دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

«به مناسبت ایام وفات امام صادق(علیه‌السلام) در مسجد جاوید

جناب آقای سید علی خامنه‌ای روز شنبه و یكشنبه 18 و 19 آبان از ساعت 5/7 بعدازظهر سخنرانی می‌نمایند

نشانی جاده قدیم شمیران پایین‌تر از باغ صبا ایستگاه عوارضی»

این متن اطلاعیه سخنرانی آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای بود که در اوایل آبان 1353 بر تابلوی اعلانات مسجد و همچنین کوچه و خیابان‌های اطراف نصب شد، ابتدا قرار بود سخنرانی در تاریخ‌های 11 و 12 آبان انجام شود اما متولی مسجد جاوید یعنی حاج عباس جاوید نتوانسته بود مجوز آن سخنرانی را از شهربانی بگیرد.

این در حالی بود که دکتر مفتح امام جماعت مسجد از ابتدای تابستان از آقا سید علی خامنه‌ای درخواست کرده بود که برای سخنرانی به مسجد جاوید بیاید و آقا سید علی به‌دلیل جلسات و کلاس‌های متعددی که در مشهد داشتند، فرصت نکرده بودند به تهران بیایند. اما این‌بار به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(علیه‌السلام) دکتر مفتح با اصرار از آقای خامنه‌ای خواست که برای دو روز ۱۸ و ۱۹ آبان در مسجد جاوید سخنرانی کنند.

مجوز صادر نشد

طبق معمول، حاج عباس جاوید بایستی به کلانتری ۵ می‌رفت و برای برنامه آن دو روز مجوز می‌گرفت، اما او از این رفت‌وآمدها خسته شده بود و این‌بار ترجیح داد راه شمال کشور را در پیش گیرد. بنابراین دکتر مفتح خودش اقدام کرد تا از مقامات شهربانی اجازه سخنرانی آقای خامنه‌ای را بگیرد. اما تا روز هجدهم آبان هیچ‌گونه مجوزی صادر نشد. موضوع را تلفنی به آقای خامنه‌ای گفت که اجازه سخنرانی نخواهند داد. آقای خامنه‌ای که بلیت گرفته بودند از آمدن به تهران منصرف شدند. اما آگهی سخنرانی توزیع گردیده و مردم در ساعت مقرر در مسجد اجتماع کرده بودند. دکتر مفتح اعلام کرد که آقای خامنه‌ای، نتوانستند خود را به مجلس برسانند و تقریباً اغلب حاضران متوجه شدند که ماجرا به عدم صدور مجوز برگشته و از همین‌روی به اعتراض برخاسته و شروع به الله‌اکبر گفتن، کردند.

بنا به اظهارات برخی حاضران در آن جلسه، پس از آن، مردم اقدام به سردادن شعارهای ضد شاه نمودند و کلانتری محل که از این تظاهرات ضد رژیم جا خورده بود و می‌ترسید کنترل از دستش خارج شود، به اطلاع دکتر مفتح رساند که اگر جلسه 19 آبان با آرامش برگزار شود، آنها مجوز برگزاری را خواهند داد. چراکه از برگزاری تظاهرات ضد رژیم دیگری وحشت داشت.

همان شب دکتر مفتح مجدداً با آقای خامنه‌ای تماس گرفت و باز اصرار نمود که ایشان حتماً برای جلسه 19 آبان حضور داشته باشند و آقا هم به هر دشواری و سختی بود، خودشان را در روز نوزدهم به مسجد جاوید رساندند و از آنجا که دکتر مفتح خود ممنوع‌المنبر بود، آقا هم با مشورت ایشان تصمیم گرفتند که ایستاده صحبت کنند و بر منبر ننشینند.

دستور دستگیری و تعطیلی صادر شد

سخنرانی درباره دوران حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام بود، در آن سخنرانی، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای علاوه‌بر ابعاد امامت و وجوه علمی و ایمانی امام، به تشکیلات مبارزاتی که در میان شیعیان خود علیه حکومت بنی‌عباس به راه انداخته بودند، پرداختند. ایشان در اوج اختناق رژیم طاغوت، مسئله مهم «امامت و ولایت» را مورد بحث قرار دادند و ابعاد سیاسی-اجتماعی و انقلابی آن را تشریح کردند. آنچه تا آن روز کمتر مورد اشاره قرار گرفته بود و از طرف دیگر مشابهت‌هایی با شرایط مبارزاتی علیه رژیم شاه پیدا می‌نمود.

جلسه فوق به‌طور باورنکردنی مورد استقبال جوانان واقع شد و پس از پایان سخنرانی، حاضرین به سردادن شعار الله‌اکبر و نوشتن شعار و پخش اعلامیه اقدام کردند. از همین‌روی جلسه سخنرانی یادشده که کاملاً در محاصره مأموران شهربانی و زیر ذره‌بین ساواک برگزار می‌گردید، خشم رژیم شاه را برانگیخت تا جایی که این دستور از سوی معاونت اطلاعات ساواک به واحد اجرائی آن صادر

شد:

«سوم آذر 1353‌، ریاست واحد اجرائی

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به شناسائی و دستگیری و بازرسی محل سکونت محمد مفتح فرزند محمد واعظ اقدام و مشارالیه را به کمیته (مشترک ضد خرابکاری) هدایت نمایند.

معاونت اطلاعات عطارپور...»1

در همان روز مأموران ساواک به مسجد جاوید هجوم برده و با تفتیش و به هم ریختن آن و ضرب‌وشتم حاضرین، از جمله خادم آن، مسجد را تعطیل کردند.

آیت‌الله دکتر مفتح دستگیر شد و آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای نیز تحت تعقیب قرار گرفته و مدتی به ساری رفتند ولی سرانجام در بازگشت به مشهد، مأموران ساواک در 20 دی‌ماه به منزل ایشان در این شهر هجوم برده، آیت‌الله را دستگیر کرده و به کمیته مشترک به اصطلاح ضدخرابکاری انتقال دادند. به فرموده خود امام شهید، این دوران از سخت‌ترین دوران‌های بازداشت و زندان ایشان بود که حدود یک سال به طول انجامید.

مسجدی که ساواک را حساس کرد

پیش از آن نیز ساواک نسبت به فعالیت‌های مسجد جاوید بسیار حساس شده بود. در یکی از اسناد ساواک در این‌باره آمده است:

«... درباره مسجد جلیلی و مسجد جاوید

محترماً به استحضار می‌رساند مدیریت کل اداره سوم در تاریخ 12/4/53 اوامری بدین شرح صادر فرمودند، گفته می‌شود دو مسجد فوق در حال حاضر جای حسینیه ارشاد و مسجد هدایت را گرفته و عناصر متعصب در این دو مسجد اجتماع می‌نمایند. دستور تحقیق و مراقبت به ساواک تهران داده شود.

از سوی دیگر به‌دنبال مراقبت‌هایی که از منابر دکتر محمد مفتح به‌وسیله منابع ساواک تهران به عمل آمد، مشخص گردید که یادشده در محافل و مجالس مذهبی بر روی منبر مطالب خلاف مصالح مملکتی عنوان می‌نماید.

با عرض این که در مورد کنترل مساجد مزبور و سایر محافل مذهبی مشابه بموقع دستورات تحقیقی و مراقبتی کافی به ساواک تهران و شهرستان‌ها داده شده مراتب جهت استحضار از عرض می‌گذرد...»

مسجد جاوید تهران که در اوایل دهه 50 توسط حاج عباس جاوید و با طراحی حسین لرزاده در جاده قدیم شمیران (خیابان دکتر شریعتی فعلی) ایستگاه عوارضی ساخته شد، بعد از تعطیلی مساجد الجواد و هدایت و حسینه ارشاد، در سال 1352 با دعوت از آیت‌الله دکتر مفتح به‌عنوان امام جماعت آن، به‌صورت یکی از پایگاه‌های نهضت امام خمینی درآمد و در آن روحانیون انقلابی و شخصیت‌های مبارز از جمله استاد مطهری و دکتر باهنر و... سخنرانی کرده و کلاس و جلسات اصول عقاید، فلسفه، اقتصاد، تفسیر قرآن، نهج‌البلاغه، عربی، تاریخ ادیان و جامعه‌شناسی برای پسران و دختران دانشجو و همچنین کلاس‌های دیگری در سطح دانش‌آموزان برگزار می‌گردید.

یکی از سخنرانی‌های مهم در مسجد جاوید سخنرانی‌های استاد مطهری در ماه رمضان سال 52 با موضوع «مجاهد در اسلام» بود که مستمعینش را جمعی از دانشجویان پلی‌تکنیک تشکیل می‌دادند و همین مسئله هم برای ساواک حساسیت‌برانگیز به‌شمار می‌آمد.

اما آنچه ساواک را بیش از هر موضوعی نسبت به فعالیت‌های مسجد جاوید حساس کرده بود، (آنچنان که در اسناد مشهود است) تجمع دختران و پسران جوان و دانشجو در کلاس‌های این مسجد و تدریس دکتر مفتح بود، همچنین برپایی کتابخانه‌ای غنی که دکتر مفتح از همان آغاز فعالیتش برای آن برنامه‌ریزی کرد تا حتی دانشجویان را به هوای کتابخانه به مسجد بکشاند.

این فعالیت‌های انقلابی در گزارش ساواک به این شرح درج شده است:

«... محترماً مقام عالی را آگاه می‌سازم: ... آقای شیخ محمد مفتح استاد دانشگاه و پیش‌نماز مسجد جاوید در جاده قدیم شمیران كه مدعی است ممنوع‌المنبر می‌باشد اخیراً در قسمت شمالی ساختمان مسجد كه نوساز و هنوز نیمه‌تمام می‌باشد و دارای درب جداگانه است جهت عده‌ای از دختران و پسران جوان كه بین آنها دانشجویان دانشگاه نیز دیده شده‌اند، درس تفسیر قرآن تشكیل داده است و روزهای پنجشنبه و جمعه بعدازظهر در دو كلاس جداگانه مبادرت به تدریس مسائل علمی و دینی و تفسیر قرآن می‌نماید...»2

به این ترتیب مسجد جاوید به کانون گرم نهضت امام تبدیل شد و علاوه‌بر فعالیت‌های مختلف آموزشی و روشنگرانه، مرکزی هم برای توزیع اعلامیه‌های امام گردید. اعلامیه‌های حضرت امام مخفیانه به مسجد آورده شده و در اختیار فعالان آن قرار می‌گرفت و بلافاصله توسط آنها و دانشجویان جذب شده، به شیوه دیگر مساجد انقلابی آن دوران مانند مسجد جلیلی، لابه‌لای جزوات و کتاب‌های قرآن گذارده می‌شد تا وقتی در شب‌های احیا، قرآن بر سر می‌گیرند یا در کلاس‌های تفسیر و یا در جلسات قرائت و ترتیل قرآن، آن اعلامیه‌ها را ببینند و بخوانند.

مسجد قبا به جای مساجد تعطیل‌شده

مسجد جاوید در 3 آذرماه 1354 با هجوم مأموران ساواک تعطیل شد و اگر چه در سال‌های بعد به‌صورت خیلی محدود و بدون بازگشایی کتابخانه و کلاس‌های درس و تفسیر، تنها برای نماز مورد استفاده قرار می‌گرفت‌، اما به‌دلیل دستگیری آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر مفتح و ممنوع‌المنبری و تحت نظر قرار گرفتن اغلب روحانیون انقلابی، دیگر به آن دوران پرشور خود بازنگشت.

اما به جای آن در سال 1355، مسجد قبا واقع در قلهک و در نزدیکی حسینیه ارشاد که تعطیل شده بود، با حضور روحانیون انقلابی مثل دکتر مفتح و دکتر باهنر فعال شد و در دوران اوج‌گیری نهضت امام در سال‌های 56 و 57 از پایگاه‌های اصلی انقلاب به‌شمار رفت.

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1- یاران امام به روایت اسناد ساواک- کتاب بیست‌وششم- شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح- مرکز بررسی اسناد تاریخی- چاپ اول- پاییز 1382- صفحه 296

2- یاران امام به روایت اسناد ساواک- جلد 26- پیشین