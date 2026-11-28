فعالان حامی فلسطین و گروه‌های همبستگی با این کشور در بروکسل، در اعتراض به میزبانی مرکز هنرهای زیبای این شهر از لاهاو شانی، رهبر ارکستر اسرائیلی، تجمع و اعتراض کردند.

در یکی از شب‌های سرد ماه نوامبر در بروکسل، فاصله میان محل برگزاری یک تجمع اعتراضی و سالن اجرای موسیقی تنها ۲۰۰ متر بود. در میدان مون دِز آر، حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر در حمایت از فلسطین دست به تحصن زده بودند. در پشت سر آن‌ها، چراغ‌های مرکز هنرهای زیبای بروکسل (بوزار) صحنه متفاوتی را روشن کرده بود؛ جایی که ارکستر فیلارمونیک مونیخ به رهبری لاهاو شانی، موسیقی‌دان اسرائیلی، روی صحنه رفته بود.

این کنسرت طی ماه‌های گذشته به موضوع مناقشه‌ای فزاینده تبدیل شده بود. شانی علاوه‌بر اینکه رهبر اصلی ارکستر فیلارمونیک مونیخ است، مدیریت هنری ارکستر فیلارمونیک اسرائیل را نیز برعهده ‌دارد؛ جایگاهی که از نگاه سازمان‌های همبستگی با فلسطین و حامیان آن‌ها در بلژیک، باعث می‌شود اجراهای بین‌المللی او از بازنمایی فرهنگی دولت اسرائیل جدا نباشد.

«آن‌ها دقیقاً می‌دانند میزبانی از چنین برنامه‌ای چه معنایی دارد. این تصمیم اتفاقی گرفته نشده است.» این را منیر، فعال فلسطینی و عضو سازمان اجتماعی «بیتنا» در بلژیک، اندکی پس از پایان تجمع اعتراضی به روزنامه نیو عرب گفت.

این اختلاف فراتر از یک رهبر ارکستر یا یک شب اجرای موسیقی کلاسیک است. مسئله اصلی که امروزه بسیاری از نهادهای فرهنگی اروپا با آن روبه‌رو هستند: آیا می‌توان فعالیت هنری یک هنرمند را از نهادهای سیاسی‌ای که نمایندگی می‌کند جدا دانست؟ مسئولیت یک مرکز فرهنگی در این زمینه از کجا آغاز می‌شود و تا کجا ادامه دارد؟

پاسخ مرکز بوزار به این پرسش، برگزاری کنسرت بود، درحالی ‌که فعالان ماه‌ها از مدیریت این مرکز خواسته بودند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

منیر در این‌باره گفت: «آن‌ها صراحتاً خواستار لغو کنسرت شده بودند، اما مدیریت مرکز این درخواست‌ها را نادیده گرفت. هیچ توجیهی برای تصمیم بوزار وجود ندارد. آنچه اتفاق افتاد، یک شکست بزرگ بود.»

کارزار اعتراضی و جمع‌آوری امضا

در ماه‌های منتهی به برگزاری کنسرت، ۱۱ انجمن و سازمان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به کریستف اسلاگمولدر، مدیر مرکز بوزار و اعضای تیم مدیریتی او، کارزاری اعتراضی به راه انداختند. آن‌ها در این نامه از مدیریت مرکز خواستند «در دعوت از این رهبر ارکستر تجدیدنظر کند» و «موضعی اخلاقی و روشن اتخاذ کرده و در کنار حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و همبستگی بایستد.»

تا ۲۵ نوامبر، این نامه ۱۱۵۶ امضا جمع‌آوری کرده بود. شماری از اعضای جنبش‌های همبستگی، از جمله کارزار دانشگاهی و فرهنگی بلژیک برای تحریم اسرائیل، جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات اسرائیل، ائتلاف مناطق عاری از آپارتاید، کارزار «کَدی برای فلسطین»، ائتلاف یهودیان ضدصهیونیست بلژیک، سازمان «صدای دیگر یهودی»، گروه «اس‌او‌اس غزه»، تشکل «هنرمندان برای فلسطین» و انجمن بلژیکی ـ فلسطینی، این نامه را امضا کرده بودند. هنرمندان، فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و شهروندان دیگر نیز به این کارزار پیوسته بودند.

امضاکنندگان معتقدند شانی مسیر فعالیت بین‌المللی خود را از طریق ارکستر فیلارمونیک اسرائیل طی کرده و اکنون یکی از نمایندگان اصلی بین‌المللی این مجموعه به‌شمار می‌رود. از نظر آن‌ها، همین جایگاه برای نهادهای فرهنگی مسئولیتی اخلاقی ایجاد می‌کند و آن‌ها نمی‌توانند با سکوت یا ادعای بی‌طرفی از کنار این مسئله عبور کنند.

در متن این نامه آمده است که نهادهای فرهنگی باید «به‌جای سکوت یا بی‌طرفی، با اقدامی اصولی و مبتنی بر ارزش‌ها پاسخ دهند.»

این انجمن‌ها در ماه سپتامبر نیز با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، دلایل خود را برای درخواست تحریم کنسرت تشریح کرده بودند.

نخستین استدلال آن‌ها به آنچه «سفیدشویی فرهنگی» در جریان جنگ اسرائیل در غزه می‌نامیدند، مربوط می‌شد. در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، تنها دو هفته پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه، ارکستر فیلارمونیک اسرائیل کنسرتی با عنوان «درود بر اسرائیل» برگزار کرد. این انجمن‌ها معتقدند آن برنامه یک رویداد هنری بی‌طرفانه نبود، بلکه اقدامی در راستای بسیج ملی و حمایت از دولت اسرائیل بوده است.

دومین اعتراض آن‌ها به آنچه تبلیغات در حمایت از نسل‌کشی می‌خواندند، مربوط می‌شد. آن‌ها به یک اثر سمفونیک اشاره کردند که شانی در اوایل سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار اجرا کرده بود؛ اثری که سفارش ساخت و اجرای آن پس از آن صورت گرفت که دیوان بین‌المللی دادگستری، ادعاهای آفریقای جنوبی درباره وقوع نسل‌کشی بر اساس کنوانسیون منع نسل‌کشی را قابل بررسی و واجد مبنای حقوقی تشخیص داد.

از نگاه این انجمن‌ها، چنین اثری حمایت از دولتی را که به نسل‌کشی متهم شده است عادی‌سازی می‌کند و در عین حال قربانیان آن را از نظرها پنهان نگه می‌دارد.

اعتراض نهائی آن‌ها به جایگاه شانی در مقام مدیر هنری ارکستر فیلارمونیک اسرائیل بازمی‌گشت؛ مجموعه‌ای که به اعتقاد این فعالان، در طول تاریخ خود نقش سفیر فرهنگی اسرائیل را ایفا کرده است.

فعالان ائتلاف بلژیکی «مناطق عاری از آپارتاید» در گفت‌وگو با نیو عرب تأکید کردند: «ما این‌جا درباره سیاسی بودن یا نبودن موسیقی بحث نمی‌کنیم. مسئله این است که نهادهای فرهنگی باید بپذیرند تصمیم‌های خودشان نیز سیاسی است و مسئولیت آنچه را که مشروعیت می‌بخشند، برعهده بگیرند.»

گفت‌وگوها، وعده‌ها و تصمیم نهائی

برای برگزاری کنسرت

ائتلاف مناطق عاری از آپارتاید در ادامه توضیح داد: «انتقاد ما بیش از آنکه متوجه دیدگاه‌های سیاسی شخصی مدیر مرکز باشد، به تغییر موضع نهادی بوزار و گفت‌وگوهایی مربوط می‌شود که با مدیریت آن داشته‌ایم.»

به گفته این فعالان، پس از آنکه اجرای برنامه شانی در جشنواره فلاندرز در شهر خنت در سپتامبر ۲۰۲۵ لغو شد، مرکز بوزار تصمیم گرفت او را برای اجرای برنامه‌ای در بروکسل در نوامبر ۲۰۲۶ دعوت کند.

این تصمیم به ماه‌ها گفت‌وگو میان مدیریت مرکز و ائتلافی متشکل از سازمان‌های فلسطینی، هنری، فرهنگی، یهودی و حقوق بشری انجامید.

این مناقشه حتی به استعفای برخی اعضای هیئت‌مدیره مرکز بوزار نیز منجر شد. پس از اعلام برنامه فصل هنری ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ این مرکز در ماه مه ۲۰۲۶، سه عضو هیئت‌مدیره از سمت خود کناره‌گیری کردند: یوس گیسلز، رهبر پیشین حزب سبز فلاندرز، محمد اوآشن، بازیگر و فیلم‌ساز، و الس سیلورانتس - بارکلی، مدیر و برنامه‌ریز هنری.

گیسلز معتقد بود شانی «یک رهبر ارکستر معمولی نیست»، چرا که مدیریت ارکستر ملی اسرائیل را برعهده ‌دارد. او همچنین میزبانی از شانی در شرایط جنگ غزه را مغایر با معیارهای حقوق بشری دانست و تصمیم مرکز بوزار را با لغو اجرای این موسیقی‌دان در شهر خنت در سپتامبر ۲۰۲۵ مقایسه کرد.

ائتلاف مناطق عاری از آپارتاید در ادامه گفت: «از زمان آن تصمیم، جلسات و گفت‌وگوهای متعددی با مدیریت بوزار داشته‌ایم.» به‌گفته این فعالان، در مقاطعی چنین به‌نظر می‌رسید که مدیریت مرکز واقعاًً در‌حال بررسی لغو کنسرت و تدوین سیاستی جدی درباره تحریم فرهنگی، با مشارکت فعالان و سازمان‌های فرهنگی محلی است.

آن‌ها افزودند: «در طول این گفت‌وگوها لحظاتی وجود داشت که احساس می‌کردیم بوزار واقعاًً در‌حال بررسی چنین تصمیمی است.» با این حال، مذاکرات در‌نهایت به نتیجه‌ای که معترضان انتظار داشتند، منجر نشد.

روزنامه نیو عرب برای اطلاع از دلایل تصمیم مرکز بوزار مبنی بر برگزاری کنسرت، با مسئولان این مجموعه تماس گرفت. مدیریت مرکز در پاسخ اعلام کرد که «موضعی صریح و روشن در مخالفت با جنگ در غزه و نسل‌کشی و در حمایت از ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشر و انسانیت مشترک ما دارد.»

با وجود این، بوزار از تصمیم خود برای میزبانی از شانی دفاع کرد و تأکید داشت که ارکستر فیلارمونیک مونیخ، به‌عنوان یک مجموعه آلمانی و شریک قدیمی این مرکز، در بروکسل اجرا داشته است.

مسئولان بوزار همچنین در جهت توجیه خود به یادداشتی اشاره کردند که شانی چندروز پیش از انتخابات اسرائیل منتشر کرده بود. او در آن یادداشت مثلاً خواستار پاسخ‌گویی رهبران سیاسی اسرائیل شده، نحوه اجرای عملیات نظامی در غزه را مورد انتقاد قرار داده و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده بود.

با این حال، این توضیحات نتوانست نگرانی‌های اصلی امضاکنندگان نامه اعتراضی را برطرف کند.

آن‌ها که از استدلال‌های مدیریت بوزار قانع نشده بودند، تصمیم گرفتند مخالفت خود را از جلسات و نامه سرگشاده فراتر ببرند.

اعتراض به بیرون از سالن کنسرت کشیده شد

در شامگاه برگزاری کنسرت، معترضان در میدان مون دِز آر تجمع کردند. پلیس مانع برگزاری تجمع در مقابل ساختمان بوزار شد و در نتیجه، معترضان ناچار شدند در فاصله حدود ۲۰۰ متری سالن گرد هم بیایند.

با این حال، بنری که در مقابل ساختمان به نمایش گذاشته شده بود، پیام آن‌ها را به‌روشنی منتقل می‌کرد: «بوزار، در‌حال عادی‌سازی نسل‌کشی!»

مرکز بوزار در واکنش به این تجمع به نیو عرب گفت که از تحصن معترضان آگاه بوده و افزود: «در یک جامعه دموکراتیک، ضروری است که دیدگاه‌های مختلف امکان بیان داشته باشند و حق اعتراض محترم شمرده شود.»

میشل استاسفسکی، مورخ و فعال عضو ائتلاف یهودیان ضدصهیونیست بلژیک، نیز در میان تجمع‌کنندگان حضور داشت. او معتقد بود نمی‌توان رویدادهای فرهنگی را از شرایط و زمینه سیاسی برگزاری آن‌ها جدا کرد.

استاسفسکی گفت: «اسرائیل در حال حاضر وجهه نامطلوبی در سطح جهان دارد، اما تمام تلاش خود را برای ارائه تصویری مثبت از خود به‌کار می‌گیرد. ما معتقدیم با‌توجه به شرایط کنونی، یعنی تداوم نسل‌کشی در غزه، پاک‌سازی قومی در کرانه باختری، آپارتاید در سراسر این سرزمین و محروم کردن فلسطینیان از حق بازگشت، نمی‌توان به‌سادگی ادعا کرد که فرهنگ موضوعی جداگانه است.»

در داخل سالن نیز دو نفر برای مدتی کوتاه آغاز اجرای کنسرت ویولن شوستاکوویچ را با فریاد زدن و پرتاب اعلامیه به میان تماشاگران مختل کردند.

این اعتراضات ریشه در جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و مجازات اسرائیل (BDS) داشت؛ جنبشی که در سال ۲۰۰۵ با ابتکار جامعه مدنی فلسطین شکل گرفت.

درخواست این جنبش که در نامه اعتراضی علیه اجرای شانی نیز به آن استناد شده بود، از افراد و نهادهای سراسر جهان می‌خواهد از حمایت از نهادهای دولتی اسرائیل و اشکال عادی‌سازی فرهنگی که به اعتقاد فعالان، به پنهان‌سازی یا سفیدشویی سرکوب فلسطینیان منجر می‌شود، خودداری کنند.

مانون ماره، از اعضای انجمن بلژیکی - فلسطینی که جنبش BDS آن را به‌عنوان سازمان همکار خود در بلژیک معرفی کرده است، در گفت‌وگو با نیو عرب گفت: «فرهنگ نیز شکلی از قدرت نرم است.»

او تأکید کرد که این کارزار، هنرمندان اسرائیلی را صرفاًً به‌دلیل تابعیتشان هدف قرار نمی‌دهد. ماره توضیح داد: «ما هنرمندان اسرائیلی را فقط به این دلیل که اسرائیلی هستند هدف قرار نمی‌دهیم؛ بلکه زمانی با آن‌ها مخالفت می‌کنیم که از سوی سفارتخانه حمایت مالی شوند یا در مقام نمایندگان دولت فعالیت کنند.»

ماره همچنین معتقد است تحریم‌های فرهنگی می‌توانند تأثیرگذار باشند. او به مسابقه یوروویژن اشاره کرد که امسال همزمان با افزایش درخواست‌ها برای تحریم این رقابت به‌دلیل حضور اسرائیل، با افت محسوس مخاطبان روبه‌رو شد.

چنان ‌که نیو عرب پیش‌تر گزارش داده بود، شمار بینندگان این مسابقه به‌شدت کاهش یافت و بلژیک یکی از چشمگیرترین افت‌ها را تجربه کرد. مجموع مخاطبان این برنامه در بلژیک به ۷۵۰ هزار و ۷۰۷ نفر رسید که بیش از

۴۰۰ هزار نفر کمتر از سال ۲۰۲۵ بود.

فعالان یهودی نیز در تجمع اعتراضی بروکسل حضور داشتند. نیو عرب با فنیا فیشلر، عضو سازمان «صدای دیگر یهودی»، درباره اهمیت مشارکت یهودیان در این اعتراضات و نگاه آن‌ها به جنبش تحریم گفت‌وگو کرد.

فیشلر گفت: «همان‌طور که در فراخوان جامعه مدنی فلسطین به‌روشنی آمده است، کارزار BDS صرفاًً دولت اسرائیل را به‌دلیل نقض حقوق فلسطینیان و قوانین بین‌المللی هدف قرار می‌دهد، نه مردم یهود را.»

او افزود: «ما به‌عنوان یهودی به حضور در این اعتراض و ایستادن در کنار جامعه مدنی فلسطین افتخار می‌کنیم؛ همچنین در‌کنار جنبش رو به گسترش یهودیانی در سراسر جهان قرار داریم که هویت یهودی خود را از یک دولت نسل‌کش که ادعا می‌کند به نام ما عمل می‌کند، جدا می‌دانند.»

تحصن ۲۴ نوامبر حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید و بدون درگیری قابل توجهی با پلیس پایان یافت. برای حاضران، این تجمع فرصتی بود تا مخالفت خود را به گوش مسئولان برسانند؛ هرچند نتوانستند به هدف فوری خود، یعنی جلوگیری از برگزاری کنسرت، دست پیدا کنند.

با این حال، نارضایتی معترضان همچنان ادامه داشت.

منیر در پایان گفت: «ما این اتفاق را فراموش نخواهیم کرد و به اعتراض خود علیه بوزار به دلیل کاری که انجام داد ادامه می‌دهیم. مدام این موضوع را به آن‌ها یادآوری خواهیم کرد. حتی اگر مدیر این مرکز تغییر کند، نام او همیشه با اتفاقی که امروز رخ داد، گره خورده خواهد ماند.»

درباره نویسنده: ایولاندا کومو نویسنده‌ای ساکن بروکسل است که مسائل اروپا را برای رسانه ‌ایتالیایی E-News پوشش می‌دهد. او همچنین به‌صورت مستقل درباره جامعه، سیاست و فرهنگ بلژیک می‌نویسد و بنیان‌گذار خبرنامه Gente di Bruxelles است.

منبع: The New Arab