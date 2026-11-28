شبهه: اخیراً شبهه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که شبهه‌کننده در آن ادعا می‌کند،‌ «بنابر کتب متعدد، از جمله کتاب «محمد پیامبری که از نو باید شناخت»، نوشته‌ کورت فریشلر آلمانی و همچنین بر طبق عقل و منطق، فاطمه، یک سال پس از ازدواج محمد(ص) و خدیجه به دنیا

می‌آید.

بنابراین محمد(ص) در ۲۵ سالگی با خدیجه ۴۰ ساله ازدواج می‌کند و در ۲۶ سالگی، صاحب دختری به نام فاطمه می‌شوند.» او پس از محاسبات مختلف سن حضرت زهرا‌(س) را در هنگام شهادت 38 سال عنوان می‌کند سپس نتیجه می‌گیرد که «پس آن دختر که در ۱۴ سالگی عروسی کرد و ۴ فرزند به دنیا آورد و با لگد‌، در سن ۱۸ سالگی فوت کرد، در حالی ‌که ۴ ماهه باردار بود... چه کسی است؟ اگر فاطمه است او که در ۳۸ سالگی به لقاءالله پیوسته نه در ۱۸ سالگی!»

پاسخ: در عدم اطلاع نویسنده این شبهه، از تاریخ و منابع لازم است به نکات زیر توجه شود:

یک) کتاب «محمد پیغمبری که از نو باید شناخت» نوشته کنستانتین ویرژیل گئورگیو رومانیایی و ترجمه ذبیح‌الله منصوری است و ربطی به کورت فریشلر آلمانی ندارد.

دو) ترجمه‌های منصوری چندان قابل دفاع نیست.

بنابر شواهد موجود، بسیاری از کارهای او که با عنوان ترجمه چاپ شده، تألیف و ساخته ذهن خود او بوده، اما بنا بر اقتضائات فرهنگی جامعه و تمایل ناشران برای چاپ آثار ترجمه از نویسندگان خارجی، وی کارهایش را در پوشش ترجمه چاپ

می‌کرد. برای نمونه‌، کتاب «امام صادق‌(ع) مغز متفکر شیعه» که اصل این کتاب مقاله‌ای است درباره علم جفر از دیدگاه امام صادق. این مقاله که چیزی حدود ۲۵ صفحه است در مجله بولتن مطالعات اسلامی استراسبورگ منتشر شده است. ولی منصوری آن را به ۵۰۰ صفحه رسانده است.

نویسنده مقاله محققی مصری به نام توفیق فهد است که این مقاله را از رساله دکتری خودش استخراج کرده است. موضوع رساله او کهانت عربی است.‌(1)

در مورد کتاب «محمد پیامبری که از نو باید شناخت» نیز واکنش‌های متفاوتی شد و ازجمله در سال ۱۳۴۷ کتابی با عنوان «محمد، پیغمبر شناخته شده یا انتقاد از چند نویسنده معاصر» توسط محمدعلی انصاری در رد و پاسخ به این کتاب، منتشر شد. حتی امروز نیز گروهی کتاب محمد پیغمبری از نو باید شناخت را «یک سلسله مطالب بی‌اساس و بی‌پایه» می‌دانند.

سه) حضرت خدیجه‌(س) و پیامبر اکرم‌(ص) پیش از تولد حضرت زهرا(س) دو پسر به نام‌های عبدالله و قاسم و بنابر نقل مشهور سه دختر به نام‌های ام‌کلثوم، زینب و رقیه داشتند که هر پنج نفر از حضرت زهرا بزرگ‌تر بوده و زودتر به دنیا آمدند.‌(2) پس قطعاً یک سال بعد از ازدواج آن‌ها حضرت زهرا‌(س) متولد نشده است.

چهار) با محاسبات اشتباه شبهه‌کننده فاصله سنی حضرت زهرا(س) با پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) 26 سال است.

وی پس از محاسبات عجیب به این نتیجه رسیده که حضرت زهرا‌(س) در هنگام شهادت 38 سال داشته نه 18 سال. در صورتی ‌که بسیاری از منابع شیعی تولد ایشان را 5 سال بعد از بعثت می‌دانند‌(3) یعنی هنگام شهادت 18 سال داشت.

پنج) حضرت خدیجه(س) هنگام ازدواج 25 داشت نه چهل سال‌(4) بنابراین هنگام تولد حضرت زهرا‌(س) در سال پنجم بعثت می‌شود چهل‌وپنج‌ساله.

شش) برفرض که حضرت زهرا(س) هنگام شهادت 38 ساله بود، چه ربطی به دروغ بودن هجوم و شهادت و سقط محسن دارد؟ چگونه از این محاسبات اشتباه، می‌توان وجود حضرت محسن را انکار کرد و نتیجه گرفت وقایع شهادت حضرت دروغ بوده است؟!

هفت) نام محسن را پیامبر که اطلاع از غیب داشت برگزید.

از آن گذشته طبق احادیث اسلامی مستحب است برای جنین یک نام پسر و یک نام دختر انتخاب شود و بعد از تولد و مشخص شدن جنسیت، طبق همان نامگذاری شود. چه‌بسا در مورد محسن نیز همین کار صورت گرفته شد.

البته تعیین جنسیت توسط ماماهای قدیم نیز امکان داشت.

نتیجه

متأسفانه این شبهه و شبهه‌های مشابه بر روی عدم اطلاع مخاطب خود حساب بازکرده‌اند و حتی یک جست‌وجوی کوچک نمی‌کنند که نام نویسنده را درست بنگارند، با اندک جست‌وجویی هم نام نویسنده و هم عدم دقت مترجم به دست خواهد آمد، اما شبهه‌کننده می‌داند که برخی از مخاطبانش که عوام جامعه هستند حتی این‌قدر هم وقت نخواهند

گذاشت.

در این شبهه با یک محاسبه اشتباه سن حضرت فاطمه‌(س) را 38 سال به دست آورده است. اگرچه این محاسبه به‌صورت قطع اشتباه است، اما برفرض که بپذیریم ربطی به انکار هجوم و شهادت و... ندارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. پاکتچی، احمد، نقد متن، انتشارات دانشگاه امام صادق‌، تهران، ۱۳۹۱ ش.

2. ابن‌ سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ‌دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۸، ص ۱۷۴.

3. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ ش ج ۱، ص ۴۵۸؛ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه‌الشیعه، ۱۴۱۱ ق، ص ۷۹۳.

4. بلاذری، احمد بن یحیی، جمل من انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، ‌ دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۹۸؛ بیهقی، احمد بن حسین، دلائل النبوه، تحقیق عبد المعطى قلعجى، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۵ ق، ج 2 ص 71.

* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی