کد خبر: ۳۴۳۰۹۲
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
منشأ وابستگیها(درمکتب امام)
تمام وابستگيها از خود آدم پيدا مىشود. وقتى انسان وابسته است، نفسش وابسته است به جهاتى كه مال خودش است، به نفسيت خودش، به وضعيت خودش، اين تمام وابستگيهايى كه در خارج هم برايش پيدا مىشود، منشأش اينجاست. وقتى اين وابستگى باشد، اگر بخواهند برايش تحميل كنند، چون اين وابستگى هست، تحميل مىكند، قبول مىكند. وقتى ببينند يك چيزى با اين آمالى كه دارد مخالف است، اگر نكند، يك وقت به هم مىخورد، اين خاضع خواهد شد. اگر انسان از اين وابستگى وارسته شد، آزاد شد از اين، اين ديگر آزاد است، اين ديگر از كسى نمىترسد؛ همه قدرتهاى عالم جمع بشوند، اين نمىترسد.
صحیفه امام؛ ج16؛ ص453 | جماران؛ 7 شهریور 1361