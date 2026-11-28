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تجربه میدانی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی نیروهای انقلابی یمن دیگر بر پایه شعار یا تهدید لفظی استوار نیست، بلکه بر مجموعه‌ای از قابلیت‌های اثبات‌شده در حوزه جنگ نامتقارن، دسترسی به فناوری‌های بومی و غیربومی موشکی و پهپادی، کنترل نقاط استراتژیک دریایی و توانایی انتقال درگیری به عمق خاک طرف مقابل بنا شده است. مطالعات در حوزه بازدارندگی نشان می‌دهد که وقتی یک بازیگر منطقه‌ای بتواند با هزینه‌ای نامتناسب، معادله هزینه-فایده را برای طرف مقابل بر هم بزند و هم‌زمان ظرفیت پاسخ نامتقارن خود را در میدان نمایش دهد، تهدیدهای اعلامی آن از سطح اعلامی خارج شده و به عامل مؤثر در محاسبات امنیتی طرف مقابل تبدیل می‌شود. در مورد یمن، تداوم عملیات‌های دقیق علیه اهداف نظامی و اقتصادی در عمق عربستان، همراه با تثبیت کنترل بر محورهای حیاتی کشتیرانی، این واقعیت را به اثبات رسانده که تهدیدهای اعلام‌شده بر پایه ظرفیت عملیاتی واقعی استوارند.

هشدار نهایی صنعا به ریاض

حمید عبدالقادر عنتر، مشاور نخست‌وزیر یمن، اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور پرونده نبرد با دشمن سعودی را در جبهه‌های مختلف و عمق خاک عربستان نهایی کرده‌اند. وی تأکید کرد: یمن امروز کاملاً با یمن دیروز تفاوت دارد و صنعا ذخایر تسلیحاتی استراتژیک در اختیار دارد که هنوز از آن‌ها رونمایی نشده است. بی‌توجهی ریاض به این واقعیت به معنای حرکت به سمت جنگ فراگیری است که در نهایت نابودی تأسیسات نفتی عربستان و سقوط رژیم حاکم بر این کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

نیروهای مسلح یمن کنترل کامل جبهه‌های درگیری را در اختیار گرفته‌اند و تنها برخی مناطق محدود وابسته به مزدوران عربستان باقی مانده است. این وضعیت نتیجه عملیات‌های پی‌درپی ارتش و کمیته‌های مردمی است که توانسته‌اند شبه نظامیان مورد حمایت ریاض را عقب برانند و شهر بندری تاریخی المخا و منطقه استراتژیک کهبوب را تحت کنترل خود درآورند. تسلط بر این مناطق، کنترل ارتش یمن بر تنگه باب‌المندب و شماری از جزایر استراتژیک را تثبیت کرده است.

تنها دو گزینه پیش‌روی آل‌سعود

مشاور نخست‌وزیر یمن تصریح کرد تنها یک گزینه واقعی پیش‌روی عربستان برای حفظ آبروی خود باقی مانده است: عقب‌نشینی کامل از یمن و تسلیم‌کردن دولت دست‌نشانده به صنعا با هدف محاکمه اعضای آن به اتهام خیانت و پرداخت غرامت جنگی. محمدعلی الحوثی نیز تأکید کرد: دست‌های یمن برای صلح شرافتمندانه دراز است اما تسلیم غیرممکن است و هرگز رخ نخواهد داد. راه درست، توقف تجاوز و محاصره است؛ در غیر این صورت، پاسخ نظامی ادامه خواهد یافت.

جنایات جنگی علیه کودکان و غیرنظامیان

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در حملات ۲۴ساعته عربستان به مناطق مختلف، ۱۴ غیرنظامی از جمله ۱۲ کودک شهید و ۲۰ نفر دیگر از جمله هشت کودک و یک زن زخمی شدند. سازمان انتصاف برای حقوق زنان و کودکان نیز این حملات را که استان‌های تعز، صعده، صنعا و حدیده را هدف قرار داد، محکوم کرد و آن را نقض فاحش اصول تمایز و تناسب در قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست. عمر البخیتی، سخنگوی دولت یمن، هدف قرار دادن ساختمانی در التربه استان تعز را که منجر به شهادت ۱۱ شهروند عمدتاً کودک شد، جنایت جنگی تمام‌عیار خواند و تأکید کرد دشمن هرگاه در میدان سیلی می‌خورد به کشتار کودکان روی می‌آورد.

آمار تکان‌دهنده تجاوزات اخیر

وزارت امور خارجه یمن در یادداشت‌هایی به جامعه بین‌المللی اعلام کرد از ۱۳ ژوئیه/ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ تاکنون مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان به ۵۹۳۴ مورد رسیده که بر اثر آن ۵۱۰ غیرنظامی شهید و ۱۰۳۱ نفر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان بوده‌اند. تنها در یک روز، حمله به اتوبوس مسافربری و خودروهای غیرنظامی در منطقه معبق استان لحج ۲۵ شهید و زخمی برجای گذاشت و حمله به تأسیسات ارتباطات در الحدیده ۱۷ شهید و ۱۱ زخمی به‌دنبال داشت. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، نیز از ۱۰۴ حمله هوایی و موشکی در ۲۴ساعت با جنگنده‌های اف-۱۵ برخاسته از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف خبر داد.

نقش آمریکا در تداوم محاصره و تجاوز

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴ پس از حمله نظامی به یمن، محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور را آغاز کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶/ مهر ۱۳۹۵ به این محاصره پیوست. هرچند واشنگتن بعداً ادعای عقب‌نشینی کرد، اما حمایت عملی از تجاوز ادامه یافت. محمدعلی الحوثی تأکید کرد: تجاوز عربستان پیش از توافق مکه بوده و تا امروز ادامه دارد و هیچ توجیهی برای حمله به یمن به بهانه دفاع از ریاض وجود ندارد. سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این جنایات، لکه ننگی بر پیشانی نهادهایی است که نسبت به کشتار مردم یمن بی‌اعتنا مانده‌اند.

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به تجاوزها، عملیات‌هایی در عمق خاک عربستان انجام داده و تأکید کرده‌اند فارغ از هر نتیجه و پیامدی، به تثبیت معادلات بازدارندگی و ادامه عملیات‌های ویژه به سمت عمق عربستان پایبند خواهند بود. معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره ادامه دارد. منابع خبری از شلیک موشک بالستیک به سمت جنوب عربستان و شنیده‌شدن صدای انفجار در جازان و خمیس مشیط خبر دادند و پیش‌تر نیز حمله پهپادی به ریاض گزارش شده بود. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، از مرحله بعدی که شاهد رهگیری و سرنگونی موشک‌های دشمن در حریم هوایی یمن خواهد بود، پرده برداشت.

درخواست تحقیق مستقل

و پایبندی به حق دفاع مشروع

وزارت خارجه یمن بار دیگر خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل و بی‌طرف بین‌المللی برای بررسی تمامی جنایات از ۲۶ مارس ۲۰۱۵/ ۶ فروردین ۱۳۹۴ تاکنون شد تا مسئولان این جنایات محاکمه شوند و از مجازات فرار نکنند. صنعا تأکید کرد به اصول اخلاقی جنگ و قوانین بین‌المللی بشردوستانه در چارچوب حق مشروع دفاع از خود پایبند است، اما تا پایان تجاوز و محاصره تحمیلی رژیم سعودی و حامیانش، به تثبیت معادله بازدارندگی ادامه خواهد داد. دست‌های یمن برای صلح شرافتمندانه دراز است، اما مردم این کشور تجاوز، محاصره و کشتار را نمی‌پذیرند.