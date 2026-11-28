‌در یکی از روزهایی که خدمت استاد جعفری بودم؛ ایشان فرمودند: هرکاری که می‌کنید برای خدا بکنید نه برای خودتان و نه حتی برای آیندگان. کار باید برای خدا باشد و نیت باید خالصاً لوجه الله باشد، آنگاه افزودند: نظام سرمایه‌داری می‌گوید برای خودت کار کن و نظام کمونیستی می‌گوید برای آیندگان کار کنید ولی اسلام این را نمی‌گوید.

اسلام می‌گوید برای خدا کار کنید. سپس مثالی از زندگی خود ذکر کردند که واقعاً شنیدن دارد.

ایشان فرمودند: آن زمانی که من در نجف شروع کردم به شرح مثنوی، یکی از بزرگان اهل معرفت در نجف به بنده گفت: فلانی اگر این چیزهایی که می‌نویسی روزی به نام کسی دیگر منتشر شد و یا اینکه گفتند مثلاً از پشت کوه پیدا کرده‌ایم و نمی‌دانیم نویسنده‌اش کیست، شما در درون خودت ببین نارضایتی و یا چیزی احساس می‌کنی یا نه. اگر دیدی ناراضی بودی و علاقه‌مند بودی که به نام تو این کارها انجام شود، پس بشوی این اوراق را و بریز دور آن‌ها را که زحمت بیهوده است و فایده‌ای ندارد، ولی اگر دیدی برایت هیچ مسئله‌ای نیست که این‌ها به نام کس دیگری منتشر شود و یا بدون ذکر نام شما منتشر گردد، خب پس ادامه بده که برای خداست. ایشان فرمود: من هم از همان ابتدا حقیقتاً نیتی این چنین کردم که اگر این کتاب‌ها (شرح مثنوی) روزی به نام کس دیگری چاپ شد و یا اصلاً نام مرا ذکر نکردند برایم هیچ فرقی نکند.

مرتضی نجفی قدسی

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(روزنامه اطلاعات‌، ویژه‌نامه اولين سالگرد ارتحال علامه جعفري با عنوان فیلسوف شرق، 1378).