آرش فهیم

تقریباً می‌توان گفت اهالی ادبیات و کتاب، خاصه مخاطبان و علاقه‌مندان به رضا امیرخانی، او را از طریق آثار و نوشته‌هایش می‌شناسند. من اما اولین بار و بیشتر، امیرخانی را با فوتبال شناختم و می‌شناختم.

در دهه هشتاد، گروهی از نویسندگان از طیف‌های مختلف در روزنامه کیهان، گعده داشتند. متولی فوتبالی یکشنبه‌های کیهان هم مرحوم امیرحسین فردی (سردبیر فقید کیهان بچه‌ها) بود و همو، این نویسندگان را برای دو ساعت دور هم جمع می‌کرد؛ از رضا امیرخانی و احمد غلامی (بعداً که سردبیر روزنامه شرق شد دیگر به این گعده نیامد!) و محمدرضا سرشار و محسن مؤمنی شریف و محمدرضا بایرامی و خسرو باباخانی و علیرضا قزوه و احمد شاکری و امیرحسین انبارداران و محمد ناصری و جواد افهمی و رسول فلاح‌پور و... یادم می‌آید در این گردهمایی همه، مرحوم فردی را «امیرخان» و مرحوم امیرخانی را «رضا جان» خطاب می‌کردند. به‌طور کلی، شرکت خیلی از این افراد در فوتبال کیهان مقطعی بود. مثلاً از سال‌های میانه دهه 80 که من به این گعده پیوستم، افرادی مثل سرشار و صفار هرندی و قزوه و غلامی، دیگر نمی‌آمدند. برخی هم بعدها به این جمع اضافه شدند. اما رضا امیرخانی از ابتدا تا انتها پای ثابت این برنامه بود؛ یعنی تا سال 1392 که مربی ما امیرحسین فردی دارفانی را وداع گفت و این گعده هم تعطیل شد و الوداع گفت! القصه؛ من بعد از آشنایی با امیرخانی در این فوتبال و خوردن چند تا دریبل و لایی و

من تو من شدن و پا زدن‌، سراغ مطالعه کتاب‌هایش رفتم. واقعیت این است که خودِ رضا امیرخانی را از کتاب‌هایش بیشتر دوست ‌داشتم؛ شخصیتی به‌شدت صادق، بی‌تکلف، متواضع، مهربان و در عین حال جدی بود؛ مؤمن، صمیمی، رو راست و بدون ادا و اطوار می‌نمود.

اولین کتابی که از او خواندم «بی‌وتن» بود. همان موقع هم یادداشتی درباره این رمان نوشتم و منتشر شد. کتاب «داستان سیستان» را هم مطالعه کردم. از دیگر آثار امیرخانی «من او»، «قیدار» و «رهش» را نصفه و نیمه خواندم.(کلا یکی از ضعف‌هایم این است که کتاب‌ها را نیمه کاره رها می‌کنم) اما به‌نظرم مهم‌ترین اثر مرحوم امیرخانی «داستان سیستان» است. این کتاب بخش مهمی از تاریخ و جغرافیای ما را با مرام و روشی منحصر به فرد ترسیم کرده و به ثبت رسانده است. امیرخانی در سفر سال 1381 رهبر شهید، با او همراه و همسفر بود. مسافرتی 10 روزه که هر بخش آن، مملو از حکایت و اتفاقات دراماتیک بود. امیرخانی اما به‌جای نوشتن گزارش رسمی یا سفرنامه و خاطره، ماجراهای این سفر را به‌طور داستانی به رشته تحریر در آورده است. نگاه او به مسائل و حواشی این سفر هم کاملاً شخصی است. خیلی هم صادقانه مسائل را روایت کرده است. یعنی اصلاً این‌طور نیست که همه چیز را گل و بلبل نوشته باشد. خیلی جاها ناراحتی و انتقاداتش را صاف و صریح بیان کرده است. مثل چالش‌هایی که با برخی محافظان داشته یا ناهماهنگی‌هایی که پیش می‌آمده و رفتارهایی که برخی افراد ریاکار یا به قول خودش بادمجان دورقاب‌چین انجام می‌دادند و... همین و حتی در این سفر اگر از کسی خوشش نمی‌آمده، این را پنهان نمی‌کرده؛ مثل به‌کار بردن عبارت «یارو» درباره یکی از همسفرانش. همین مسائل هم این کتاب را به یک منبع و سند زنده و قابل اعتنا درباره آن واقعه تبدیل کرده است.

همچنین آنچه «داستان سیستان» را خواندنی و جذاب کرده، سیطره لحن طنزآمیز امیرخانی است. سفر مهم و راهبردی بالاترین شخصیت مملکت که پر از زوایای امنیتی و جنبه‌های سخت و رسمی بوده را با چنین بیان طنازانه و شیرینی روایت کردن، آن هم بدون گرایش به تبلیغ و سفارشی‌نویسی یا تحریف و گزارشی‌نویسی، واقعاً هنر بوده است. مشخص است که یک عشق و علاقه خاص و ویژه پشت نگاه نویسنده به سوژه‌اش موجود بوده که چنین اثر ماندگاری، بدون دچار شدن به تاریخ مصرف و کهنگی، خلق شده است. و دیگر ویژگی خاص کتاب «داستان سیستان»، ترجیع‌بندهایی است که در آن به کار رفته است؛ تکرارهایی مثل ماجرای احمد تپل، خوردن پی‌در‌پی مرغ برای وعده غذایی یا «مؤمن در هیچ چارچوبی نمی‌گنجد» که این آخری در خود رضا امیرخانی هم جاری بود.

یک اتفاق تراژیک در صفحات اول «داستان سیستان» افتاده؛ آنجا که نویسنده کتاب قصد پرواز دارد و از این نوشته که مطمئن است هیچ گاه در اثر سانحه هوائی دارفانی را وداع نخواهد گفت. امیرخانی نوشته بود: «من البته کماکان اعتقاد راسخ دارم که در سفر هوائی اجلم سر نمی‌رسد...» که نشان می‌دهد اجل دقیقاً از همان‌جایی که فکرش را نمی‌کنیم گاهی سراغمان می‌آید! همان‌طور که رضا جان امیرخانی که فکر نمی‌کرد پرواز باعث پرواز آخرش شود، اما در ‌نهایت در پی سانحه پرواز با پاراگلایدر، داغی تازه بر دل ادبیات معاصر ایران نشاند و بعد از یک سال کما، در 53 سالگی به پرواز ابدی رفت!

برای پایان خوش، این چند خط، ماجرای استقبال مردم ایرانشهر (همان منطقه‌ای از بلوچستان که شهید امام خامنه‌ای در دوران طاغوت به آنجا تبعید شده بودند) به روایت رضا امیرخانی را با همان رسم‌الخط خاص خودش مرور می‌کنیم:

«استقبال در ایرانشهر باورنکردنی است. مگر این شهر چه‌قدر جمعیت دارد؟ مگر شهرستان‌های نزدیک و دهات اطراف -که دیشب در جاده اهالی چندتایی‌شان را دیده بودیم- چه‌قدر بزرگ هستند؟ استادیوم مملو از جمعیت است.بچه‌های حفاظت تلاش می‌کنند تا درهای ورودی را ببندند...

یکی از شیرین‌ترین نکاتی که در استقبال‌ها مردمی می‌توان دید، نوع عکس‌هایی است که دست مردم است. اگر در یک‌جا دیدید که عکس‌هایی یک شکل دست عده‌ای از مردم است‌، بدانید آن‌ها از طرف اداره‌ای، سازمانی یا چیزی شبیه به آن‌ها آمده‌اند... در ایرانشهر این ناهماهنگی در عکس‌هایی که دست مردم است، بسیار دیدنی است.»