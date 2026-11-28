

مرور این ارزیابی‌ها حاکی از این است که اقتدار نظامی ایران دشمن را عقب رانده و بنابراین اکنون باید به آخرین عملیات واقعی او در حوزه محاصره و فشار اقتصادی یا انواع روش‌های متقارن و نامتقارن حمله کرد.

هر نوبت جنگ، ایران را قوی‌تر کرد

دیروز یک تحلیلگر ارشد صهیونیست اذعان کرد: تشدید مجدد درگیری‌ها با ایران، به سود ایران خواهد بود. هر بار جنگ، ایران را قوی‌تر کرده است. در شرایط کنونی، تداوم فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، از آغاز جنگی جدید مؤثرتر است.

شاخار کوفمان، رئیس سابق بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل (امان)، در مقاله‌ای در اسرائیل هیوم نوشت: تشدید مجدد درگیری‌ها با ایران به سود ایران خواهد بود. ازسرگیری جنگ، پرونده ایران را بار دیگر به مرکز توجه افکار عمومی آمریکا و جهان بازمی‌گرداند. با آغاز فعالیت کنگره جدید آمریکا که مصمم به محدود کردن اختیارات ترامپ است، فشارها بر ترامپ برای مصالحه و دستیابی به توافق با تهران افزایش خواهد یافت. توافقی که در سایه حملات موشکی و تلفات آمریکایی حاصل شود، احتمالاً به منافع بلندمدت اسرائیل به‌ویژه در حوزه هسته‌ای، آسیب خواهد زد.

جنگ بی‌فایده است

برویم سراغ محاصره و فشار اقتصادی

کوفمان می‌افزاید: ما کارخانه‌ها و پایگاه‌های ایران را هدف قرار می‌دهیم، اما ایرانی‌ها دوباره آن‌ها را بازسازی می‌کنند. اطلاعات به‌دست‌آمده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد سرعت بازسازی توانمندی‌های ایران بیشتر از آن چیزی است که در دور قبلی جنگ پیش‌بینی کرده بودیم. هیچ راهکار جادویی برای سرنگونی در اختیار نداریم و حتی برخی معتقدند جنگ احتمال سقوط آن را کاهش داده

است.

در شرایط کنونی، تداوم فشار اقتصادی آمریکا بر ایران از آغاز جنگی جدید مؤثرتر است. حمله نظامی تنها زمانی قابل توجیه خواهد بود که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای یا ایجاد ظرفیت‌های هسته‌ای مصون از حمله حرکت کند؛ تنها در چنین شرایطی می‌توان تحمیل حملات موشکی بیشتر به جبهه داخلی اسرائیل، تلفات انسانی و خسارت‌های اقتصادی جدید را توجیه کرد. اگر ایران برای رهایی از فشارهای اقتصادی تصمیم به تشدید درگیری بگیرد، باید به آن پاسخ داد؛ اما اسرائیل نباید آغازگر چنین وضعیتی باشد.

آمریکا در چهار حوزه

متحمل خسارت راهبردی شده است

«جاست سکیوریتی» نشریه فعال در حوزه حقوق و سیاست که در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک مستقر است، در گزارشی تحلیلی نوشت: پیروزی در میدان، شکست در جنگ؛ چگونه آمریکا، ابتکار عمل را به ایران واگذار کرد؟

این نشریه می‌نویسد: آمریکا در رویارویی نظامی دست بالا را داشته، اما در حال باختن جنگ است. براساس منطق کلاوزویتس، معیار پیروزی نه میزان خسارات واردشده به دشمن، بلکه تحقق اهداف سیاسی جنگ است. واشنگتن در طول نه ماه گذشته هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده خود را به‌طور قطعی محقق نکرده است. نابودی توان موشکی و دریایی ایران، قطع حمایت تهران از متحدان منطقه‌ای، جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز همچنان اهدافی تحقق‌نیافته هستند.

با وجود دو کارزار نظامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعی از میزان و محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ندارد. حکومت ایران نیز نه‌تنها سقوط نکرده، بلکه سرسخت‌تر از گذشته شده است. آمریکا جنگ را با مطالبه تسلیم بی‌قیدوشرط ایران آغاز کرد، اما اکنون ناگزیر به بررسی پیشنهادهای تهران برای بازگشایی تنگه‌ای است که پیش از جنگ باز بود. این تحول نه تعدیل اهداف، بلکه کنار گذاشتن آن‌هاست. در مقابل، ایران با تحقق هدف بنیادین خود، یعنی بقا، اکنون مطالبات بلندپروازانه‌تری همچون رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و شناسایی بین‌المللی کنترل خود بر تنگه هرمز را دنبال می‌کند.

آمریکا در چهار حوزه متحمل خسارت راهبردی شده است: افزایش هزینه‌های اقتصادی، کاهش ذخایر تسلیحاتی موردنیاز برای بازدارندگی در سایر مناطق، تضعیف مناسبات با متحدان و فرسایش قدرت نرم. مصرف گسترده تسلیحات و انتقال ذخایر نظامی از اروپا و آسیا به خاورمیانه، آمادگی آمریکا را در دیگر عرصه‌های رقابت راهبردی کاهش داده است. خودداری بسیاری از متحدان واشنگتن از مشارکت در جنگ و هزینه‌های تحمیل‌شده به کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی نیز آینده همکاری‌های نظامی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

در مقابل، ایران باوجود خسارات انسانی، نظامی و اقتصادی سنگین، سه دستاورد راهبردی کسب کرده است: اثبات توان تحمیل هزینه‌های گسترده به دشمنان، کسب موقعیت برتر در تعیین شرایط پایان جنگ و تقویت احتمالی انگیزه دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای.

آمریکا دیگر نمی‌تواند

بدون جلب موافقت ایران به جنگ پایان دهد

جاست سکیوریتی همچنین خاطرنشان کرد: آمریکا دیگر نمی‌تواند بدون موافقت ایران، جنگ را با شرایطی قابل‌قبول پایان دهد. همچنین تهران ممکن است به این نتیجه برسد که برخورداری از ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای زمینه حمله را فراهم می‌کند، اما داشتن چنین سلاحی می‌تواند بازدارنده باشد. خسارات ایران عمدتاً مادی و قابل‌جبران، اما دستاوردهایش راهبردی هستند؛ وضعیتی که برای آمریکا معکوس است.

شکست احتمالی آمریکا ریشه در چهار خطای اساسی دارد: فقدان هدف سیاسی مشخص، ناتوانی در تدوین نظریه‌ای معتبر برای پیروزی، دست‌کم گرفتن واکنش دشمن و فقدان برنامه‌ای برای پایان جنگ. واشنگتن تصور می‌کرد حذف رهبران ایران و بمباران گسترده، حکومت را به تسلیم وادار خواهد کرد؛ حال‌آنکه جنگ برای ایران ماهیتی وجودی و برای آمریکا ماهیتی انتخابی

داشت.

تصمیم‌گیران آمریکایی همچنین پیامدهای انسداد تنگه هرمز و گسترش منطقه‌ای منازعه را دست‌کم گرفتند. آمریکا برای جنگیدن با ایران برنامه داشت، اما برای پایان دادن به جنگ برنامه‌ای نداشت. هر توافق واقع‌بینانه‌ای احتمالاً مستلزم پذیرش بخشی از مطالبات ایران خواهد بود. چنین توافقی می‌تواند ابعاد شکست آمریکا را محدود کند، نه اینکه آن را به پیروزی تبدیل سازد.

ایران تسلیم نخواهد شد

چرا که نترس‌تر شده است

روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید: ایران تسلیم نخواهد شد؛ چرا که در سایه جنگ نترس‌تر و جسورتر شده و آمریکا نمی‌داند چگونه به جنگ پایان دهد.

این روزنامه می‌نویسد: دولت‌های عربی خواهان آغاز جنگ نبودند، اما تصور می‌کردند واشنگتن برای پایان آن نقشه‌ای دارد. اکنون بیم آن می‌رود که آمریکا و اسرائیل راه پایان دادن به رویارویی را ندانند یا حاضر به پرداخت هزینه آن نباشند؛ در نتیجه، همسایگان ایران بهای حکومتی جسورتر را بپردازند. برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر پایان جنگ و اثرگذاری محاصره دریایی، حملات ایران به نفتکش‌های اماراتی ادامه دارد. حملات پهپادی به سامانه راداری آمریکا در بحرین نیز تداوم یافته است. تهران می‌خواهد ترامپ را میان توافقی نامطلوب، شامل تضمین امنیتی و رفع تحریم در برابر بازگشایی تنگه هرمز، و ازسرگیری جنگی پرهزینه قرار دهد.

تهران تسلیم نشده است؛ کشوری که سال‌ها تحریم را تحمل کرده، به‌سادگی عقب نمی‌نشیند. ترامپ و نتانیاهو تصور می‌کردند حذف رأس حکومت به فروپاشی می‌انجامد؛ اما ساختار سیاسی باقی ماند، خشمگین‌تر و افراطی‌تر. این جنگ، مانند جنگ تجاری ترامپ با چین، حاصل تصمیم‌گیری شتاب‌زده و فقدان برنامه‌ریزی راهبردی است. ایران با تسلط بر تنگه هرمز اهرمی ماندگار به دست آورده

است.

خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری چندپاره شده است. تلاش عربستان برای کاهش تنش نتیجه نداده و حملات حوثی‌ها تشدید شده است. لبنان از خلع سلاح حزب‌الله ناتوان است، عراق میان دولت منتخب و شبه‌نظامیان نزدیک به ایران تقسیم شده است. جنگی که بدون متحدان، مشروعیت جهانی، طرح جایگزین و بدون شناخت تحولات داخلی ایران آغاز شد، سرنوشت کل منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کیگان: آمریکا، بازنده راهبردی جنگ است

رابرت کیگان تحلیلگر ارشد نومحافظه‌کار و پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز در گفت‌وگو با نشریه ایتالیایی ایل‌فوگلیو تأکید کرد: جنگ با ایران خطایی راهبردی بود. آمریکا در میدان نبرد به نتایج چشمگیری رسیده، اما در تصویر کلی راهبردی، بازنده است. این جنگ، توان آمریکا را در صحنه‌ای درجه‌دوم مصرف می‌کند. منافع اصلی آمریکا همیشه در اروپا و شرق آسیا بوده است. ایران توان حمله به خاک آمریکا را ندارد و این جنگ اساساً در خدمت منافع اسرائیل بوده است.

چین این جنگ را به‌دقت زیر نظر دارد. آمریکا برای این جنگ نیروهای مهمی را از غرب اقیانوس آرام بیرون کشید، از جمله یگان‌هایی که برای مقابله با حمله احتمالی چین به تایوان در نظر گرفته شده بودند. اگر ایران هنوز می‌تواند خسارت جدی وارد کند، چین از این ماجرا چه درسی می‌گیرد؟

قربانی دیگر این جنگ، روابط دو سوی آتلانتیک است. پیمان اعتماد میان آمریکا و متحدانش بی‌اعتبار شده است. آمریکا عملاً رابطه امنیتی‌اش با اروپا را کنار می‌گذارد.

اختیار تعیین سرانجام جنگ

در دست ایران است نه ترامپ

«ترامپ می‌تواند جنگ دیگری را آغاز کند، اما پایان آن در دست ایران است». روزنامه صهیونیستی هاآرتص ضمن انتشار ارزیابی فوق می‌نویسد: تشدید درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و رایزنی‌های مقامات نظامی اسرائیل و آمریکا، احتمال آغاز سومین جنگ با ایران را افزایش داده است.

با پایان انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و ناکامی نشست ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در یافتن راه‌حلی برای بحران، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان با دو گزینه مواجه است: آغاز عملیات نظامی دیگری که ممکن است به جنگی فرسایشی و بی‌پایان تبدیل شود یا پذیرش سازوکاری برای بازگشایی تنگه هرمز با همکاری کشورهای خلیج فارس و ورود به مذاکرات مرحله‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران.

تهران می‌کوشد حل بحران فوری را از اختلافات راهبردی جدا کند؛ بازگشایی تنگه هرمز، کاهش فشار محاصره اقتصادی و موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مراحل بعدی، محور این رویکرد است.

تفاوت بنیادین ایران و آمریکا در محاسبه هزینه‌ها و منافع جنگ نهفته است. برای تهران، مسئله ماهیتی وجودی دارد: بقای نظام سیاسی، جلوگیری از حمله مجدد و شکستن محاصره. برای واشنگتن، مسئله عمدتاً به اعتبار، بازدارندگی و وجهه بین‌المللی مربوط می‌شود.

ترامپ باید نشان دهد که قدرت نظامی آمریکا بیهوده به کار گرفته نشده و ایران همچنان بر واشینگتن و مسیرهای کشتیرانی جهانی اهرم فشار ندارد. بااین‌حال، آغاز جنگی کوتاه و شدید برای تحقق اهدافی که دو عملیات پیشین در دستیابی به آن‌ها ناکام مانده‌اند، قماری بزرگ است. بدون تعیین اهداف روشن و اولویت‌بندی مطالبات، واشینگتن و تل‌آویو ممکن است بار دیگر به نقطه آغاز بازگردند؛ با ویرانی بیشتر و مخاطرات گسترده‌تر. توانایی ترامپ برای تعیین زمان آغاز جنگ، لزوماً به معنای توانایی او برای تعیین زمان پایان آن نیست.

ایران از این جنگ قدرتمندتر بیرون می‌آید

پروفسور رابرت پیپ استاد دانشگاه شیکاگو می‌گوید: موضوع فقط این نیست که آمریکا هنوز در جنگ پیروز نشده است؛ بلکه ایران در حال افزایش قدرت خود است. آنچه امروز شاهد آن هستید، ایرانی قدرتمندتر از ۹ ماه پیش است.

هم‌زمان، کریس مورفی، سناتور آمریکایی گفت: جنگ کنونی باعث خواهد شد ایران در موقعیتی به‌مراتب قدرتمندتر از گذشته در منطقه ظاهر شود؛ تحولی که کشورهای عربی خلیج فارس ناچارند با پیامدهای آن کنار بیایند. احتمالاً جنگ کنونی به پایان ترتیبات امنیتی دیرینه آمریکا با کشورهای خلیج فارس و حرکت این کشورها به سمت روابط دیپلماتیک نزدیک‌تر با ایران منجر

شود.

تنها راه‌حل جنگ: عقب‌نشینی آمریکا از منطقه و رفع محاصره

اسرائیل آمریکا را داخل مرداب جنگ با ایران کرد؛ با این فریب که در اثر ترور، جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد. اما اکنون، عقب‌نشینی آمریکا از منطقه و رفع محاصره، تنها راه‌حل جنگ است.

اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا با بیان تحلیل فوق می‌افزاید: ترور ده‌ها یا صدها نفر از مقامات عالی‌رتبه ایران به شورش مردمی و سرنگونی حکومت منجر نمی‌شود. آمریکا، اسرائیل و مخالفان خارج‌نشین هیچ شبکه مؤثری در داخل ایران ندارند و سازمان سیا در برابر ضد اطلاعات ایران شکست خورده است. جنگ کنونی جنگ اسرائیل است و ارتش آمریکا نه توان شکستن پدافند هوایی ایران را دارد و نه در جنگ فرسایشی حریف شهرهای موشکی زیرزمینی ایران می‌شود.

آمریکا و اسرائیل از نظر اطلاعاتی می‌توانند محل اقامت ده‌ها یا صدها مقام ارشد ایرانی را شناسایی و آن‌ها را ترور کنند، اما تمام داده‌های میدانی نشان می‌دهد که این راهبرد شکست خورده است. ما قبلاً این کار را انجام دادیم؛ علی خامنه‌ای و نوه ۱۴ ماهه‌اش را کشتیم و بخش‌های مهمی از رهبری ایران را حذف کردیم، اما نه حکومت ایران فروپاشید و نه مردم علیه حکومت قیام کردند، بلکه مردم بیشتر حول پرچم کشورشان متحد شدند. ایران دارای نهادهای مستحکم و انعطاف‌پذیری است که شوک‌های سنگین را پشت سر گذاشته‌اند و از این مرحله هم عبور می‌کنند.

آمریکا از پرواز اف-۳۵ بر فراز ایران واهمه دارد. این هواپیماها در برابر قبایل مسلح و مراسم عروسی قدرتمند به نظر می‌رسند، اما آمریکا در شرایط کنونی از به پرواز درآوردن آن‌ها بر فراز ایران هراس دارد.

انصارالله یمن دارای توان بومی و مهندسی پیشرفته در تولید موشک بالستیک و پدافند هوایی است و در کیفیت تسلیحات فاصله چندانی با ایران ندارد.

آینده نامعلوم پایگاه آمریکا در بحرین

روزنامه واشنگتن‌پست هم در گزارشی خاطرنشان کرد: پس از حملات سنگین ایران، پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین با آینده‌ای نامعلوم روبه‌روست. امروزه، بسیاری از محله‌های اطراف این پایگاه متروکه به نظر می‌رسند. تنها بخش کوچکی از بیش از ۸ هزار پرسنلی که زمانی در اینجا مستقر بودند، باقی مانده‌اند و آینده حضور آمریکا در اینجا و در سراسر خلیج فارس نامشخص است، زیرا پنتاگون در حال بررسی انتقال نیروهای خود از منطقه به اسرائیل و اردن است. مقامات نظامی آمریکا اذعان می‌کنند مشخص نیست پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین چه زمانی -و یا حتی آیا اصلاً- به سطح عملیاتی پیش از جنگ بازخواهد گشت یا خیر.

هگست تحت فشار؛ پنتاگون سرگرم سانسور

در همین حال، ریچارد مادو، مجری و مفسر سیاسی شبکه MSNOW در گزارشی عنوان کرد: کشته شدن بیش از ۱۲ آمریکایی و مجروحیت ده‌ها نفر دیگر در پایگاه نظامی کویت، انتقادات از عملکرد پیت هگست، وزیر دفاع را تشدید کرده است. هگست به کوتاهی در اجرای تدابیر امنیتی و حفاظتی برای نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در برابر حملات تلافی‌جویانه ایران متهم شده است.

تلفات انسانی آمریکا در این حملات، بار دیگر ضعف تدابیر حفاظتی پنتاگون و آسیب‌پذیری پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را به کانون توجه تبدیل کرده و مسئولیت مقامات نظامی واشنگتن در قبال این تلفات را زیر سؤال برده است.

از سوی دیگر، نشریه آتلانتیک فاش کرد که در پی نگرانی‌ها از افشا شدن ابعاد خسارات حملات ایران، پنتاگون حتی به سناتورهای هر دو حزب آمریکا اجازه بازدید از پایگاه‌های آسیب‌دیده را نداده است.

آمریکا حتی توان مهار پهپادها را ندارد

چه رسد به موشک‌ها!

همچنین دنیل دیویس، تحلیلگر سیاست خارجی و سرهنگ سابق پنتاگون می‌گوید: ایران قدرت بازدارندگی گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و برد موشک‌هایش می‌تواند تا پایگاه دیه‌گو گارسیا برسد. ایران، کابوس موشکی منطقه است و ما حتی توان مهار پهپادهایش را نداریم. پیرس مورگان مجری و روزنامه‌نگار انگلیسی هم معتقد است: ایرانی‌ها با رونمایی از شهرهای موشکی آمریکایی‌ها را به سخره می‌گیرند؛ انگار می‌گویند: «ما تمام این امکانات را در اختیار داریم، اما شما نمی‌توانید به آن‌ها دسترسی پیدا بکنید»! انتقال تجهیزات نظامی و هسته‌ای به عمق زمین، یک راهبرد حساب‌شده و مؤثر بوده که دسترسی مستقیم به ذخایر را بدون عملیات زمینی بسیار دشوار کرده است.

توان رزمی ایران

این کشور را شکست‌ناپذیر کرده است

جان مرشایمر نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل درباره توانمندی‌های شگفت‌انگیز ایران تأکید کرد: سلاح‌ها در دست ایرانی‌ها به‌شدت ضریب توان رزمی ارتش ایران را افزایش داده‌اند و تلاش‌های آمریکا برای پیروزی در جنگ با ایران را واقعاً پیچیده کرده‌اند. ایرانی‌ها اکنون این فناوری پیشرفته را در اختیار دارند که وقتی می‌کوشیم جنگی برپا کنیم، ما را به دردسر می‌اندازد. این موضوع احتمال این‌که آمریکا بتواند در جنگ با ایران پیروز شود را تا دو برابر کاهش می‌دهد.

او افزود: واشنگتن درک درستی از قدرت موشکی و پهپادی ایران نداشت و غافلگیر شد. پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، تصور نمی‌کنم بیشتر سیاست‌گذاران آمریکایی و کارشناسان مستقل، به‌درستی درک کرده بودند که موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای ایران تا چه اندازه می‌توانند مؤثر باشند. این تسلیحات می‌توانند قدرت نظامی آمریکا، پایگاه‌های نظامی این کشور و متحدانش در منطقه را تحت تأثیر قرار دهند. آمریکا به دلیل ناتوانی در تحقق اهداف خود در جنگ با ایران شکست خورده، چراکه فناوری‌های نظامی جدید موازنه میدان نبرد را تغییر داده است.

مرشایمر همچنین گفت: ما نه‌تنها در دستیابی به تمامی اهداف اعلام‌شده ناکام ماندیم، بلکه کنترل تنگه هرمز را نیز از دست دادیم؛ پایگاه‌های ما در منطقه نابود شد و ائتلاف‌های منطقه‌ای ما از هم پاشید. کارزار بمباران ۴۰ روزه برای تغییر حکومت شکست خورد. اکنون نه گزینه جدی برای بمباران داریم و نه امکان اعزام نیروی زمینی؛ تنها راه باقی‌مانده فشار و محاصره اقتصادی است که در تاریخ هیچ‌گاه به نتیجه دلخواه منجر نشده است.