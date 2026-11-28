* تیم ملی وزنه‌برداری ایران با حضور ۷ وزنه‌بردار در مسابقات قطرکاپ که دومین آوردگاه گزینشی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس محسوب می‌شود شرکت خواهد کرد. مسابقات قطرکاپ وزنه‌برداری از هفته آینده ۲۰ آذر ماه در دوحه برگزار خواهد شد و تیم ملی وزنه‌برداری در دو بخش آقایان و بانوان با حضور ۷ وزنه‌بردار در این مسابقات روی تخته خواهد رفت. عبدالله بیرانوند، هستی صدیقی، نسیم قاسمی، آناهیتا زارعی، حمیدرضا زارعی، ابوالفضل زارع، مهسا بهشتی و آیت شریفی وزنه‌برداران ایران در این رقابت‌ها هستند.

* صلاحیت مدیریتی ۵ نامزد تصدی پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان تایید شد و اسامی نهائی نامزدها پس از استعلام از نهادهای ذی‌صلاح توسط وزارت ورزش، اعلام می‌شود. حجت‌الله واعظی، غلامرضا شعبانی‌بهار، محمدحسین واقف‌زاده، محسن باقریان فرح آبادی و محمدعلی حسینی ۵ نامزد تصدی پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان هستند که صلاحیت مدیریتی آن‌ها، تایید شده است.اسامی نهائی نامزدهای فدراسیون تیراندازی با کمان پس از استعلام از نهادهای ذی‌صلاح از سوی وزارت ورزش، اعلام خواهد شد. انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان ۳۰ آذرماه برگزار می‌شود.