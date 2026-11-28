

اتحادیه اروپا این روزها درگیر بحران‌های فزاینده‌ای است. جنگ اوکراین، کاهش تعهد امنیتی آمریکا، افزایش هشدارها درباره جنگ روسیه و اروپا، بحران‌های اقتصادی و به‌دنبال آن افزایش فشارهای معیشتی ناشی از جنگ ایران، اعتراضات و آشوب‌های روزانه اجتماعی و افزایش نفوذ جریان‌های راست‌گرا، اتحادیه اروپا را در آستانه دوره‌ای از بی‌ثباتی قرار داده و توان این بلوک برای تصمیم‌گیری و اقدام مشترک را بیش ‌از پیش تضعیف می‌کند. نشریه آمریکایی فارن‌افرز نیز در گزارشی تحت عنوان «چگونه اروپا از هم می‌پاشد؟» با برشمردن این بحران‌ها نوشته است: «اتحادیه اروپا با بحرانی روبه‌روست که ممکن است نه از مسیر انحلال رسمی، بلکه از طریق تضعیف تدریجی توانایی این مجموعه برای تصمیم‌گیری و اقدام مشترک، آینده آن را تحت تأثیر قرار دهد». این گزارش اعتراض‌های اجتماعی در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا را نشانه‌هایی از مشکلات ساختاری مشترک در کشورهای اروپایی می‌داند؛ مشکلاتی که از افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری تأمین مسکن تا افت کیفیت خدمات عمومی و کاهش اعتماد شهروندان به دولت‌ها را دربر می‌گیرد.

از بحران معیشت تا اعتراض‌های خیابانی

در همین رابطه، نشریه «فارن‌افرز» که از سوی شورای روابط خارجی آمریکا منتشر می‌شود، از گسترش اعتراض‌ها در کشورهای اروپایی در پی افزایش هزینه سوخت، بحران مسکن، وضعیت نامناسب مدارس و کاهش کیفیت خدمات عمومی خبر داده و نوشته است: «اعتراض‌ها در فرانسه، ایتالیا و آلبانی با بازداشت، درگیری و تخریب اموال همراه بوده و در اسپانیا و پرتغال نیز معترضان با برپایی چادر در مراکز شهرها، به هزینه‌های سنگین مسکن اعتراض کرده‌اند. در فرانسه، اعتراض‌های دانش‌آموزان علیه کمبود امکانات آموزشی و وضعیت نامناسب مدارس به مطالبات گسترده‌تری درباره هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی پیوند خورده است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به ناآرامی‌ها هشدار داده است افرادی که در غارت و تخریب اموال عمومی مشارکت داشته‌اند، باید پاسخگو باشند. در اسپانیا نیز بحران مسکن به یکی از محورهای اصلی نارضایتی تبدیل شده است.»

بر اساس این گزارش «میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان ۸۰ متری در اسپانیا به حدود یک‌هزار و ۱۳۰ یورو رسیده؛ رقمی که به حداقل دستمزد ماهانه یک‌هزار و ۲۲۱ یورویی نزدیک است. این وضعیت فشار سنگینی بر جوانان و کارگران کم‌درآمد وارد کرده است. در ایتالیا نیز جنبش اعتراضی «ایتالیا در میدان» با مطالبه دستمزد بالاتر، دسترسی بهتر به خدمات درمانی و آموزشی و امکان تأمین مسکن شکل گرفته است. هم‌زمان، داده‌های نظرسنجی یوروبارومتر پارلمان اروپا نشان می‌دهد ۴۱ درصد شهروندان اتحادیه، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین اولویت سیاسی این مجموعه می‌دانند. همچنین بیش از ۸۲ درصد شهروندان اروپایی درباره توانایی تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه در کشور خود ابراز نگرانی کرده‌اند.»

راست‌گرایان در مسیر تصاحب قدرت

به گزارش فارس نویسنده فارن‌افرز معتقدند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند به تغییر آرایش سیاسی کشورهای اروپایی منجر شوند. این نشریه با اشاره به انتخابات پیش‌روی سال ۲۰۲۷، به‌ویژه در فرانسه، ایتالیا و لهستان، هشدار داده است که افزایش نفوذ احزاب راست‌گرای پوپولیست ممکن است مواضع دولت‌های آینده درباره همگرایی اروپایی، حمایت از اوکراین و همکاری‌های دفاعی مشترک را تغییر دهد. بر اساس این ارزیابی، سهم آرای جریان‌های راست افراطی در انتخابات ملی کشورهای عضو اتحادیه از حدود ۱۰ درصد در میانه دهه ۲۰۰۰ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. اندیشکده کارنگی هم در این زمینه هشدار داده است که حتی اگر احزاب راست‌گرا به خروج کشورهایشان از اتحادیه اروپا متعهد نباشند، ممکن است با مطالبه بازگرداندن اختیارات از نهادهای اروپایی به دولت‌های ملی، ساختار همکاری‌های مشترک را تضعیف کنند.

ناقوس بحران اقتصادی

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها تبعات فزاینده تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اروپا را در بزنگاهی تاریخی قرار داده چراکه جهش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، فرسایش توان تولیدی صنایع و فشار بی‌امان بر خزانه دولت‌ها، چشم‌انداز اقتصادی این قاره را تیره‌تر از گذشته کرده است. در همین راستا رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است کشورهای واردکننده انرژی با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. به گفته «کریستین لاگارد» برای حل مشکلات مالی در فرانسه و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، تمرکز اصلی باید بر سیاست‌های مالی داخلی باشد، زیرا این وضعیت یک «طوفان کامل» ایجاد کرده است. نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی انگلیس (آفجم) هم اعلام کرد که سقف تعرفه انرژی خانوارها از ابتدای ژانویه سال آینده میلادی (دی‌ماه امسال) ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. همزمان کمیسیون اروپا نیز با اشاره به تداوم فشارهای ناشی از بحران خاورمیانه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، مجوز ارائه کمک‌های مالی اضطراری دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به بنگاه‌های آسیب‌دیده را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس اعلام نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی انگلیس سقف تعرفه انرژی برای یک خانوار با مصرف متعارف در انگلیس از یک‌هزار و ۷۲۳ پوند به ۲ هزار و ۱۶۶ پوند در سال افزایش خواهد یافت که بالاترین سطح در حدود چهار سال گذشته به‌شمار می‌رود. این نهاد تصریح کرد که قیمت عمده‌فروشی گاز از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه تقریباً سه برابر شده و هزینه گاز خانوارها بر مبنای سقف تعرفه جدید نسبت به دوره سه‌ماهه جاری ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت. ابعاد بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم براساس اعلام انجمن صنایع انرژی انگلیس، بدهی معوق خانوارهای این کشور بابت قبوض انرژی به حدود ۶ میلیارد پوند رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری میلادی به هفت میلیارد پوند افزایش یابد. دولت انگلیس برای کاستن از فشارهای معیشتی اعلام کرده است که حدود ۲۰ میلیون خانوار از ژانویه(دی ماه) کمک‌هزینه یک‌باره

۱۰۰ پوندی دریافت خواهند کرد.

هشدار درباره فعالیت‌های خرابکارانه

خبر دیگر اینکه ‌مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارش اخیر خود هشدار داد که حملات خرابکارانه منتسب به روسیه در اروپا در حال افزایش است و اکنون به‌دلیل اینکه عوامل ماهرتر زیرساخت‌های حیاتی را با روش‌های پیچیده‌تر هدف قرار می‌دهند، یک «حادثه تلفات انبوه» محتمل شده است. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این اندیشکده برجسته اروپایی در گزارش خود مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه و عوامل نیابتی آنها راه‌آهن، شبکه‌های انرژی و صنایع دفاعی اروپا را هدف قرار می‌دهند تا حمایت از اوکراین را تضعیف کنند. بر اساس ارزیابی این اندیشکده، فعالیت‌های خرابکارانه منتسب به روسیه در ۱۲ ماه اخیر، ۱۶ درصد افزایش یافته و به آتش کشیدن اماکن و استفاده از مواد منفجره دو برابر شده است که با محتمل‌تر شدن یک اشتباه محاسباتی، خطر یک حادثه با تلفات انبوه را ایجاد می‌کند و دربر دارنده خطر تلافی و تشدید تنش است. طبق این گزارش، در حالی که بیشتر عملیات‌ها همچنان توسط مزدوران غیرماهر انجام می‌شود، اکنون لایه‌ای نیمه‌ماهر از عوامل از روش‌های پیچیده‌تر، از جمله بمب‌های دست‌ساز با چاشنی‌های زمانی و از راه دور، استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش مقامات در سراسر اروپا عوامل نیابتی را بازداشت کرده‌اند، افسران اطلاعاتی را اخراج کرده‌اند و گاهی کنسولگری‌های روسیه را بسته‌اند اما «هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که کرملین تمایل کمتری به این‌گونه اقدامات خرابکارانه داشته باشد.» طبق ارزیابی این اندیشکده، آلمان و لهستان همچنان بیش از بقیه کشورها هدف قرار خواهند گرفت، چراکه شبکه‌های حمل‌ونقل و صنعتی آنها برای تأمین اوکراین حیاتی هستند.