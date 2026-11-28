

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جمعه شب (6 آذر) با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: اولین عملیاتی که باید نیروهای مسلح انجام می‌دادند و با افتخار انجام دادند، تثبیت دشمن در آب‌های دور بود.

وی افزود: نیروهای مسلح دشمن را در دریای عرب و شمال اقیانوس هند متوقف کرده‌اند و در آینده نیز آن را عقب‌تر خواهند راند.

دست مردم سواحل مکران را می‌بوسم

امیر ایرانی با قدردانی از ساحل‌نشینان استان‌های جنوبی، به‌ویژه مردم سواحل مکران، گفت: معیشت این مردم به دریا وابسته است و در تمام این مدت، با وجود دشواری‌هایی که داشته‌اند، مردانه در کنار رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح ایستاده‌اند. به این مردم سختکوش سلام می‌کنم، دستشان را می‌بوسم و از ایستادگی و استقامتشان تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به همراهی مردم شیعه و اهل سنت در جنوب کشور افزود: علما و مولوی‌ها در کنار مردم ایستاده‌اند و این انسجام روزبه‌روز تقویت می‌شود. مردم با روحیه‌ای خوب، با وجود همه توطئه‌های دشمن، محکم ایستاده‌اند. ما نیز سربازان این مردم و خاک پای آنان هستیم و به نوکری‌شان افتخار می‌کنیم.

دشمن در پی رسیدن

به بنادر و جزایر ایران بود

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تشریح اهداف دشمن در دریا گفت: دشمن از ابتدا تمام تمرکز خود را بر دریا و سواحل گذاشته بود. یکی از اهداف اصلی‌اش دستیابی به آب‌های نزدیک ایران، از منطقه انحصاری اقتصادی تا آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های داخلی بود. دشمن در خیال خود رسیدن به بنادر، سواحل و جزایر ما را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: اراده، استقامت، ایمان و امید مردم و رزمندگان، در کنار هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و آرایش دیگر نیروهای مسلح در هوا و زمین، دشمن را چنان ناکام گذاشت که امروز تنها التماسش این است که بتواند از تنگه هرمز عبور کند. مسیرش مسدود شده و تا امروز در دریای عرب و شمال اقیانوس هند متوقف مانده است. قطعاً در آینده نیز عقب‌تر رانده خواهد شد تا به «خلیج خوک‌ها»، همان جایی که جای اصلی اوست، بازگردد.

دیگر محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه «پیروزی قطعاً نزدیک است»، گفت: مردمِ مبعوث‌شده این شرایط را رقم زده‌اند و مثلث «میدان، خیابان و دیپلماسی» محکم پیش می‌رود. آنچه اهمیت دارد این است که قاعده این مثلث، زیر پرچم ولایت، مسیر را درست تشخیص داده و در همان مسیر حرکت می‌کند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند میدان را به سمتی ببرد که انسجام ما را از بین ببرد و فشار بر مردم را بیشتر کند. از ابتدا نیز مردم هدف دشمن بودند. آنها با ایران بزرگ اسلامی مسئله داشتند و هدفشان را به زبان هم آوردند. امروز میدان با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر ادامه خواهد یافت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به دو تدبیر ابلاغی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، تأکید کرد: در ادامه، محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت. مردم عزیز ما با این موضوع آشنا هستند و دشمن هم باید آن را بداند. رویکرد ما قوی‌تر شدن است و نیروهای مسلح بر مبنای این دو تدبیر با استواری پیش می‌روند.

روز دوم جنگ، سیلی محکمی به دشمن زدیم

امیر ایرانی در ادامه در مقایسه نبرد دریایی امروز با روزهای نخست دفاع مقدس گفت: در سال 1359، آمریکا خود مستقیماً وارد صحنه نشد و صدام را به میدان فرستاد. آن روز مردم عراق با ما مشکلی نداشتند، امروز هم ندارند و در آینده نیز نخواهند داشت. تفاوت میدان امروز با آن روز این است که شیطان این بار خودش وارد جنگ شد، چون به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌تواند مردم منطقه را به جان یکدیگر بیندازد و از درون منطقه کسی را به جنگ با مردم ایران بکشاند.

وی افزود: حساب برخی حکومت‌ها جداست. آمریکا با فریبی گسترده در کشورهای همسایه ما مستقر شد و پایگاه ایجاد کرد، اما مردم منطقه هیچ‌گاه با آن همراه نشدند. در دوران دفاع مقدس نیز آمریکایی‌ها به دشمن کمک می‌کردند و هم ما در نیروی دریایی ارتش و هم همرزمانمان در سپاه با آنها رویارویی مستقیم داشتیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، عملیات مروارید را نقطه افتخار و اقتدار ایران در تاریخ نبردهای دریایی خواند و گفت: در سال 59، پس از چند عملیات، در شصت‌وهفتمین روز جنگ با عملیات مروارید بساط دشمن در دریا برچیده شد. تجربه آن روزها امروز در میدان به کار می‌آید. این بار دشمن با به شهادت رساندن فرماندهان ما تصور می‌کرد چنان آسیبی به سامانه فرماندهی کشور وارد کرده که عملاً پاسخی در کار نخواهد بود، اما در روز دوم جنگ نخستین سیلی محکم را خورد.

با رمز «یا زهرا(س)» ناو آبراهام لینکلن را

هدف قرار دادیم

امیر ایرانی درباره نخستین شلیک موشکی نیروی دریایی ارتش در این جنگ گفت: روز دوم جنگ، نخستین موشک را با رمز مبارک «یا‌ زهرا(س)» شلیک کردیم. این موشک پیش از آن آزمایش گرم نداشت و نخستین آزمایش گرم آن همان روز انجام شد. موشک مستقیماً به ناو اصلی دشمن، یعنی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، اصابت کرد.

وی افزود: اصابت به‌گونه‌ای بود که آمریکایی‌ها برای تخلیه مجروحانشان از کشورهای منطقه درخواست کمک کردند. در پی آسیب واردشده به ناو، عملیات پروازی از عرشه آن، که معمولاً جنگنده‌های اف‌ـ18 از آن به پرواز درمی‌آمدند، متوقف شد و ناو ناچار شد فاصله خود را بیشتر کند.

فرماندهی و کنترل ناوگان پنجم آمریکا

از هم پاشید

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اعلام محاصره دریایی از سوی آمریکا گفت: معمولاً پیش از جنگ محاصره می‌کنند تا فشار بیاورند. وقتی دشمن در میانه جنگ از محاصره دریایی سخن می‌گوید، نخستین پیامش این است که در میدان شکست خورده است. شکست یعنی به اهدافی که بنا بود در سه یا هفت روز به آنها برسد، نرسیده و از منطقه‌ای هم که در آن حضور داشته، اخراج شده است.

وی ادامه داد: دشمن با روش‌هایی سبعانه فرماندهان ما را به شهادت رساند، اما معنای «مردمِ مبعوث‌شده» را نفهمید. نیروهای مسلح نمایندگان همین مردم‌اند. دشمن ایمان، امید، اراده و استقامت این مردم را در محاسباتش ندیده بود. ایرانی‌ها اگر سیلی اول را هم بخورند، طرف دیگر صورتشان را جلو نمی‌آورند. پاسخ می‌دهند.

اهداف مشخص همه نیروهای مسلح ایران

در پایگاه ناوگان پنجم آمریکا

امیر دریادار ایرانی با اشاره به حملات نیروهای مسلح به پایگاه ناوگان پنجم آمریکا گفت: نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه هر دو در این پایگاه هدف داشتند. نیروی هوایی، نیروی هوافضا و حتی نیروهای زمینی نیز در این عملیات مشارکت داشتند. حجم ضربات به‌گونه‌ای بود که پایگاه ناوگان پنجم واقعاً با خاک یکسان شد و سامانه فرماندهی و کنترل آن از هم پاشید.

وی افزود: بخشی از فرماندهی را به سرزمین‌های اشغالی و بخشی را به یگان‌های شناور منتقل کردند. دشمن تصور می‌کرد می‌تواند از نزدیکِ صحنه، میدان را مدیریت و فرماندهی کند، اما این امکان از او گرفته شد و تا امروز نیز همین وضع ادامه دارد.

لینکلن از تنگه مالاکا عبور نکرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش شمار شناورهای آمریکا در جریان تلاش برای محاصره دریایی ایران را بین 55 تا 60 فروند اعلام کرد و گفت: این تعداد در مقاطع مختلف تغییر می‌کرد، چون در پی عملیات‌هایی که علیه آنها انجام شد، یگان‌های آسیب‌دیده ناچار به ترک منطقه شدند. آمریکایی‌ها تلاش زیادی کردند تصویری از آبراهام لینکلن منتشر نشود، اما تصاویر این ناو منتشر شد. درباره ناوشکن‌های آسیب‌دیده توانستند مانع انتشار تصاویر شوند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها می‌گویند آبراهام لینکلن از تنگه مالاکا عبور کرده، اما این ناو از مالاکا نرفته است و ما می‌دانیم از کدام مسیر رفت. ناوشکن‌هایشان را نیز از مسیر دماغه امید نیک بازگرداندند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: آن‌ها سختی امواج سهمگین محل تلاقی اقیانوس اطلس و جنوب اقیانوس هند را به جان خریدند تا تصویری از این شناورها منتشر نشود. یکی از ناوشکن‌هایی که مستقیماً هدف قرار گرفت، به‌کلی از صحنه خارج شد و آن را با سختی و مشقت به کشورشان منتقل کردند.

بنادر ایران فعال‌اند

و اسکورت کشتی‌ها ادامه دارد

امیر ایرانی با اشاره به شباهت هدف اقتصادی دشمن در دو جنگ گفت: امروز هم مانند سال 59، دشمن به دنبال قطع شاهرگ اقتصادی ایران است و در عین حال می‌خواهد شاهرگ اقتصادی خودش را باز نگه دارد. تفاوت در محدوده نبرد است. آن روز صحنه اصلی درگیری خلیج‌فارس بود و امروز این صحنه به تنگه هرمز و دریای عمان منتقل شده است.

وی درباره همکاری برخی دولت‌های منطقه با آمریکا گفت: متأسفانه برخی حکومت‌ها با این همکاری در دام دشمن افتادند. ‌ای کاش چنین نمی‌کردند که امروز سربلندتر بودند. این رفتار در تاریخشان ثبت شد. انتظار می‌رفت دست‌کم حرمت همسایگی، برادری و مسلمانی را رعایت کنند و امیدواریم در آینده این حرمت را نگه دارند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: دشمن هر روز نام تازه‌ای برای این محاصره انتخاب می‌کند. یک روز از «دروازه آهنین» سخن می‌گوید و روز دیگر به دنبال عنوان دیگری می‌گردد تا راه عبور ایران را ببندد. با این حال، کشتی‌های ما عبور می‌کنند و بنادر کشور امروز فعال‌اند.

امیر ایرانی با قدردانی از دریانوردان ناوگان تجاری و نفتکش کشور گفت: کمتر از عزیزان ما در کشتیرانی و ناوگان نفتکش یاد شده

است.

این دریانوردان شبانه‌روز در دریا کار می‌کنند و ما در کنارشان هستیم. وقتی می‌گویم در کنارشان هستیم، یعنی اسکورت دریایی در حال انجام است و دریانوردان ما با وجود همه تبلیغات دشمن به کارشان ادامه می‌دهند. برای اینکه خدای‌ناکرده آسیبی به این عزیزان نرسد، وارد جزئیات بیشتری نمی‌شوم.