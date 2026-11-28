

ملی‌پوشان بسکتبال ایران امروز یکشنبه (۸ آذر) برای برگزاری دومین دیدار خود در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی به مصاف فیلیپین می‌روند؛ تیمی که در بازی رفت موفق به شکست نماینده کشورمان شده بود. بنابراین، این مسابقه برای شاگردان مانولوپولوس فرصتی برای جبران آن شکست و البته بازگشت به مسیر رقابت برای کسب سهمیه جهانی به حساب می‌آید به خصوص با توجه به موقعیت فعلی ایران در این مسیر.

در پایان روز نخست پنجره پنجم و با توجه به شکست تیم ملی بسکتبال ایران و نتایج دیگر دیدارهای برگزار شد، تیم ملی کشورمان به رده پنجم گروه سقوط کرد و همین جایگاه شرایط را برای بسکتبال ایران دشوارتر کرده است. با این اوصاف، دیدار روز یکشنبه تیم ملی بسکتبال برابر فیلیپین در شرایطی برگزار می‌شود که این تیم دیگر فرصت چندانی برای از دست دادن امتیاز ندارد. هر نتیجه‌‌ای غیر از پیروزی می‌تواند موقعیت تیم ملی بسکتبال ایران را در ادامه رقابت‌‌های انتخابی دشوارتر کند. از این رو، دیدار با فیلیپین برای بسکتبال ایران تنها یک مسابقه دیگر در تقویم انتخابی نیست بلکه آزمونی مهم برای حفظ امید‌ها و جلوگیری از دورتر شدن جام جهانی از دسترس ملی‌پوشان است. تیم ملی بسکتبال بعد از دیدار برابر فیلیپین در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، با برگزاری دو دیدار برگشت برابر نیوزیلند و استرالیا در پنجره ششم، به کار خود در مسیر انتخابی جام جهانی پایان می‌دهد. در پایان این مسابقات سه تیم برتر هر گروه به‌صورت مستقیم سهمیه جام جهانی را کسب می‌ کنند و بهترین تیم چهارم دو گروه نیز به جمع تیم‌‌های صعود‌کننده اضافه خواهد شد.