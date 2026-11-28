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در جهان معاصر، هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک دستاورد فناورانه یا ابزار تازه‌ای برای افزایش سرعت پردازش اطلاعات نیست، بلکه به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در بازآرایی مناسبات قدرت، رقابت اقتصادی و نظم ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است. برتری در این عرصه را نمی‌توان تنها با میزان پیشرفت آزمایشگاه‌ها، تعداد اختراعات یا توانایی طراحی الگوریتم‌های پیچیده سنجید؛ چراکه تولید و تثبیت قدرت فناورانه، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل نهادی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. ظرفیت نظام آموزشی و پژوهشی، پیوند میان دانشگاه و صنعت، دسترسی به منابع انرژی، زیرساخت‌های محاسباتی، سیاست‌گذاری عمومی و توانایی تبدیل دانش علمی به ارزش اقتصادی، همگی در شکل‌گیری مزیت فناورانه کشورها نقش دارند. از این منظر، رقابت جهانی هوش مصنوعی را باید فراتر از مسابقه‌ای برای دستیابی به فناوری پیشرفته‌تر، به‌مثابه رقابتی بر سر سازماندهی دانش، کنترل زیرساخت‌های تولید فناوری و تعیین قواعد آینده اقتصاد و جامعه جهانی درک کرد.

در این میان، چین با درک پیوند استراتژیک میان دانش، فناوری و قدرت ملی، تلاش کرده است هوش مصنوعی را از سطح یک دستاورد علمی و صنعتی فراتر برده و به یکی از ارکان تقویت جایگاه خود در نظام بین‌الملل تبدیل کند. رویکرد پکن به این فناوری، صرفاً معطوف به رقابت با قدرت‌های پیشرو یا دستیابی به ابزارهای پیشرفته‌تر نیست، بلکه بر ایجاد یک زیست‌بوم فناورانه متکی است که در آن دولت، نهادهای علمی، بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌های صنعتی در ارتباطی متقابل قرار می‌گیرند. چنین الگویی می‌تواند به چین امکان دهد افزون بر کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، در تعیین استانداردهای جهانی، گسترش الگوهای جدید تولید و توزیع دانش و شکل‌دهی به قواعد حکمرانی فناوری نیز نقش مؤثرتری ایفا کند. از این منظر، توسعه هوش مصنوعی برای پکن نه‌تنها ابزاری برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، بلکه بخشی از استراتژی بلندمدت این کشور برای تقویت قدرت ژئوپلیتیکی و افزایش نفوذ خود در نظم فناورانه آینده جهان به‌شمار می‌رود.

کاربرد صنعتی هوش مصنوعی

خبرگزاری شینهوا در گزارشی درباره جایگاه چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی، گسترش کاربردهای عملی این فناوری در صنایع را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت پکن دانست و تأکید کرد که محدودیت‌های فناورانه غرب نتوانسته مانع توسعه این صنعت شود. بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰ درصد شرکت‌های بزرگ صنعتی چین از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و کارخانه‌های هوشمند پیشرو نیز این فناوری را در بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های عملیاتی خود به کار گرفته‌اند. ارزش صنایع اصلی هوش مصنوعی چین در سال گذشته میلادی از ۱۷۹ میلیارد دلار فراتر رفت که نشان‌دهنده رشد ۴۰درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ است. همچنین شمار شرکت‌های فعال در این حوزه به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ واحد رسیده است. پکن در برنامه پنج‌ساله پانزدهم خود نیز توسعه فناوری‌های کلیدی هوش مصنوعی و اجرای ابتکار «هوش مصنوعی پلاس» با هدف ادغام این فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در اولویت قرار داده است.

مدل‌های متن‌باز؛ مزیت رقابتی در بازار جهانی

شینهوا یکی دیگر از برگ‌های برنده چین را عرضه مدل‌های هوش مصنوعی متن‌باز و مقرون‌به‌صرفه دانست که با استقبال گسترده کاربران و کسب‌وکارهای جهانی مواجه شده‌اند. بر اساس داده‌های پلتفرم اوپن‌روتر، مدل‌های چینی در فاصله ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵، بیش از ۱۱۹ تریلیون توکن مصرف هفتگی ثبت کرده‌اند. به نوشته این رسانه، رویکرد متن‌باز چین امکان دسترسی کسب‌وکارها و کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، به ابزارهای هوش مصنوعی با هزینه کمتر را فراهم کرده است. شینهوا تأکید کرد که اگرچه محدودیت‌های خارجی ممکن است هزینه توسعه فناوری را افزایش دهند، اما لزوماً به توقف پیشرفت چین منجر نخواهند شد. این کشور با تکیه بر بازار بزرگ داخلی، زیست‌بوم صنعتی گسترده و تنوع کاربردهای هوش مصنوعی، دستیابی به ارزش بیش از یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار برای صنایع مرتبط با این فناوری تا پایان سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده است.

برق و زیرساخت محاسباتی

در بخش دیگری از این گزارش، ظرفیت عظیم تولید برق و توسعه زیرساخت‌های محاسباتی به‌عنوان دو مزیت راهبردی چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی معرفی شده‌اند. به نوشته شینهوا، چین حدود یک‌سوم برق جهان را تولید می‌کند و بزرگ‌ترین و سریع‌ترین نظام در حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جهان را در اختیار دارد. همچنین ظرفیت محاسبات هوشمند این کشور در پایان سال گذشته میلادی به یک میلیون و ۵۹۰ هزار پتافلاپس رسیده است. هماهنگی میان شبکه تأمین انرژی و زیرساخت‌های محاسباتی نیز امکان استفاده گسترده‌تر از برق پاک را در توسعه این صنعت فراهم کرده است. شینهوا در پایان هشدار داد که محدود کردن همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به چندپارگی زیست‌بوم‌های فناورانه منجر شود و تأکید کرد که آینده این صنعت نه با نوسانات بازارهای مالی، بلکه با تداوم نوآوری، گسترش کاربردهای واقعی و خلق ارزش اقتصادی پایدار تعیین خواهد شد.

گفتنی است در افق‌های پیش‌روی تمدن بشری، در سال‌های پیش‌رو، رقابت کشورها بر سر فناوری‌های پیشرفته، فقط به ساخت ابزارهای هوشمندتر محدود نمی‌ماند. این رقابت شکل قدرت، ثروت و روابط میان ملت‌ها را تغییر خواهد داد. مطالعات آینده‌پژوهی نشان می‌دهد جوامعی که بتوانند انرژی، توان محاسباتی و نوآوری را به‌ خوبی با هم هماهنگ کنند، هم در پیشرفت فناوری پیشگام خواهند بود و هم قواعد و استانداردهای جهانی فردا را تعیین می‌کنند. این روند در نهایت مرز میان پیشرفت علمی و تغییر نظم جهانی را به کلی دگرگون خواهد کرد.