

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: متهم در دفعات متعدد با پرسه‌زنی در معابر خانی‌آباد برای بانوان ایجاد مزاحمت می‌کرد و در مواجهه با اعتراض اهالی محل نیز با سلاح سرد شهروندان را تهدید می‌کرد. در پی شکایت یکی از شهروندان درباره ایجاد مزاحمت و اصرار متهم بر خواسته‌های نامتعارف، موضوع در دستور کار مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، هویت متهم را شناسایی و مخفیگاه او را در همین محله کشف کردند. به گفته پلیس، مأموران پس از دریافت دستور قضائی برای دستگیری متهم به محل مراجعه کردند، اما این فرد با بی‌توجهی به اخطارها و در حالی که قمه در دست داشت، به سمت مأموران حمله‌ور شد. در پی این اقدام و پس از هشدارهای قانونی، مأموران برای مهار او تیراندازی کردند که متهم از ناحیه پا مجروح شد. متهم به همراه سلاح‌های سرد کشف‌شده دستگیر و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد. اقدامات قانونی و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.