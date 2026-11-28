ایالت نیویورک آمریکا با تصویب قانونی تازه، فروش عروسک و اسباب‌بازی‌های مجهز به چت‌بات هوش مصنوعی را برای پنج سال ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، این ممنوعیت شامل عروسک‌ها و ربات‌هایی می‌شود که با اتصال به اینترنت می‌توانند با کودکان گفت‌وگو کنند. کتی هوکول، فرماندار نیویورک، این قانون را امضا کرده و اعلام کرده است شرکت‌هایی که آن را نقض کنند، ممکن است به ازای هر روز تخلف تا ۱۵ هزار دلار جریمه شوند.

اجرای این قانون برعهده دادستان کل ایالت خواهد بود. هوکول گفته است والدینی که برای مناسبت‌هایی مانند تعطیلات هدیه می‌خرند، نباید نگران باشند که اسباب‌بازی‌هایی با ظاهر بی‌خطر، فرزندانشان را در معرض گفت‌وگوهای نامناسب قرار دهند، احساسات آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهند یا حریم خصوصی‌شان را به خطر بیندازند. او این موضوع را مسئله‌ای شخصی دانسته و از خود به‌عنوان نخستین «فرماندار مادر» نیویورک یاد کرده است.

در اطلاعیه فرمانداری نیویورک به نتایج آزمایشی اشاره شده که از سوی صندوق آموزش گروه پژوهشی منافع عمومی آمریکا انجام شده است. در این بررسی، اسباب‌بازی‌های مجهز به چت‌بات که برای کودکان سه تا ۱۲ ساله تبلیغ می‌شدند، آزمایش شدند. برخی از این اسباب‌بازی‌ها درباره موضوعات جنسی صریح صحبت می‌کردند و حتی توصیه‌هایی ارائه می‌دادند که می‌توانست خطر آتش‌سوزی در خانه ایجاد کند. همچنین بیشتر آن‌ها کنترل والدین بسیار محدودی داشتند یا اساساً فاقد چنین قابلیتی بودند و هرچه گفت‌وگو طولانی‌تر می‌شد، محدودیت‌های ایمنی آن‌ها ضعیف‌تر می‌شد. بعضی از این محصولات حتی امکان ضبط صدای کودک یا اسکن چهره او را داشتند. بر اساس اعلام دفتر فرماندار، شرکت‌های متخلف ممکن است به ازای هر روز نقض قانون تا ۱۵ هزار دلار جریمه مدنی شوند. جیمز نیز تأکید کرده است که برای جلوگیری از آسیب‌رسانی سامانه‌های هوش مصنوعی، در اجرای این قانون تردید نخواهد کرد. نیویورک پیش‌تر نیز قانون دیگری با عنوان «محدودیت چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای افراد زیر سن قانونی» تصویب کرده بود که قابلیت‌های ناایمن این ابزارها را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می‌کند و برای هر تخلف تا ۲۵ هزار دلار جریمه در نظر گرفته است. هوکول همچنین تابستان امسال با صدور یک دستور اجرائی، استفاده از مراکز داده با ظرفیت مصرف برق ۵۰ مگاوات یا بیشتر را برای یک سال ممنوع کرده بود. محدودیت‌های مربوط به هوش مصنوعی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر نیز به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد و بسیاری از رأی‌دهندگان از محدودکردن گسترش مراکز داده حمایت کردند. در این انتخابات، ۴۵ طرح مربوط به مراکز داده در ۱۰ ایالت به رأی گذاشته شد که ۳۹ مورد از آن‌ها با هدف اعمال محدودیت‌هایی بر این مراکز به تصویب رسید. آمازون نیز در واکنش به قانون جدید نیویورک اعلام کرده است محصولاتی که در فروشگاه این شرکت عرضه می‌شوند، باید با قوانین آمریکا مطابقت داشته باشند و این شرکت از تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت‌های ایمنی متناسب با توسعه این فناوری حمایت می‌کند. با این حال، اجرای قانون برای این خرده‌فروشی بزرگ می‌تواند دشوار باشد؛ چراکه آمازون در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲ میلیون نوع اسباب‌بازی مختلف در آمریکا عرضه می‌کرد.