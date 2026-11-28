

الجزیره در گزارشی از قول «فرید دهقان»، سخنگوی فرماندهی پلیس استان کنر نوشته است: صبح دیروز(شنبه) انفجاری در داخل یک مدرسه در ولایت کنر در شرق افغانستان رخ داد. در پی این انفجار نیز دست‌کم هفت دانش‌آموز کشته و ۹۹ تن دیگر زخمی شده‌اند. «فرید دهقان»، گفت: این انفجار ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی در داخل یک مدرسه راهنمایی در منطقه «اندر سیر» شهر اسدآباد رخ داده است. بر اساس این گزارش پلیس اعلام کرده که کشته‌ها و مجروحان از دانش‌آموزان این مدرسه بوده‌اند اما نوع این انفجار و ماده منفجره به کار گرفته شده را اعلام نکرده است. هنوز گروهی نیز مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده نگرفته است. یک مقام رسمی دولت طالبان هم اعلام کرد که آمار کشته‌ها و مجروحان و با کسب اطلاعات بیشتر، ممکن است شمار تلفات تغییر کند.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که انفجار تروریستی نبوده و در داخل مدرسه نیز رخ نداده است بلکه در بیرون مدرسه بوده است. مولوی «سمیع‌الحق»، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، در این‌باره به الجزیره گفت که این انفجار در خانه‌ای در مجاورت یک مدرسه راهنمایی در منطقه اندرسیر در ولایت کنر رخ داده است. به گزارش آناتولی، حق‌بین با اشاره به انتقال اجساد کشته‌ها و مجروحان بیمارستان پس از این حادثه، تصریح کرد که این انفجار در پی منفجر شدن مواد منفجره‌ای که برای فعالیت‌های معدن‌کاری در خانه‌ای نزدیک مدرسه آماده شده بود، به وقوع پیوسته است. در ماه آگوست (مرداد) نیز حمله با نارنجک دستی به یک مجتمع آموزشی در کابل، پایتخت افغانستان منجر به مجروح‌شدن بیش از ۴۰ کودک در رده سنی ۹ تا ۱۴ سال شد.