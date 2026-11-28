نخست‌وزیر عراق، با دستور ترامپ، گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل اقلیم کردستان را بست، تا بار دیگر کُردهای مسلح را که متحد آمریکا خوانده می‌شوند، به راحتی آب خوردن بفروشد.

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با حمایت و دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور انسداد چندین گذرگاه مرزی تحت مدیریت اقلیم کردستان را صادر کرد. روزنامه الاخبار گزارش داد: این اقدامات در چارچوب کارزار «بستن مرز» و تحت نظارت واشنگتن انجام می‌شود. فرماندهی مرزبانی عراق از بسته‌شدن گذرگاه‌های الولید در مرز سوریه و پشته در مرز ایران خبر داد و احتمال انسداد شوشمی نیز مطرح شده است. این تصمیم‌ها همراه با محدود کردن صادرات نفت اقلیم به کانال‌های رسمی وزارت نفت فدرال و مسدودسازی مسیرهای فرعی میان اقلیم و استان‌های همجوار اتخاذ شد. ترامپِ فاسد در پیامی در «تروث‌سوشال» از تلاش‌های الزیدی برای آنچه او «مبارزه با قاچاق و فساد» خواند حمایت کرد. با این اقدام کردها در محاصره قرار گرفتند.