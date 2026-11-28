تارا وحیدی

وقوع بارش‌های رگباری و جاری‌شدن سیلاب در برخی مناطق كشور همچون استان البرز با اینكه گاهی با خسارت و آب‌گرفتگی معابر همراه است، اما برخی با حفر چاه آن را به فرصتی برای تقویت سفره‌های زیرزمینی تبدیل کرده‌اند. از این ‌دست اقدامات باید سرلوحه برنامه‌های مهار سیلاب‌ها قرار بگیرد و لحظه‌ای تعلل نکرد.

شاید بسیاری منتظر این هستند كه همانند گذشته‌ها برف‌های زمستانی به داد سفره‌های تهی از آب برسد، اما برداشت‌های بی‌رویه و كاهش بارش‌ها آن‌قدر بر منابع آب زیرزمینی تأثیر گذاشته كه اگر كل زمستان برف ببارد، آب‌های ازدست‌رفته به این سادگی جایگزین نمی‌شود. با این اوصاف امروزه اتخاذ روش‌های مختلف برای مدیریت بحران آب در دستور كار قرار گرفته كه از بازچرخانی پساب تا مدیریت آب كشاورزی را شامل می‌شود. در این حال وقوع بارش‌های رگباری و جاری‌شدن سیلاب‌ها از مواردی است كه تاكنون مدیریت آن اگر چه در قالب طرح‌های آبخیزداری دیده شده، اما هزینه مناسبی پای آن‌ها نشده است، آب‌هایی كه به‌جای تخریب می‌تواند به تثبیت آب‌وخاک بینجامد. نمونه‌های سیل و سیلاب در ایران فراوان است و حتی در سال‌های کم‌بارشی گاهی بارش‌های سیلابی در برخی مناطق آن‌چنان زیاد بوده كه در طول 2 تا سه شبانه‌روز خسارات فراوانی به بار آورده‌اند. این‌گونه بارش‌ها اگر‌چه موجب سیراب‌شدن اراضی كشاورزی، مرتعی و جنگلی شده، اما با خود بسیاری از خاک‌های باارزش را برده و خسارات زیادی به بار آورده است؛ لیكن بخش عمده آن هم در قالب تبخیر به آسمان بازگشت.

‌ پویش‌های شکل‌گرفته با هدف ایجاد راهکار

برای مهار آب‌های سطحی

بخش قابل‌توجهی از آب حاصل از بارندگی در مناطق شهری به‌دلیل وجود آسفالت، بتن و سطوح نفوذناپذیر، امکان نفوذ مستقیم به زمین را پیدا نمی‌کند و از طریق جوی‌ها، کانال‌ها و مسیل‌ها از محدوده شهری خارج می‌شود. در صورت کافی‌نبودن ظرفیت شبکه دفع آب‌های سطحی یا انسداد مسیرهای عبور آب همین رواناب می‌تواند به آب‌گرفتگی معابر و در شرایط شدیدتر به سیلاب تبدیل شود. در چنین شرایطی نگاه به بارش نباید صرفاً معطوف به تخلیه سریع آب باشد؛ بلکه لازم است بخشی از رواناب در چارچوب مطالعات فنی و متناسب با شرایط هر منطقه مدیریت ذخیره یا برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی هدایت شود.

یکی از پویش‌های ثبت‌شده «پیش از آغاز بارش‌های گسترده، چاه‌های تغذیه‌ای احداث شود»، بر ضرورت استفاده از فرصت باقی‌مانده پیش از شروع بارش‌های گسترده برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب تأکید دارد. حمایت‌کنندگان این پویش خواستار آن شده‌اند که با الگوبرداری از تجربه برخی کشورها و با رعایت الزامات کارشناسی، امکان احداث چاه‌های تغذیه‌ای و هدایت آب باران به سمت سفره‌های زیرزمینی بررسی و در مناطق مناسب اجرا شود.

در این مطالبه یک نکته اساسی نیز موردتوجه قرار گرفته است؛ اینکه هزینه پیشگیری و ایجاد زیرساخت‌های کنترل و هدایت آب در صورت اجرای صحیح، می‌تواند در مقایسه با خسارت‌های ناشی از سیلاب بسیار کمتر باشد؛ خسارت‌هایی که بخشی از آن‌ها ممکن است اساساً قابل‌جبران نباشد. البته احداث چاه‌های تغذیه‌ای نمی‌تواند نسخه‌ای یکسان برای تمام مناطق کشور باشد و اجرای آن نیازمند بررسی جنس زمین، وضعیت آبخوان، کیفیت رواناب، احتمال آلودگی، سطح ایستابی است.

در پویش دیگری مخاطبان با اشاره به ‌احتمال بارش قابل‌توجه در استان گیلان و پیشگیری از سیلاب در بندر انزلی، خواستار آمادگی دستگاه‌های اجرائی برای پیشگیری از آب‌گرفتگی و سیلاب شده‌اند. در این مطالبه اقداماتی مانند لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها، استقرار و تجهیز ایستگاه‌های پمپاژ و فعال‌سازی سامانه‌های هشدار و ارتباطات مردمی مورد تأکید قرار گرفته است. این مطالبه نشان می‌دهد نگرانی شهروندان تنها به زمان وقوع سیلاب محدود نیست مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول، پیش از آغاز بارش نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و برای کاهش خسارت احتمالی برنامه عملیاتی داشته باشند.

مدیریت بارش نباید تنها به تخلیه آب محدود شود. شناسایی نقاط آب‌گرفتگی، لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها و استفاده از مخازن ذخیره، حوضچه‌های کنترل سیلاب و سطوح نفوذپذیر می‌تواند هم خطر سیلاب را کاهش دهد و هم بخشی از آب باران را برای ذخیره یا تغذیه آبخوان‌ها هدایت کند. دو پویش ثبت‌شده نیز بر همین ضرورت تأکید دارند؛ یکی خواستار بررسی و احداث چاه‌های تغذیه‌ای برای هدایت آب باران به سفره‌های زیرزمینی است و دیگری بر آمادگی دستگاه‌های اجرائی برای پیشگیری از آب‌گرفتگی و سیلاب در بندر انزلی تأکید دارد. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی، پیش از آغاز بارش‌های گسترده، برای مهار، هدایت و ذخیره آب باران برنامه مشخصی داشته باشند تا بارندگی به‌جای تهدید، به فرصتی برای تقویت منابع آبی تبدیل شود.

بررسی رابطه بارندگی و منابع آب زیرزمینی

و پیامدهای مداخله انسانی

بارندگی و منابع آب زیرزمینی دارای ارتباطی حیاتی و متقابل هستند که متأسفانه فعالیت‌های نابخردانه بشری، این تعادل طبیعی را مختل ساخته است. در بسیاری از نقاط جهان، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی فراتر از میزان تغذیه آن توسط نزولات جوی است. این امر در درازمدت موجب توقف بارندگی و تبدیل عرصه‌های طبیعی به دشت‌‌ها یا بیابان‌‌ها می‌شود. نمونه‌های بارز این پدیده را می‌توان در دشت رفسنجان و دشت ورامین مشاهده کرد.

میثم کریمی‌نیا یک مهندس آب‌شناس برای‌مان توضیح می‌دهد: «وقتی حجم منابع آبی تخلیه می‌شود، چشمه‌های طبیعی خشک شده و برای دستیابی به آب، نیاز به حفر چاه‌های عمیق‌تر احساس می‌شود. این اقدام، ارتباط طبیعی بین بارش و منابع آب زیرزمینی را قطع کرده و به خشکسالی منجر می‌گردد. تجربیات گذشته و سوابق موجود در زمینه ایجاد بیابان‌ها، مؤید قطع این ارتباط و پیامدهای ناگوار آن

است.»

این مهندس آب‌شناس درباره کاهش نفوذ و افزایش رواناب توضیح می‌دهد: «زمانی که پوشش گیاهی یک منطقه به دلیل کشاورزی ناپایدار، چرای بی‌رویه یا ساخت‌وساز از بین می‌رود، زمین ظرفیت خود را برای جذب آب از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، بارش به‌جای نفوذ در خاک و تغذیه منابع آب زیرزمینی، به‌صورت رواناب سطحی سریعاً از منطقه خارج شده و غالباً منجر به سیلاب می‌شود. در این حالت، این منبع ارزشمند آب پیش از آن که فرصت نفوذ یابد، از دسترس خارج می‌شود.»

وی در ادامه با اشاره به برداشت بیش از حد سفره‌های زیرزمینی می‌افزاید: «هنگامی که انسان با حفر چاه‌های عمیق و متعدد، آب را با سرعتی بیش از میزان تغذیه طبیعی از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌کند، سطح آب این سفره‌ها به‌تدریج افت می‌کند. آشکار‌ترین نشانه تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست زمین است که یک فاجعه زیست‌محیطی و تقریباً غیرقابل ‌بازگشت به شمار می‌رود. هنگامی که آب از بین سنگ‌‌ها و ذرات خاک خارج می‌شود، ساختار زمین همانند اسفنجی که خشک شده باشد، فشرده شده و فضای متخلخل ناشی از فشار آب از بین می‌رود که در نهایت به فرونشست دائم زمین منجر می‌شود.»

مهندس کریمی در تکمیل صحبت‌هایش به ارائه راهکارهای پیشنهادی و برخی ملاحظات پرداخته و می‌گوید: «با توجه ‌به تجربیات حاصل از حفاری چاه‌های نفت و تزریق آب و گاز برای افزایش برداشت، می‌توان به هر چاه آبی که برداشت بی‌رویه از آن صورت‌گرفته، آب فراوانی را با استفاده از پمپ‌های فشار افزا تزریق نمود تا از فرونشست بیشتر زمین جلوگیری شود. لازم به تأکید است که این عملیات، بسیار پرهزینه بوده و اجرای آن نیازمند مطالعات دقیق فنی و اقتصادی است.»

‌‌ راهبردهای کاهش رواناب

و افزایش تغذیه آبخوان‌های شهری

کمبود منابع آب و افزایش وقوع سیلاب‌های شهری از جمله چالش‌های جدی در مدیریت منابع آبی مناطق شهری به شمار می‌روند. تأمین آب پایدار و کنترل رواناب یکی از ضروریات توسعه پایدار شهرهاست که نیازمند راهکارهای جامع و نوآورانه است. تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون جمعیت شهری فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های آب وارد می‌کنند و اهمیت بهره‌گیری از روش‌های کارآمد مانند سیستم‌های جمع‌آوری آب باران و زیرساخت‌های سبز را دوچندان می‌کنند. بهبود مدیریت رواناب‌های شهری می‌تواند نقش مهمی در حفظ منابع آب و کاهش مخاطرات سیل ایفا کند و امنیت آب را در شرایط اقلیمی نامساعد افزایش دهد.

محب صابری یک مهندس آب‌های زیرزمینی برایمان توضیح می‌دهد: «مدیریت آب باران و رواناب به‌عنوان بخش مهمی از استراتژی‌های مدیریت پایدار آب در شهرهای ایران مطرح شده است، جایی که کمبود آب و وقوع سیلاب‌های شهری از چالش‌های اصلی محسوب می‌شوند. تقریباً ۹۷ درصد از کشور با درجات مختلف خشکسالی مواجه است که این مسئله همراه با شهرنشینی سریع و فرسودگی زیرساخت‌ها، مدیریت مؤثر منابع آب را دشوارتر کرده است. باتوجه‌به تهدیدات دوگانه شهرها از نظر کمبود آب و افزایش رواناب، استفاده از راهکارهای نوآورانه مانند سیستم‌های جمع‌آوری آب باران در مبدأ و به‌کارگیری زیرساخت‌های سبز، به‌عنوان راه‌حل‌هایی مؤثر برای افزایش امنیت آب و سازگاری با تغییرات اقلیمی شناخته می‌شوند.»

وی در ادامه می‌گوید: «مدیریت آب در ایران سابقه‌ای طولانی و پیچیده دارد که با جغرافیا و چالش‌های اقلیمی کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. درگذشته، سیستم‌های سنتی مانند قنات برای مقابله با خشکسالی و سیل توسعه‌یافته‌اند، اما امروزه حدود ۷۹ درصد کشور با خشکسالی مواجه است و بحران کم‌آبی به‌دلیل کاهش بارندگی، گسترش بیابان‌ها و رشد سریع شهرنشینی تشدید شده است. زیرساخت‌های قدیمی شهری و سطوح نفوذناپذیر باعث افزایش رواناب و خطر وقوع سیل شده‌اند. برداشت آب باران که روشی باستانی است، می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش کمبود آب و کنترل رواناب در ایران به کار رود. اجرای موفق این روش‌ها در کشورهای مختلف نشان‌دهنده قابلیت انطباق آن در ایران است؛ با این‌ حال، چالش‌های نظارتی و فناوری نیازمند توجه ویژه‌ای هستند تا چارچوبی پایدار و مقاوم برای مدیریت سیلاب شهری ایجاد شود و منابع آبی نسل‌های آینده حفظ

شود.»

فرصت‌های استحصال آب باران

و مدیریت رواناب شهر

استحصال آب باران روشی باستانی و پایدار برای جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از نزولات جوی است که به‌ویژه در مناطق شهری با کمبود آب کاربرد دارد.

این روش با افزایش منابع آب، فشار بر منابع موجود را کاهش داده و به افزایش پایداری محیطی کمک می‌کند. استحصال آب باران علاوه‌بر تأمین آب در مناطق خشکسالی زده، به تغذیه آب‌های زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک و کنترل رواناب و کاهش خطر سیلاب‌های ناگهانی نیز منجر می‌شود. به‌این‌ترتیب، این راهکار نقش مهمی در بهبود مدیریت منابع آب و افزایش مقاومت در برابر شرایط خشکسالی ایفا می‌کند.

مدیریت رواناب در مناطق شهری، به‌ویژه در بافت شهرهای ایران، به‌دلیل تأثیرات تغییر اقلیم بر الگوهای بارش و خطرات ناشی از سیلاب، به‌طور فزاینده‌ای حیاتی است. پتانسیل استحصال رواناب از یک حوزه آبریز و استفاده از رواناب می‌تواند به‌عنوان منبع تأمین آب پایدار برای اهداف کشاورزی و باغ‌های خانگی عمل کند منجر شود.

در مقیاس خانگی، برداشت آب باران به کاهش وابستگی به منابع آب شهری کمک کرده و منبع مناسبی برای مصارف غیرآشامیدنی مانند آبیاری، شستشو و توالت فراهم می‌کند که هم باعث کاهش هزینه‌ها و هم ترویج مدیریت پایدار آب

می‌شود.

نمونه‌های سنتی در مناطق خشک مانند راجستان هند نشانگر افزایش امنیت آب محلی و خودکفایی هستند. در محیط‌های تجاری، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری، استفاده از آب باران می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و پایداری عملیات را ارتقا دهد؛ مثلاً هتل‌ها و ساختمان‌های اداری می‌توانند برای آبیاری فضای سبز و مصارف غیرآشامیدنی از این آب بهره‌مند شوند و بدین‌وسیله در حفظ محیط‌زیست و صرفه‌جویی مالی نقش داشته باشند.