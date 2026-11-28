در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال سفر قریب‌الوقوع رهبر کره‌شمالی به چین، سازمان اطلاعات ملی کره‌جنوبی از رصد تحولات در این زمینه خبر داد؛ هم‌زمان منبعی دیپلماتیک اعلام کرد دیدار «کیم» با «شی» ممکن است در هر زمانی انجام شود.

سازمان اطلاعات ملی کره‌جنوبی از رصد تحولات مربوط به احتمال سفر قریب‌الوقوع کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، به چین خبر داد. یک منبع دیپلماتیک نیز به خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد که این سفر ممکن است در هر زمانی انجام شود و دور از انتظار نیست. این گمانه‌زنی‌ها پس از آن مطرح شده که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهور کره‌جنوبی درباره روابط پکن و پیونگ‌یانگ گفت‌وگو کرده است. هم‌‎زمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی‌ها در شهر مرزی داندونگ چین منتشر شده، هرچند منابع آگاه تاکنون نشانه‌ای از فعالیت غیرعادی در این منطقه گزارش نکرده‌اند. کیم جونگ اون آخرین‌بار در ژوئن (خرداد) با شی جین‌پینگ دیدار کرده بود.