

به گزارش خبرگزاری مهر‌، محمدرضا مسجدی، در چهارصد و بیست و سومین نشست هیئت‌مدیره مجمع خیرین کشور با ارائه گزارشی از وضعیت بیماری‌های غیرواگیر و چالش‌های ناشی از مصرف دخانیات، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مردمی و خیرین در حوزه سلامت تأکید کرد.

مسجدی با بیان اینکه امسال ۳۶۵ هزار مورد مرگ در کشور ثبت شده که ۷۰ درصد آن ناشی از بیماری‌های غیرواگیر بوده است، اظهار داشت: بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت و بیماری‌های اعصاب و روان، پنج گروه اصلی در صدر عوامل مرگ‌ و میر قرار دارند و مصرف دخانیات، الکل و آلودگی هوا نیز سه عامل اصلی بروز این بیماری‌ها محسوب می‌شوند. وی با اشاره به نقش تحریم‌ها در حوزه سلامت و ارائه مستنداتی در این زمینه افزود: در شرایطی که ورود بسیاری از کالاها به کشور با محدودیت و تحریم مواجه است، محصولاتی که به تولید دخانیات کمک می‌کنند از این محدودیت‌ها مستثنی مانده‌اند. دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران همچنین با هشدار نسبت به سهم دخانیات در بروز سرطان‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک‌ سوم سرطان‌های کشور با مصرف دخانیات مرتبط است و رشد چشمگیر مصرف دخانیات در میان نوجوانان، به ویژه دانش‌آموزان دختر در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال، زنگ خطری جدی است که نیازمند حساسیت و اقدام فوری است. مسجدی با اشاره به همکاری‌های پیشگیرانه و آموزشی با وزارت آموزش‌وپرورش و اجرای طرح «پاد» در مدارس ادامه داد: بسته جامع مبارزه با دخانیات که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، امروز یک ظرفیت قانونی مهم برای مقابله با این آسیب در اختیار کشور قرار داده است.

در پایان این نشست، بر تقویت و تداوم همکاری‌های مجمع خیرین کشور با شبکه ملی بیماریهای غیرواگیر و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تأکید و مقرر شد زمینه‌های اجرای برنامه‌های مشترک پیشگیرانه میان این مجموعه‌ها توسعه یابد.