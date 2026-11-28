

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید فولادیان با اشاره به روند شتابان سالمندی جمعیت در ایران و ضرورت آمادگی برای مواجهه با این تحول جمعیتی اظهار داشت: اگر نرخ رشد جمعیت و جایگزینی جمعیت کشور در همین سطح فعلی باقی بماند، تا سال ۱۴۳۰ حدود

۳۳ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد و کشور یکی از سریع‌ترین روندهای رشد سالمندی در جهان را تجربه خواهد کرد.

فولادیان برای تشریح سرعت سالمند شدن جمعیت ایران به مقایسه این روند با کشور فرانسه پرداخت و افزود: در فرانسه حدود ۱۲۰ سال طول کشید تا سهم جمعیت سالمند از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد برسد؛ در حالی که در ایران طی حدود ۲۵ سال، سهم جمعیت سالمند از حدود ۱۳ درصد به حدود ۳۳ درصد خواهد رسید.

وی تأکید کرد: اگر نگوییم ایران سریع‌ترین روند سالمند شدن جمعیت را تجربه می‌کند، قطعاً یکی از سریع‌ترین روندهای سالخورده شدن جمعیت در جهان را پیش رو دارد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه آمادگی برای مواجهه با چنین تحولی نیازمند برنامه‌ریزی جدی است، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم برای چنین ابربحرانی آماده‌ باشیم، لازم است تمهیدات ویژه و جدی در نظر گرفته شود و از هم‌اکنون درباره آن برنامه‌ریزی و اندیشه شود.

فولادیان با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در ساختار جمعیتی کشور گفت: تا سال ۱۴۱۸، میزان موالید و نرخ سالمندی با یکدیگر برابر می‌شوند و از سال ۱۴۱۸ به بعد، میزان سالمندی و سالمند شدن جمعیت از میزان تولدها بیشتر خواهد شد. از حدود سال ۱۴۲۲ نیز تعداد جوانان و سالمندان کشور با یکدیگر برابر می‌شود و از آن سال به بعد، تعداد سالمندان بر جمعیت جوان کشور غلبه خواهد کرد.

وی با اشاره به پیامدهای این تغییر ساختار جمعیتی گفت: در چنین شرایطی پنجره جمعیتی کشور بسته می‌شود. این پنجره که به‌ویژه با توجه به جمعیت متولدین دهه ۶۰ و شرایط جمعیتی دهه ۸۰ باز شده بود، فرصتی تاریخی برای توسعه کشور محسوب می‌شد. با ادامه روند فعلی، این فرصت تاریخی تقریباً از دست خواهد رفت و پنجره جمعیتی ایران حدود سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ بسته خواهد شد.