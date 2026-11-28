

حسن روحانی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایسنا درباره ناکامی کاراته ایران در جام جهانی چین، اظهار کرد: گروه ایران نسبت به ۳ گروه دیگر آسان بود و پس از صعود از گروه و شکست ایتالیا موفق شد راهی ۴ تیم نهائی شود اما ارنج بسیار بد در دیدار نیمه نهائی باعث شکست تیم ایران مقابل ترکیه شد. ارنج تیم به شکلی بود که بازیکنان اصلی را در مبارزه اول تا سوم گذاشتند که حاصل آن دو تساوی توسط اباذری و محمود نعمتی و یک پیروزی توسط مرتضی نعمتی بود اما در ۲ مبارزه بعد که اهمیت زیادی داشت دو شکست سنگین نصیب نمایندگان ایران شد و تیم از صعود به فینال بازماند. این اتفاق در حالی رخ داد که می‌شد با جابه‌جایی در ترتیب مبارزه‌ها به پیروزی برسیم.

ملی‌پوش سابق کاراته ایران، با انتقاد از عملکرد رئیس فدراسیون کاراته گفت: رهنما که خودش منتقد همه رؤسای سابق فدراسیون بود، با وعده و وعیدهای زیادی به فدراسیون کاراته آمد و ریاست فدراسیون را بر عهده گرفت اما کاراته ایران به شدت افت کرد تا جایی که رده‌های پایه ما بعد از ۴۰ سال از رسیدن به طلا بازماند و بزرگسالان نیز ناکامی تمام عیار در جام جهانی داشت. زمانی که سرمربی تیم ملی بود همه امور فنی دست هروی و حسین روحانی بود و یا مشاور تیم زنان بود نیز بدترین نتایج کسب شد. رئیس فدراسیون همشهری‌هایش را به فدراسیون آورده و سمت‌های حساس را به آنها داده است. تعداد سبک‌ها خیلی زیاد شده که دلیل آن مشخص نیست‌ و شنیده‌ام که بدهی‌های فدراسیون نیز زیاد شده است. چرا رئیس و دیگر مسئولان فدراسیون باید این همه به سفر خارجی بروند؟ چرا رئیس فدراسیون ۲۰ روز به سفر خارجی می‌رود یا او، دبیر و نواب رئیس به مسافرت خارجی می‌روند و معلوم نیست فدراسیون را به دست چه کسی می‌سپارند. با این شرایط آینده روشنی برای کاراته نمی‌بینم و شرایط هر روز بدتر می‌شود. مجمع باید به صورت فوق‌العاده برگزار شود و تصمیم فوری اتخاذ کند؛ تصمیمی که به سود کاراته باشد.