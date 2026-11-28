

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام رهبر انقلاب اسلامی به چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت را می‌توان فراتر از یک تأکید مناسبتی بر ضرورت افزایش موالید ارزیابی کرد؛ پیامی که در آن، مسئله جمعیت در پیوند با آینده ایران، اقتدار ملی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، تحکیم خانواده و حتی مواجهه با تهدیدات پیش روی کشور قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این پیام، عبور از نگاه تک‌بعدی به مقوله فرزندآوری و توجه همزمان به مجموعه عواملی است که تشکیل خانواده، سلامت افراد و تداوم نسل را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در واقع، رهبر انقلاب در این پیام تلاش کرده‌اند مسئله جمعیت را از سطح یک موضوع صرفاً اجتماعی و خانوادگی به سطح یک مسئله راهبردی در برنامه‌ریزی کلان کشور ارتقا دهند؛ نگاهی که نشان می‌دهد آینده جمعیتی ایران، فقط به تعداد متولدین امروز محدود نمی‌شود، بلکه با ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارد.

جمعیت؛ زیربنای اقتدار و پیشرفت کشور

نخستین نکته محوری پیام، معرفی افزایش جمعیت آینده ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت کشور است. این تأکید را باید در چارچوب ارتباط میان ساختار جمعیتی و توان ملی بررسی کرد. جمعیت جوان و برخوردار از سلامت و مهارت، ظرفیت اصلی تولید، نوآوری، فعالیت‌های اقتصادی، توسعه علمی و انتقال تجربه میان نسل‌ها را تشکیل می‌دهد.

کشوری که از نیروی انسانی جوان و فعال برخوردار باشد، امکان بیشتری برای تأمین نیروی کار، توسعه صنایع، گسترش فناوری و حفظ پویایی اجتماعی خواهد داشت. در مقابل، کاهش سهم جمعیت جوان و افزایش نسبت سالمندان می‌تواند فشار بیشتری بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و منابع عمومی وارد کند و نسبت جمعیت شاغل به جمعیت وابسته را تغییر دهد.

اهمیت این موضوع برای ایران از آن جهت بیشتر است که کشور در مسیر تحولات جمعیتی و حرکت به سمت سالمندی قرار دارد. بر اساس برآوردهای منتشرشده در سازمان ملل، سهم افراد بالای ۶۰ سال در جمعیت ایران که در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲ درصد برآورد شده، ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به حدود یک‌سوم جمعیت برسد. بنابراین، تأکید بر جمعیت جوان را نمی‌توان صرفاً یک توصیه فرهنگی دانست؛ این موضوع با آینده اقتصاد، نظام رفاهی و توان توسعه کشور ارتباط دارد.

تأکید بر کیفیت جمعیت؛ افزایش موالید به هر قیمت نیست

یکی از ظرافت‌های مهم پیام، استفاده از عبارت «حفظ همه جهات مطلوبه کمی و کیفی» است. این عبارت نشان می‌دهد که در نگاه مطرح‌شده، مسئله جمعیت صرفاً با افزایش تعداد تولدها تعریف نمی‌شود. کیفیت زندگی، سلامت جسمی و روانی، آموزش، توانمندی و برخورداری نسل آینده از فرصت‌های رشد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به بیان دیگر، افزایش جمعیت زمانی می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های ملی منجر شود که همزمان زیرساخت‌های لازم برای زندگی شایسته این جمعیت نیز فراهم باشد. کودکانی که امروز متولد می‌شوند، در آینده به آموزش، خدمات سلامت، مسکن، اشتغال و فرصت مشارکت اجتماعی نیاز دارند. اگر سیاست جمعیتی از برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی جدا شود، افزایش تعداد تولدها به‌تنهائی تضمین‌کننده دستیابی به اهداف مورد نظر نخواهد بود.

از همین رو، کنار هم قرار گرفتن دو مفهوم کمیت و کیفیت در پیام اهمیت دارد. این نگاه، مسئولیت سیاست‌گذاران را از تشویق صرف به فرزندآوری فراتر می‌برد و آنان را به فراهم کردن شرایط رشد و پرورش نسل آینده متوجه می‌کند.

خانواده؛ نقطه آغاز اصلاح وضعیت جمعیتی

شاید مهم‌ترین بخش پیام، تأکید بر نقش محوری خانواده در سیاست‌های جمعیتی باشد. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌ها خانواده و در برخی دیگر فرد باید معیار برنامه‌ریزی قرار گیرد، به یک تفکیک مهم در سیاست‌گذاری اجتماعی اشاره می‌کنند.

مسکن، بسیاری از کالاها و خدمات و بخش مهمی از نیازهای زندگی، با محوریت خانواده معنا پیدا می‌کنند؛ در حالی که در حوزه‌هایی مانند خوراک، پوشاک و سلامت، فرد نیز واحد مستقلی برای برنامه‌ریزی است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که سیاست جمعیتی نمی‌تواند تنها با تمرکز بر مادر، پدر یا فرزند طراحی شود؛ بلکه باید مجموعه نیازهای خانواده و اعضای آن را در نظر بگیرد. در واقع، خانواده نخستین محیطی است که تصمیم درباره ازدواج، فرزندآوری، تربیت فرزند و تداوم نسل در آن شکل می‌گیرد. از این منظر، حمایت از خانواده تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت سیاست جمعیتی کشور محسوب می‌شود.

تأکید بر تحکیم بنیان خانواده نیز از همین منطق ناشی می‌شود. خانواده‌ای که از ثبات اقتصادی، امنیت روانی و حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، با امکان بیشتری می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. بنابراین، اصلاح وضعیت جمعیتی بدون توجه به شرایط تشکیل و پایداری خانواده، با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد بود.

تسهیل ازدواج جوانان؛ نخستین حلقه زنجیره جمعیت

یکی دیگر از محورهای صریح پیام، تسهیل ازدواج در سن جوانی است. این تأکید را باید در ارتباط با زنجیره‌ای از تحولات اجتماعی بررسی کرد که از تشکیل خانواده آغاز می‌شود و در ادامه می‌تواند به فرزندآوری و تربیت نسل جدید منتهی شود.

وقتی ازدواج به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی به تأخیر می‌افتد، فرصت زمانی تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز محدودتر می‌شود. هزینه‌های مسکن، اشتغال ناپایدار، دشواری تأمین هزینه‌های زندگی و نگرانی نسبت به آینده، از جمله عواملی هستند که می‌توانند تصمیم جوانان برای ازدواج را تحت تأثیر قرار دهند.

از این رو، تسهیل ازدواج نباید صرفاً به برگزاری مراسم، تبلیغات فرهنگی یا ارائه تسهیلات محدود شود. ایجاد فرصت شغلی، دسترسی مناسب به مسکن، کاهش هزینه‌های شروع زندگی و تقویت امنیت اقتصادی جوانان، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند این هدف را به واقعیت نزدیک‌تر کنند.

سلامت فردی و حمایت از فرزندآوری؛ توجه به موانع واقعی

در بخش دیگری از پیام، تأمین سلامت فردی و حمایت از فرزندآوری مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در آن است که تصمیم به فرزندآوری تنها تابع تمایل زوجین نیست و عوامل مختلف جسمی، روانی، درمانی و اقتصادی در آن نقش دارند.

سلامت باروری، دسترسی به خدمات درمان ناباروری، مراقبت‌های دوران بارداری، سلامت مادر و کودک و برخورداری از خدمات پزشکی مناسب، بخشی از زیرساخت‌های ضروری برای تحقق سیاست‌های جمعیتی هستند.

از سوی دیگر، حمایت از فرزندآوری باید به معنای کاهش نگرانی خانواده‌ها درباره هزینه‌ها و مسئولیت‌های تربیت فرزند نیز باشد. خانواده‌ای که با دشواری تأمین هزینه‌های درمان، آموزش، تغذیه و مسکن مواجه است، ممکن است حتی با وجود تمایل به داشتن فرزند بیشتر، در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

بنابراین، تأکید بر سلامت و حمایت از فرزندآوری نشان می‌دهد که سیاست جمعیتی باید به موانع واقعی زندگی مردم توجه داشته باشد و از توصیه‌های کلی فراتر برود.

جبران غفلت‌های گذشته؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری

یکی از صریح‌ترین بخش‌های پیام، اشاره به «غفلتی ممتد و خسارت‌بار» در عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت امور کشور و ضرورت جبران کاستی‌های ناشی از برخی سیاست‌های گذشته جمعیتی است.

این عبارت از منظر سیاست‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مسئله جمعیت ماهیتی بلندمدت دارد و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود. تغییر نگرش جامعه به اندازه خانواده، کاهش تمایل به فرزندآوری و تغییر الگوهای ازدواج، پدیده‌هایی نیستند که بتوان آثار آن‌ها را در کوتاه‌مدت به‌سادگی اصلاح کرد.

از این منظر، تأکید بر جبران کاستی‌های گذشته را می‌توان دعوتی به بازنگری در رویکردهای پیشین و پرهیز از سیاست‌گذاری‌های مقطعی دانست. برنامه‌های جمعیتی زمانی می‌توانند اثربخش باشند که استمرار داشته باشند، از پشتوانه کارشناسی برخوردار شوند و با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه تناسب پیدا کنند.

فرهنگ‌سازی و معرفی الگوهای موفق؛ حلقه مکمل سیاست‌های حمایتی

رهبر انقلاب در پیام خود بر ترویج فرهنگ خانواده‌محوری، معرفی نمونه‌های موفق و تبیین صحیح موضوع جمعیت برای مردم، به‌ویژه جوانان، تأکید کرده‌اند. این بخش نشان می‌دهد که مسئله جمعیت تنها با ابزارهای اقتصادی و قانونی قابل حل نیست و تغییر نگرش فرهنگی نیز در آن نقش دارد.

تصمیم به ازدواج و فرزندآوری در بستری از ارزش‌ها، باورها، تجربه‌های خانوادگی و انتظارات اجتماعی شکل می‌گیرد. بنابراین، ارائه تصویری واقع‌بینانه از خانواده‌های موفق، بیان تجربه‌های مثبت والدگری و ترویج مسئولیت‌پذیری خانوادگی می‌تواند در شکل‌گیری نگرش نسل جوان مؤثر باشد.

البته فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش خواهد بود که با واقعیت زندگی مردم هماهنگ باشد. نمی‌توان از جوانان انتظار تصمیم‌گیری درباره ازدواج و فرزندآوری داشت، اما همزمان نسبت به مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن و هزینه‌های زندگی آنان بی‌تفاوت بود. فرهنگ‌سازی و حمایت عملی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

جمعیت و امنیت ملی؛ نگاه به آینده ایران

اشاره به تأثیر جمعیت در دفع و رفع تهدیدات و بدخواهی‌های دشمنان نیز از بخش‌های قابل تأمل پیام است. در این چارچوب، جمعیت جوان و توانمند می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ استقلال، تقویت توان اقتصادی، علمی و دفاعی و افزایش قدرت تاب‌آوری کشور باشد. البته جمعیت به‌تنهائی ضامن اقتدار نیست. نیروی انسانی باید از آموزش، مهارت، سلامت، فرصت مشارکت و امکان نقش‌آفرینی برخوردار باشد. از این رو، پیوند میان افزایش جمعیت و پیشرفت کشور زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های جمعیتی با برنامه‌های توسعه انسانی و اقتصادی همراه شوند.

مسئولیت سیاست‌گذاران در کنار مسئولیت خانواده‌ها

پیام رهبر انقلاب به چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت را می‌توان دعوت به نگاهی جامع و بلندمدت به آینده جمعیتی ایران دانست؛ نگاهی که در آن افزایش جمعیت، تحکیم خانواده، تسهیل ازدواج، سلامت فردی، حمایت از فرزندآوری و اصلاح سیاست‌های گذشته اجزای یک منظومه واحد هستند. با این حال، تحقق چنین رویکردی بیش از هر چیز به فاصله میان سیاست‌های اعلامی و اقدامات اجرائی وابسته است. اگر قرار است خانواده در مرکز سیاست جمعیتی قرار گیرد، باید آثار این اولویت در سیاست‌های مسکن، اشتغال، سلامت، آموزش و حمایت اجتماعی نیز دیده شود.

در نهایت، نمی‌توان مسئولیت اصلاح وضعیت جمعیتی را صرفاً بر دوش خانواده‌ها گذاشت. خانواده‌ها در شرایط واقعی زندگی خود تصمیم می‌گیرند و دولت و دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه دارند زمینه این تصمیم‌گیری را تسهیل کنند. پیام اصلی این است که آینده جمعیتی ایران با مجموعه‌ای از تصمیمات امروز ساخته می‌شود؛ تصمیماتی که اگر با نگاه کارشناسی، استمرار سیاست‌ها و حمایت واقعی از خانواده همراه باشند، می‌توانند بر مسیر آینده کشور اثرگذار باشند.