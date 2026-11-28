بندرعباس- خبرنگار کیهان:

سعید حاجبی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، از برنامه‌ریزی برای افتتاح ۶۱۲ واحد مسکونی در استان هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

در روز ۹ آذرماه خبر داد.

وی با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن هرمزگان اظهار کرد:

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۶۱۲ واحد مسکونی در استان برای افتتاح در مراسم سراسری روز ۹ آذرماه پیش‌بینی شده است که هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به بهره‌برداری می‌رسند.

حاجبی افزود: افتتاح این واحدها بخشی از اقدامات انجام‌شده در راستای تأمین مسکن و پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن در استان است و تلاش شده با پیگیری مستمر دستگاه‌های متولی، پروژه‌های آماده بهره‌برداری در موعد مقرر به مرحله افتتاح برسند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، تکمیل اقدامات باقی‌مانده و آمادگی لازم برای برگزاری مطلوب مراسم افتتاح تأکید

کرد.