

امیر نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نوزدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) جوان سرباز، با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از مرزهای کشور اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش پیش از آغاز جنگ، در مرزهایی که مسئولیت حفاظت از آن‌ها بر عهده‌اش قرار داشت مستقر شده و تمهیدات لازم را برای دفاع از مرزهای زمینی کشور پیش‌بینی کرده بود.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات و درگیری‌های پس از آن نیز نیروی زمینی ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، مأموریت‌های محوله را به‌طور کامل انجام داده است.

نعمتی با اشاره به نقش یگان‌های موشکی و پهپادی نیروی زمینی ارتش در تحولات نظامی اخیر تصریح کرد: یگان‌های موشکی و پهپادی نیروی زمینی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه مشارکت فعال داشته‌اند و همچنان نیز به انجام مأموریت‌های خود ادامه می‌دهند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به پرسش‌هایی درباره احتمال ورود نیروهای زمینی دشمن به عرصه درگیری با کشورمان گفت: خود دشمن بهتر از هر کسی می‌داند که توان ورود به جنگ زمینی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را ندارد. اگر چنین حماقتی مرتکب شود، با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و به خاک مذلت خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه آمادگی نیروهای مسلح و حضور مردم، دو مؤلفه مهم بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن است، خاطرنشان کرد: مردم کشورمان با پیروی از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح نیز با آمادگی کامل در مرزها و عرصه‌های مختلف دفاعی مستقر هستند و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

نعمتی با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای کشور اظهار کرد: کشورمان با ۱۴ کشور هم‌مرز است و با وجود برخی ناامنی‌ها در کشورهای همسایه، به لطف آمادگی و تلاش نیروهای مسلح، امنیت در مرزهای ایران برقرار است.

وی ادامه داد: رزمندگان مرزبانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی ارتش و سایر نیروهای مسلح با تقسیم مسئولیت‌ها، وظیفه حراست از مرزهای کشور را بر عهده ‌دارند و این مأموریت را به‌خوبی انجام می‌دهند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین با اشاره به حضور و حمایت مردم از نیروهای مسلح گفت: پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح پدیده‌ای بی‌بدیل و پشتوانه‌ای کم‌نظیر است. مردم در حدود ۲۸۰ روز گذشته، در گرما و سرما، بارندگی و برف و در شرایط مختلف، با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح به نمایش گذاشته‌اند.