیم» به شمار می‌رود.

در مقابل، کشورهایی که به امانت و عاریت و خرید تجهیزات از دیگران دل خوش کرده و فخر می‌فروختند، در میدان عمل مشخص شد که دستشان خالی است. این تفاوت، تفاوت میان عزت و ذلت است.

اما افق بلندتری که رهبران انقلاب ترسیم کرده‌اند، تغییر نظم فعلی جهانی و رسیدن به «تمدن نوین اسلامی» است. تمدن نوین اسلامی، مفهومی است که دو بخش متمایز و در عین حال به هم پیوسته دارد. بخش ابزاری شامل علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی و اعتبار بین‌المللی است؛ همان چیزهایی که به‌عنوان پیشرفت کشور شناخته می‌شوند. در این بخش، ایران اسلامی علی‌رغم فشارها و تحریم‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

اما بخش حقیقی و اصلی تمدن، چیزی است که «متن زندگی» را تشکیل می‌دهد و عبارت است از سبک زندگی، خانواده، الگوی مصرف، رفتار اجتماعی، اخلاق عمومی و فرهنگ. نکته مهم اینجاست که پیشرفت در بخش ابزاری بدون اصلاح این بخش حقیقی نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. بر همین اساس، تمدن نوین اسلامی در پی ارائه الگویی است که در آن معنویت با پیشرفت، و عدالت با اقتدار همراه می‌شود.

در این نقطه حساس از تاریخ، سخن از «لشکریان هم‌عهد» که توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای بیان شده است، تنها یک تعبیر ادبی نیست؛ دعوتی است به مسئولیت‌پذیری در برابر یک رسالت تاریخی. نسل حاضر در نقطه‌ای ایستاده است که جهان به دنبال جایگزینی برای نظم فرسوده کنونی می‌گردد و ایران اسلامی می‌تواند الگویی بدیل ارائه دهد. این رسالت نه با انتظار و انفعال، بلکه با حضور فعال، باور به توان داخلی و پرهیز از خودباختگی محقق می‌شود.

تجربه تاریخی نشان داده که پیش‌بینی‌های رهبران انقلاب درباره تحولات جهانی، پیش‌بینی‌هایی بوده که با فاصله زمانی به واقعیت پیوسته‌اند. از پیش‌بینی فروپاشی کمونیسم تا افول آمریکا، الگویی تکرارشونده وجود دارد؛ دیدن آنچه دیگران نمی‌بینند، و باور به آنچه دیگران غیرممکن می‌دانند. امروز که نشانه‌های افول آمریکا برای همگان آشکار شده و نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است، سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان در این گذار تاریخی نقش آفرید و چگونه می‌توان تمدن نوین اسلامی را نه به‌عنوان یک آرمان دور، بلکه به‌عنوان واقعیتی در حال تحقق بنا کرد.

پاسخ به این سؤال در گرو انتخاب میان دو مسیر است؛ مسیر خودباختگی و وابستگی، یا مسیر باور به توان درونی و خودباوری. تاریخ در حال نوشتن فصل جدید خود است و به فضل الهی، ایرانِ اسلامی می‌تواند یکی از نویسندگان اصلی این فصل باشد.

مسعود اکبری