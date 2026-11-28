اصفهان- خبرنگار کیهان:

هنوز کوره‌ها داغند و ورق‌های فولادی از خط تولید بیرون می‌آیند. کارگرها و مهندسان فولاد مبارکه، هر روز بخشی از صنعتی را پیش می‌برند که نام ایران را در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان نگه داشته است.

از صدای برش ورق‌های داغ تا رفت وآمد قطارهای حمل مواد اولیه، در فولاد مبارکه شبانه‌روز جریان دارد. کارگری که کنار خط تولید ایستاده، شاید نداند محصولی که از مقابلش عبور می‌کند چند روز بعد در بدنه یک خودرو، اسکلت یک ساختمان یا بدنه یک یخچال جا می‌گیرد؛ اما سهم او در ساخت صنعتی است که نام ایران را در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان نگه داشته است. قصه فولاد از اصفهان شروع شد فولاد مبارکه در سال ۱۳۷۱ به تولید رسید. از آن زمان تا امروز، این مجموعه به یکی از حلقه‌های اصلی صنعت فولاد کشور تبدیل شده است. اینجا سنگ آهن و مواد اولیه، پس از عبور از مراحل مختلف، به فولاد و ورق‌هایی تبدیل می‌شوند که کارخانه‌های دیگر برای تولید به آن‌ها نیاز دارند.اهمیت این مسیر را می‌شود در زندگی روزمره دید؛ خودرویی که در خیابان حرکت می‌کند، یخچالی که در آشپزخانه کار می‌کند و سازه‌ای که در یک پروژه عمرانی بالا می‌رود، ممکن است بخشی از مواد اولیه‌اش را از همین زنجیره گرفته باشد. از یک خط تولید تا جایگاه دهم جهان ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲ میلیون تن فولاد خام تولید کرد و در رتبه دهم جهان ایستاد. در همین سال، فولاد مبارکه با تولید تجمیعی ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تن، رتبه چهل و سوم بزرگ‌ترین فولادسازان جهان را به‌دست آورد. این عددها وقتی معنا پیدا می‌کنند که بدانیم فولاد خام پایان کار نیست. باید به ورق گرم و سرد، ورق گالوانیزه، رنگی و دیگر محصولات تبدیل شود؛ محصولاتی که کارخانه‌های خودرو، لوازم خانگی، ساختمان و صنایع نفت و گاز برای ادامه کار به آن‌ها نیاز دارند. هر ورق، حاصل چندین مرحله تولید و کنترل است. ترکیب مواد باید دقیق باشد، دمای کوره و سرعت نورد تنظیم شود و محصول نهائی از آزمون کیفیت عبور کند. در این مسیر، تجربه کارگران و دانش مهندسان کنار هم قرار می‌گیرد. وقتی ورق فولادی راهی کارخانه‌های دیگر می‌شود تصور کنید یک خودروساز برای ساخت بدنه خودرو به ورق مناسب نیاز دارد؛ یا تولیدکننده لوازم خانگی باید ورقی با کیفیت سطح مشخص تهیه کند. تأمین این مواد از داخل کشور می‌تواند بخشی از نیاز صنایع را برطرف کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. فولاد مبارکه در کنار تأمین بازار داخلی، محصوالاتش را به بازارهای خارجی هم می‌فرستد. درآمد صادراتی این مجموعه از مارس ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۸۶۰ میلیون دلار بوده است. در معرفی نامه جشنواره نیز ارزآوری سالانه آن حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده؛ دو عدد با دوره محاسبه متفاوت. پشـت این تولید، یک شـهر صنعتی ایستاده است کار فولاد مبارکه به محوطه کارخانه ختم نمی‌شود. کامیون داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، قطعه سازان، تعمیرکاران، پیمانکاران و کارخانه‌هایی که ورق فولادی مصرف می‌کنند، به این زنجیره وابسته‌اند. اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این مجموعه ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده است. این عدد به کل زنجیره فعالیت اشاره دارد و تعداد کارکنان داخل کارخانه نیست. تولید در سرزمین کم‌آب اما فولاد مبارکه در اصفهان با یک پرسش مهم روبه‌روست؛ چگونه می‌توان در استانی کم‌آب، تولید صنعتی را ادامه داد؟ فولاد به آب و انرژی نیاز دارد و همین موضوع، مدیریت منابع را به یکی از چالش‌های اصلی این صنعت تبدیل کرده است. انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان، بازچرخانی پساب و توسعه نیروگاه خورشیدی از جمله اقداماتی است که برای کاهش فشار بر منابع محلی دنبال شده‌اند. در بخش انرژی، از ظرفیت برنامه‌ریزی شده ۶۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی، ۱۲۰ مگاوات وارد مدار شده است. با این حال، اثر واقعی این طرح‌ها باید در کاهش برداشت آب و مصرف انرژی سنجیده شود؛ موضوعی که برای آینده صنعت در اصفهان اهمیت زیادی دارد. وقتی تولید متوقف شد، کار بازسازی آغاز شد در جریان حمالت جنگ رمضان، بخشی از تأسیسات فولاد مبارکه آسیب دید و فعالیت مجموعه برای مدتی متوقف شد. بعد از آن، نیروهای فنی و تعمیراتی وارد مرحله بازسازی شدند. کوره شماره ۸ پس از ۴۵ روز عملیات تعمیر و بازسازی، در خرداد ۱۴۰۵ دوباره راه‌اندازی شد. فولاد، آزمونی برای آینده صنعت ایران ایران، امروز در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار دارد و فولاد مبارکه یکی از بازیگران اصلی این جایگاه است. اما حفظ این موقعیت به تولید بیشتر به تنهائی وابسته نیست؛ کیفیت محصولات، فناوری، صادرات پایدار، بهره‌وری و مدیریت آب و انرژی هم تعیین‌کننده‌اند. پشت هر تن فولاد، زنجیره‌ای از کار و تخصص قرار دارد؛ از معدن و حمل مواد اولیه تا کارگر خط تولید، مهندس، تعمیرکار و راننده‌ای که محصول را به مقصد می‌رساند. سهم اصفهان در قدرت فولادی ایران، از همین زنجیره شکل گرفته است.