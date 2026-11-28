کد خبر: ۳۴۳۰۸۷
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبر داد
کشف محموله داروهای کمیاب غیرمجاز و تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محمولهای شامل داروهای کمیاب غیرمجاز و تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل نگهداری و دپوی داروهای غیرمجاز و تجهیزات پزشکی در یک انبار را شناسایی و با هماهنگی قضائی بازرسی کرده و تعداد پنج هزار و ۲۹۷ قلم انواع دارو کمیاب غیرمجاز و ۸۳ دستگاه تجهیزات پزشکی کشف شد که بررسیها نشان داد کالاها در سامانههای مربوط ثبت نشده و اسناد گمرکی ارائهشده نیز با محموله کشفشده مطابقت نداشته است.
به گفته وی، در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.