زینب زارعی

کتاب خاکسپاری دوم بانوی مرگ به قلم نیما اکبر‌خانی رمانی است امنیتی که از زاویه‌ای نو برشی از جنگ را به تصویر می‌کشد. گرچه جامعه هدف آن قشر نوجوان جامعه را در بر می‌گیرد. با این وجود به‌دلیل ایده خاص این نویسنده توجه بسیاری از منتقدین حوزه‌ کتاب را به خودش جلب کرده است. این رمان نوجوان چند وقتی است بیشتر از قبل بر سر زبان‌ها افتاده است. گویی خبر انتشار متن تقریظ رهبر شهید بر این کتاب توجه رسانه‌ها را به این اثر معطوف کرده است. در متن تقریظ رهبر شهید بر کتاب بعد از بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم می‌خوانیم «شیرین و هنرمندانه نوشته شده است. در‌واقع باید آن را گونه‌ای تازه از رمان جنگ به‌شمار آورد. این سبک کار باید تشویق شود.»

واضح است نوجوان امروز که تمام دغدغه‌اش برای تجربه هیجان حول محور بازی کامپیوتری جنگی می‌گذرد چیزی شبیه متن تریلری این کتاب را برای آشتی با کلمات و کاغذهای جاندار نیاز دارد. اشاره دقیق حضرت آقا چیزی است که نگاه مخاطب واقعی کتاب را به‌سمت این اثر برمی‌گرداند. نگاهی که با ذره‌بینی در دست و پای کتاب خاکسپاری دوم با‌نوی مرگ می‌نشیند و آن را ورق می‌زند. در خط به خط کتاب چیزی که شما را محصور و پابند می‌کند ایده‌ نوشته شده‌ آن است. چیزی که از واقعیت برگرفته شده و در خیال آمیخته شده و جان گرفته است. نه به‌معنای واقعی بودن اتفاقات رمان. به این معنی که هر بخش آن یک ما‌به‌ازای بیرونی و ملموس دارد و ما را به توهم‌پندار واقعیت یا همان همذات‌پنداری با شخصیت‌ها و اتفاق‌ها نزدیک می‌کند. نویسنده برای افزایش باورپذیری از تعریف جزئیات و ساختن فضاها استفاده می‌کند. بازسازی صحنه‌ها با استفاده از ابزار تخصصی و ایجاد فضای تعقیب‌وگریز مخاطب نوجوان را با صحنه‌های تازه و بدیعی در رمان درگیر می‌کند. چیزهایی که در بازی‌های اینترنتی آن را جست‌وجو می‌کرده و حالا در گره داستانی عمیق بین مفهوم و ایدئولوژی و بازسازی صحنه پیدایش می‌کند. نکته مهم این کتاب در مضمون و زیرلایه آن اتفاق می‌افتد. چیزی که فراتر از تحلیل تکنیکی و فرمی بر بالای اثر سایه انداخته. «جنگی که تمام نمی‌شود» چیزی است که در خطوط کتاب ردی از خود به جا گذاشته است. نوع دیگری از جنگ که پس از اتمام ظاهری نبرد نظامی در سکوت و در باطن وجود دارد. جنگی که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و در هر برهه‌ای یقه افراد خاص و معمولی را می‌چسبد و ناگهان در یک بن‌بست ساده رخ نمایان می‌کند. شبیه روزهایی که خودمان در‌حال گذران آن هستیم روزهایی قریب به یک‌سال که خون عزیزترین‌مان را بر زمین ریختند و ما هنوز از حالت آماده‌باش دست نمی‌کشیم و نخواهیم کشید چرا که ما بر سر خون‌های پاک ریخته‌شده در محل کارشان، ریخته‌شده روی زیلوهای آبی حسینیه و ریخته‌شده در حصار امن مدرسه‌ای که شجره‌طیبه بود با کسی تعارف نداریم.

نیما اکبرخانی در این کتاب به تأکید و به پنهان به ما از وقوع جنگی که همیشه و تا ابد ادامه خواهد داشت گفته ‌است. ما را به استقبال چیزی برده است که اکنون در‌حال زندگی‌کردن آن هستیم. شرایط نه جنگ نه صلحی که شاید بتوان به‌عنوان جنگ درونی از آن یاد کرد. و به راستی که به قول رهبر انقلاب اسلامی این سبک کار باید تشویق شود و زاده شود و خلق شود.