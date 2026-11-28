سرویس خارجی-



قفل ایران همچنان بر تنگه هرمز کار می‌کند. دلیل، گزارش‌هایی است که این روزها سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنند. بعد از شروع جنگ و به‌دنبال آن بسته‌شدن تنگه هرمز به دست ایران، بسیاری از کارشناسان با توجه به تأثیر ویرانگر تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی گفتند و نوشتند که این آبراه بین‌المللی به سلاح هسته‌ای جدید ایران در معادلات جهانی تبدیل شده است و تأثیرات مخرب جهانی آن بسیار بیشتر از سلاح هسته‌ای است. طی 9 ماه گذشته ترامپ و ارتش یک تریلیون دلاری آمریکا به هر دری زده‌اند تا تنگه را باز کنند اما در تمامی این تلاش‌ها شکست خورده است، افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا و اروپا که به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا و آشوب سراسری در اروپا تبدیل شد به خوبی نشان می‌دهد که کلید تنگه هرمز همچنان در دستان ایران است و این قفل هنوز باز نشده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی هم از گرفتار شدن صدها کشتی و هزاران دریانورد در تنگه هرمز خبر داده و هشدار داده است هیچ چشم‌اندازی برای حل این بحران دیده نمی‌شود. در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است: حدود ۳۰۰ کشتی و ۶ هزار دریانورد از زمان آغاز جنگ علیه ایران در محدوده تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و نشانه‌ای از کاهش قریب‌الوقوع بحران کشتیرانی در این آبراه راهبردی وجود ندارد. این سازمان با هشدار درباره تداوم خطرات در منطقه، اعلام کرده است که دریانوردان همچنان در شرایط ناامن و نامطمئن فعالیت می‌کنند و اختلال در تردد دریایی، زنجیره تأمین سوخت، کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای اساسی را در سطح جهان تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش فارس، سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنین تأکید کرده است که کشتیرانی نباید به ابزاری برای اعمال فشار در درگیری‌ها تبدیل شود و دریانوردان غیرنظامی نباید بهای مناقشات نظامی و سیاسی را بپردازند. البته این سازمان بین‌المللی اشاره نکرده است که پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲6 (9 اسفند)، تنگه هرمز به‌عنوان یک مسیر بین‌المللی کشتیرانی باز بود و محدودیتی برای عبور کشتی‌ها وجود نداشت.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، پیش از آغاز این عملیات‌ها به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند؛ اما پس از شروع حملات و تشدید درگیری‌ها، تردد دریایی به‌شدت کاهش یافت. این گزارش همچنین تصریح می‌کند که نیروهای ایرانی از چهارم مارس ۲۰۲۶ (13 اسفند) اعلام کردند تنگه هرمز بسته شده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی پیش‌تر هم بارها درباره وضعیت خدمه کشتی‌های گرفتار در خلیج‌فارس هشدار داده بود. این سازمان در بیانیه دیگری در ۲۸ اوت (6 شهریور) اعلام کرد تا آن زمان حدود ۴۰۰ کشتی حامل نزدیک به ۶ هزار دریانورد نتوانسته‌اند با امنیت از منطقه خارج شوند. دبیرکل این نهاد همچنین خواستار همکاری کشورهای عضو و صنعت کشتیرانی برای بازگرداندن آزادی تردد در تنگه هرمز شد.

دست برتر ایران در تنگه هرمز

مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) هم در گزارشی به دست برتر ایران در بحران تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: محدودیت مسیرهای جایگزین و دشواری بازگشایی نظامی تنگه هرمز، آینده تجارت انرژی و ترتیبات امنیت دریایی منطقه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این اندیشکده بریتانیایی نوشته است: این آبراه در جریان جنگ، از یک مسیر حیاتی انتقال انرژی به یکی از کانون‌های اصلی تقابل راهبردی تبدیل شد.

این گزارش می‌افزاید: ایران برای تحمیل معادله‌ای جدید بعد از جنگ‌افروزی آمریکایی- صهیونیستی، نیازی به تسلط کامل و متعارف دریایی بر تنگه هرمز نداشت؛ بلکه کافی بود عبور از آن را با خطر همراه کند، هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش دهد و شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان را به تجدیدنظر در تصمیم‌های خود وادارد. نتیجه این تحولات، فروپاشی تقریباً کامل تردد دریایی در هفته‌های نخست جنگ بود. شمار کشتی‌های بزرگ تجاری عبوری از بیش از ۳۲۰۰ فروند در ماه طی سال ۲۰۲۵، به کمتر از ۲۳۰ فروند در مارس ۲۰۲۶ (فروردین 1405) کاهش یافت. همچنین عبور نفتکش‌ها بیش از ۹۰ درصد نسبت به سطح معمول افت کرد. به نوشته این گزارش البته پیامدهای بحران تنها به کاهش تعداد کشتی‌ها محدود نماند. حق بیمه خطرات جنگ که پیش از درگیری بین ۰.۱۰ تا ۰.۲۵ درصد بود، در آغاز جنگ به حدود یک درصد افزایش یافت و در برخی موارد به ۲.۵ تا ۷ درصد رسید. به این ترتیب، بیمه یک نفتکش حامل محموله‌ای به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار که پیش از جنگ حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه داشت، ممکن بود به ۱۷.۵ میلیون دلار برسد. در برخی موارد نیز شرکت‌های بیمه پوشش خطرات جنگ در خلیج‌فارس را لغو کردند.

جایگزینی وجود ندارد

به گزارش ایسنا، این مؤسسه با اشاره به تلاش کشورها و شرکت‌ها برای استفاده از مسیرهای جایگزین نوشته است: خطوط لوله زمینی و مسیرهای تجاری دیگر، ظرفیت کافی برای جبران کامل اختلال در تنگه هرمز را ندارند و خود نیز با محدودیت‌ها و تهدیدهای امنیتی مواجه‌اند. در این گزارش به استفاده از مسیرهای زمینی در شبه‌جزیره عربستان و همچنین اختلال در تردد دریایی از تنگه باب‌المندب اشاره شده است؛ مسیری که حملات انصارالله یمن نیز امنیت آن را تحت تأثیر قرار داده است. این مؤسسه تأکید کرده است: افزایش هزینه‌های بیمه کشتی‌ها و کاهش تردد دریایی، از پیامدهای اختلال در این گذرگاه‌ها بوده و مسیرهای جایگزین به‌دلیل گلوگاه‌های زیرساختی و آسیب‌پذیری امنیتی، نمی‌توانند جایگزین کامل تنگه هرمز شوند.

اندیشکده انگلیسی در بخش دیگری از گزارش خود، بازگشایی تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی را با دشواری‌های جدی توصیف کرده و نوشته است: توانمندی‌های نامتقارن دریایی ایران، از جمله مین‌های دریایی، موشک‌های ضدکشتی و پهپادها، چالش‌هایی پیچیده برای نیروهای نظامی ایجاد کرده است. به نوشته مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی تجربه جنگ نشان داده حتی نیروهای دریایی قدرتمند نیز برای تأمین امنیت تردد در آبراه‌ها و مقابله با تهدیدهای نامتقارن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این اندیشکده در پایان اختلاف مواضع طرف‌های درگیر درباره آینده تنگه هرمز را مانعی جدی در مسیر دستیابی به توافق دیپلماتیک قابل‌قبول در سطح بین‌المللی دانسته و پیش‌بینی کرده است نااطمینانی درباره امنیت کشتیرانی در منطقه ادامه یابد.

افزایش شمار مقامات حفاظت‌شده

جدای از قفل ایران بر تنگه هرمز‌، ایران کاری کرده است که مقامات ارشد دولت ترامپ از ترس انتقام ایران در پادگان‌های نظامی زندگی می‌کنند. شبکه سی‌ان‌ان در این زمینه نوشته است: شمار مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ که در اقامتگاه‌های نظامی حفاظت‌شده در واشنگتن زندگی می‌کنند، به رقمی کم‌سابقه رسیده است که نگرانی‌های امنیتی و فاصله مسئولان از جامعه را برجسته کرده است. این گزارش می‌افزاید: حدود 6 نفر از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در خانه‌های سازمانی نظامی در واشنگتن و اطراف آن سکونت دارند؛ اقامتگاه‌هایی که بیش از یک قرن قدمت دارند و پشت دروازه‌های کنترل‌شده و حصارهای امنیتی قرار گرفته‌اند. این خانه‌ها در گذشته عمدتاً برای اسکان ژنرال‌ها و مقام‌های ارشد نظامی در نظر گرفته می‌شدند و سکونت مسئولان غیرنظامی دولت در آنها در دوره‌های پیشین چندان معمول نبود. با این حال، اعضای دولت ترامپ می‌گویند این مجتمع‌ها را به‌دلیل تدابیر حفاظتی، امن‌تر از دیگر نقاط پایتخت آمریکا می‌دانند. بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاد بلانش دادستان کل، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست، وزیر جنگ و استیون میلر از مقام‌های ارشد دولت ترامپ هستند که در اقامتگاه‌های نظامی زندگی می‌کنند.

حق مشروع ایران برای دفاع از خود

«ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپ‌گرای فرانسه هم در گردهمایی انتخاباتی شهر لیل با اشاره به حمله نظامی آشکار علیه ایران، دفاع تهران از حاکمیت ملی را مشروع دانست و هم‌زمان خواستار قطع روابط تجاری اتحادیه اروپا با دولت نتانیاهو شد. ملانشون در بخشی از این سخنرانی با اشاره به حمله نظامی علیه ایران گفت: «به همین دلیل است که ایران در موضع دفاع مشروع قرار دارد و با این ناوگان جنگی که پشت درهایش مستقر شده، می‌جنگد.» رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در بخش دیگری از سخنانش از راه‌اندازی طوماری با هدف وادار کردن پارلمان اروپا به بررسی و قطع روابط تجاری با دولت بنیامین نتانیاهو خبر داد. او در این‌باره گفت: «ما طوماری راه‌اندازی کرده‌ایم تا پارلمان اروپا را وادار کنیم روابط تجاری با دولت نتانیاهو را بررسی و قطع کند.»