مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی با تشریح وضعیت آموزشی استان و اقدامات انجام‌شده در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی از بازگشت بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدرسه خبر داد.

به گزارش ایرنا، صفدر سلطانی در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس‌جمهور در مشهد برگزار شد، افزود: آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی یک میلیون و ۵۹ هزار دانش‌آموز در

۱۲ هزار و ۵۵ واحد سازمانی دارد و ۹۶ هزار و ۱۷ نیروی انسانی در این مجموعه‌ها مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: میانگین سرانه فضای آموزشی در خراسان‌رضوی ۴.۴ مترمربع است اما این رقم در برخی مناطق به کمتر از ۲.۱ مترمربع می‌رسد ضمن آنکه با کمبود ۲۶ درصدی نیروی انسانی و نیز وجود بیش از

۶ هزار کلاس درس با تراکم بالای دانش‌آموزی مواجهیم که امید است با حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های مسئول این مشکلات برطرف شود.

او با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش گفت: در گام‌های نخست و دوم نهضت عدالت آموزشی با مشارکت مردم احداث

۴۳۸ هزار مترمربع فضای آموزشی برنامه‌ریزی شد که گزارش تفصیلی آن از سوی مسئولان مربوط ارائه خواهد شد.

سلطانی ادامه داد: ۱۲۳ هزار دانش‌آموز در قالب برنامه حامی و طرح‌های تقویت و رشد تحصیلی، فرصت دوباره‌ای برای موفقیت تحصیلی پیدا کردند و ۷۸ هزار معلم نیز در برنامه‌های تحول روش‌های تدریس و توسعه یادگیری شرکت کردند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه تربیتی و مهارت‌آموزی اظهار کرد: رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی و مداخله در مسائل دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های ورزشی برای

۸۲۰ هزار دانش‌آموز، آشنایی ۲۷۸ هزار دانش‌آموز با هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی پایتون و ارتقای شایستگی‌های دیجیتال ۲۰ هزار و ۵۰۰ معلم از جمله اقدامات انجام‌شده در خراسان‌رضوی است.

مدیرکل آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی همچنین از بهبود ۴۹ درصدی وضعیت ارزشیابی شرکت‌کنندگان در طرح حامی و افزایش یک‌ و بیست‌وپنج صدمی معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان خبر داد و افزود: کسب ۸۶ مدال علمی و پژوهشی در سطوح ملی و جهانی و ۱۵۸ مدال در مسابقات ورزشی نیز از دیگر نتایج این تلاش‌هاست.

سلطانی در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نقش مدیران و مشارکت مردم در پیشبرد امور، گفت: دکتر پزشکیان در دیدار اسفند ۱۴۰۳ با خانواده بزرگ وزارت آموزش‌‌وپرورش بر این نکته تأکید داشت که بسیاری از اقدامات باید با اراده مدیران و مشارکت مردم انجام شود که ما این موضوع را مسئولیت خود دانسته و پذیرفتیم که برای تحول نباید منتظر ماند بلکه باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، میدان‌دار عرصه تغییرات شد.

وی تصریح کرد: با حمایت استاندار و همراهی همکاران، خیران و دستگاه‌های اجرایی هر آنچه در حیطه اختیار استان خراسان‌رضوی بوده با تمام توان به میدان آورده‌ایم. توسعه نهضت عدالت در فضای آموزشی، تأمین تجهیزات و هوشمندسازی کلاس‌های درس، تدوین و اجرای برنامه‌های تحولی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و نیز انتقال تجربه‌های موفق استان به سراسر کشور را وظیفه خود می‌دانیم.

مدیرکل آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی با اشاره به اجرای طرح‌های مشارکتی و اجتماعی در مدارس افزود: پویش «با من» و طرح «مدرسه اثرگذار، محله بانشاط و جامعه توانمند» که با دستور استاندار در حال اجراست از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت پیوند مدرسه، خانواده و جامعه دنبال می‌شود.

سلطانی با اشاره به مشکلات مزمن آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: روشن نگه داشتن بارقه امید در مدارس کوچک، کم‌برخوردار و روستایی و جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی با وجود سرانه‌های آموزشی پایین‌تر از میانگین کشور از مسئولیت‌هایی است که در استان دنبال می‌کنیم.

وی تأکید کرد: تنها درخواست جدی ما آن است که زخم کهنه و درد مزمن کمبود نیروی انسانی در آموزش‌‌وپرورش خراسان‌رضوی با تدبیر و تصمیم ملی درمان شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌رضوی از اجرای ۴۴۳ پروژه مدرسه‌سازی در استان خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از مشارکت مردم، ظرفیت خیران و توان اجرایی استان بخش مهمی از کمبودهای فضاهای آموزشی در حال جبران است.

جاسم حسین‌پور نیز در این نشست با اشاره به اهمیت فضاهای آموزشی و تربیتی در فرآیند تعلیم‌وتربیت اظهار کرد: در خراسان‌رضوی حدود یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز در فضاهای آموزشی و تربیتی استان مشغول تحصیل هستند و توسعه و استانداردسازی این فضاها نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی دارد.

وی افزود: نهضت مدرسه‌سازی فرصتی فراهم کرد تا با شناسایی و رسیدگی به مهم‌ترین مشکلات و کمبود فضاهای آموزشی، گام مؤثری برای توسعه عدالت آموزشی در استان برداشته شود و در این راستا ۷۳۴ پروژه شامل احداث چهار هزار و ۵۴۴ کلاس درس با زیربنای نزدیک به نیم میلیون مترمربع تعریف شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌رضوی با قدردانی از مشارکت مردم، حمایت خیران، تلاش همکاران آموزش‌ و پرورش و گروه‌های جهادی خاطرنشان کرد: با هدایت و حمایت استاندار تاکنون ۴۴۳ پروژه شامل ۲ هزار و ۵۹۹ کلاس درس با موفقیت اجرا شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

حسین‌پور ادامه داد: با استمرار این اقدامات، مهم‌ترین چالش‌های فضاهای آموزشی و تربیتی استان از جمله مدارس سنگی و کانکسی مستقل، پروژه‌های نیمه‌تمام، تراکم بالای جمعیت دانش‌آموزی، کمبود سرانه فضای آموزشی و مدارس فرسوده و ناایمن برطرف خواهد شد.

وی یکی از تجربیات موفق خراسان‌رضوی در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی را تغییر رویکرد ساخت مدارس از روش‌های سنتی به سمت صنعتی‌سازی عنوان کرد و گفت: استفاده از محصولات کارخانه‌های بومی و محلی و به‌کارگیری سازه‌های سبک و روش‌های نوین ساخت علاوه‌بر تسهیل مشارکت مردم در احداث مدارس و تأمین منابع مالی، مدت‌زمان ساخت را ۲۰ درصد و هزینه‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان‌رضوی، مولدسازی املاک مازاد آموزش‌‌وپرورش را دومین تجربه موفق استان دانست و افزود: با استفاده از ظرفیت املاک مازاد آموزش‌‌وپرورش بخشی از منابع مورد نیاز برای احداث فضاهای آموزشی تأمین شده است رویکردی که می‌تواند به الگویی پایدار برای تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی در کشور تبدیل شود.

حسین‌پور در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مدرسه‌سازی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۱ پروژه باقی‌مانده شامل هزار و ۹۹۵ کلاس درس در دست اجراست که با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش تیم‌های اجرایی امیدواریم در موعد مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی اضافه کرد: خراسان‌رضوی آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه عدالت آموزشی را با سرعت و قدرت بیشتری ادامه دهد تا هر دانش‌آموز بتواند در محیطی استاندارد، مستحکم، زیبا و مجهز به فناوری‌های روز از حق تحصیل برخوردار شود.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی خراسان‌رضوی نیز در این جلسه با تأکید بر نقش مردم و گروه‌های جهادی در پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: قرارگاه نهضت توسعه عدالت آموزشی فراتر از یک ساختار اداری به‌عنوان بازوی اجرایی و مردمی در مسیر توسعه فعالیت می‌کند.

محمدتقی فخریان افزود: وظیفه یاران جهادی در این قرارگاه تنها اجرای پروژه‌ها و فعال‌سازی طرح‌های مدرسه‌سازی نیست بلکه مردمی‌سازی فرآیند توسعه و کاهش فاصله میان دولت و ملت از طریق فراهم‌کردن بسترهای مشارکت حداکثری مردم نیز از مأموریت‌های اصلی آن است و هدف آن است که عدالت تربیتی از شعارهای مرسوم دولتی به عرصه زندگی مردم منتقل شود.

وی افزود: قهرمان اصلی این حرکت، مسوولان مردمی و نقش‌آفرینانی هستند که در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی، روح مشارکت را در جامعه تقویت کرده‌اند. این افراد با نگاه جهادی توانسته‌اند پروژه‌های بزرگ زیرساختی را نه‌ فقط با اعتبارات کلان بلکه با اتکا به کمک‌های خرد و مشارکت‌های مردمی به سرانجام برسانند. در این مسیر گروه‌های جهادی و مسئولان پروژه‌های مردمی نقش مهمی در پیشبرد اهداف نهضت داشته‌اند و نمونه‌های متعددی از این اقدامات در شهرستان‌های استان قابل مشاهده است.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی خراسان‌رضوی با اشاره به برخی از این اقدامات اظهار کرد: یکی از مسئولان گروه‌های جهادی در شهرستان‌های فیروزه و نیشابور بیش از ۳۰۰ مدرسه را بهسازی و بانشاط‌سازی کرده است و مسئولیت ساخت دو مدرسه را نیز برعهده دارد که این پروژه‌ها در حال اجرا هستند.

وی افزود: یکی دیگر از این افراد با ابتکاری در یکی از روستاهای شهرستان فریمان و با استفاده از کمک‌های مردمی و جمع‌آوری فطریه زمینه اجرای یک حرکت مشارکتی در حوزه مدرسه‌سازی و تأمین مصالح موردنیاز را فراهم کرده است.

فخریان ادامه داد: حاج احمد پوری نیز در مجموعه شهرستان‌های غرب استان از جمله صالح‌آباد اقدامات و خدمات گسترده‌ای انجام داده و فعالیت‌های او به استان‌های خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان نیز گسترش یافته و توانسته است با اجرای طرح‌های ابتکاری مردم را برای مشارکت در اقدامات عمرانی و خدماتی به صحنه بیاورد.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از این چهره های جهادی در شهرستان کلات با استفاده از تنها وسیله نقلیه خود و جلب مشارکت مردم، اقدامات مؤثری در روستاهای این منطقه انجام داده و زمینه ایجاد مدرسه‌ای باکیفیت و ارائه آموزش مناسب را فراهم کرده است.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت آموزشی خراسان‌رضوی با اشاره به شکل‌گیری حرکت‌های خودجوش مردمی در تأمین اعتبار پروژه‌های مدرسه‌سازی اضافه کرد: در برخی مناطق مردم در مدت‌زمان کوتاهی و با وجود برخورداری از امکانات محدود برای تأمین اعتبار ساخت مدرسه پای کار آمده‌اند.

وی افزود: در نمونه‌ای دیگری در روستای «ششم» و روستای «دازن» مردم در یک حرکت سه‌ساعته برای تأمین اعتبار ساخت مدرسه مشارکت کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که با فراهم‌شدن بستر مناسب حتی کمک‌های محدود مردمی نیز می‌تواند در اجرای پروژه‌های آموزشی نقش‌آفرین باشد.

فخریان با اشاره به شکل‌گیری ساختارهای مردمی برای پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی در استان اظهار کرد: یکی از ایده‌های نوآورانه خراسان‌رضوی، تشکیل تیم‌های مردمی و هیئت‌های امنا برای پیگیری پروژه‌ها بود.

او گفت: در این چارچوب ۷۳۴ تیم مردمی تشکیل شد که هر تیم حداقل پنج عضو داشت و با تلاش استاندار خراسان‌رضوی این تیم‌ها به هیئت‌های امنا تبدیل شدند تا مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌ها ساختارمندتر شود.

وی افزود: در ترکیب این هیئت‌های امنا، نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای اداری شهرستان‌ها، استادان دانشگاه و معلمان حضور دارند و ظرفیت‌های مختلف مدیریتی، علمی و آموزشی در کنار مشارکت مردمی قرار گرفته است.

او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که با حمایت مسئولان مربوطه این هیئت‌های امنا به تشکل‌های رسمی و ساختارمند تبدیل شوند تا تجربه به‌دست‌آمده در خراسان‌رضوی قابلیت گسترش در سطح کشور را پیدا کند.

دبیر قرارگاه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی خراسان‌رضوی گفت: ایده پویش «با من» برای نخستین‌بار از استان خراسان‌رضوی شکل گرفت و امروز به شبکه‌ای فراگیر از مشارکت‌های مردمی تبدیل شده است.

این مسئول اظهار کرد: در قالب این حرکت ۷۳۴ گروه مردمی و هیئت امنایی با عضویت حدود چهار هزار نفر در سطح استان شکل گرفته‌اند و با هماهنگی مدیرکل آموزش‌وپرورش، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و همراهی استاندار، بیش از ۷۰ درصد پروژه‌ها و اقدامات مرتبط با نهضت با مشارکت و همراهی این ظرفیت‌ها دنبال شده است.

فخریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی فضاهای آموزشی گفت: تنها در تابستان گذشته هزار و ۸۰۰ کلاس درس بهسازی و بانشاط‌سازی شد که این میزان معادل ۱۱۳ درصد مأموریت تعیین‌شده برای مجموعه ما بود.

وی ادامه داد: همچنین در مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ کلاس درس نامناسب با مشارکت گروه‌های جهادی و مردمی به چرخه آموزش بازگشت. گروه‌های جهادی بسیج سازندگی، بسیج دانشگاه فرهنگیان، بسیج دانشجویی و دیگر مجموعه‌های مردمی در تحقق این اقدامات مشارکت داشتند و نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌ها ایفا کردند.

او با اشاره به اهمیت پیوند مدرسه با ظرفیت‌های اجتماعی محلات گفت: شعار «مدرسه اثرگذار، محله پویا و جامعه توانمند» در راستای استقرار «حکمرانی محله‌محور» مطرح و در خراسان‌رضوی اجرایی شده است. این رویکرد، مدرسه را از یک محیط صرفاً آموزشی به کانون پیوند نهادهای محلی، کارکردهای مختلف اجتماعی و ظرفیت‌های تربیتی تبدیل می‌کند. امیدواریم با تداوم این حرکت، توسعه عدالت آموزشی بیش از گذشته از دل مردم و برای مردم دنبال شود.