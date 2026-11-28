

به گزارش مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه، یادآور شهادت مظلومانه دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید دکتر محسن فخری‌زاده است؛ مردی از تبار علم، ایمان و مجاهدت که عمر پربرکت خود را در مسیر پیشرفت علمی، توسعه فناوری‌های راهبردی و تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرف کرد و نام خود را در تاریخ پرافتخار دانش و دفاع ایران اسلامی ماندگار ساخت.

شهید دکتر فخری‌زاده، نماد پیوند تخصص و تعهد، ایمان و علم و تدین و تلاش بود؛ دانشمندی که باور داشت پیشرفت حقیقی کشور، در گرو رجوع به تمدن شگرف ایرانی و اسلامی‌، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، پرورش استعدادهای جوان و حرکت مستمر و شجاعانه در مرزهای علم و فناوری است. تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آن شهید والامقام در عرصه‌های علمی و پژوهشی که بارها مورد تایید و تاکید رهبر مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه ) قرار گرفت؛ جلوه‌ای از اراده ملت ایران برای دستیابی به استقلال علمی و فناوری و عبور از محدودیت‌ها‌، عقب‌ افتادگی‌های تاریخی و تحریم‌های تحمیلی بود.

شهادت این دانشمند بزرگ به دست خبیث‌ترین دشمنان ملت ایران، نه‌تنها نتوانست مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف سازد، بلکه عزم جامعه علمی و دفاعی ایران را برای ادامه راه او استوارتر کرد. تجربه تاریخ نشان داده است که اندیشه و دانش را نمی‌توان با ترور خاموش یا سرکوب کرد و راهی را که با ایمان، تلاش و اراده ملی آغاز شده است، نمی‌توان با حذف دانشمندان متوقف ساخت.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با گرامیداشت یاد و نام این شهید گرانقدر، بر عزم راسخ خود برای تداوم مسیر پیشرفت علمی و فناوری، حمایت از پژوهشگران و نخبگان جوان، توسعه فناوری‌های بومی و تقویت زیرساخت‌های علمی و صنعتی کشور تأکید می‌کند. بی‌تردید، پاسداشت حقیقی شهید فخری‌زاده، تنها در بزرگداشت نام و خاطره او خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ادامه راهی است که آن شهید برای اعتلای ایران، پیشرفت دانش و اقتدار ملی پیمود.

امروز، مسئولیت جامعه علمی، دانشگاهی و دفاعی کشور در برابر میراث راهبردی این دانشمند شهید، بیش از گذشته سنگین است؛ مسئولیتی برای تبدیل علم به توانمندی، پژوهش به فناوری و ظرفیت‌های انسانی کشور به دستاوردهایی ماندگار در خدمت امنیت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدای انقلاب و میهن اسلامی‌مان به‌ویژه شهید محسن فخری‌زاده، اعلام می‌دارد که راه روشن دانش، خودباوری و مجاهدت علمی با قدرت ادامه خواهد یافت و خون پاک این شهید، الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر ساختن ایرانی آباد، مستقل و مقتدر خواهد بود.

یاد و نام شهید محسن فخری‌زاده گرامی و راه پرافتخار او پررهرو باد.