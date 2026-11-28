

دیدار فینال جام ملت‌های فوتبال ساحلی 2026 تایلند از ساعت 15 دیروز بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شد و در نهایت این ساحلی‌بازان کشورمان بودند که با شکست 3 بر یک ژاپن، جام قهرمانی را برای پنجمین بار بالای سر بردند.

علی میرشکاری، سید علی داستان و موحد محمدپور زننده 3 گل ایران بودند تا به این ترتیب، ساحلی‌بازان ایران در قهرمانی و شکست ژاپن در فینال هت‌تریک کرده باشند. ایران و ژاپن پیش از این هم در فینال دوره‌های 2013 و 2023 جام ملت‌های آسیا رودرروی هم قرار گرفته بودند که تیم کشورمان در هر دو دیدار برنده و قهرمان شده بود. شاگردان علی نادری 12 دقیقه وقت اول را با یک گل به قهرمان 3 دوره آسیا واگذار کردند، اما بازیکنان ایران در وقت دوم گل مساوی را به ثمر رساندند و در 12 دقیقه پایانی هم توانستند گل دوم و سوم را به ثمر برسانند تا به قهرمانی دست یابند. تیم ملی فوتبال ایران این دوره از مسابقات را با ۴۵ گل زده و ۹ گل خورده به پایان رساند.

ایران تاکنون 4 بار در سال‌های 2013، 2017، 2023 و 2025 به مقام قهرمانی رسیده و 5 مرتبه نیز عنوان سومی مسابقات را کسب کرده است. در سال 2009 هم ایران یک بار مقام چهارم این مسابقات را به دست آورد.

در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم عمان با نتیجه 8 بر 4 لبنان را شکست داد و با حضور در جایگاه سوم رقابت‌ها جواز صعود به جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۷ را کسب کرد.

برترین‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی:

*بهترین بازیکن................................................................. موحد محمدپور (ایران)

*بهترین دروازه‌بان........................................................ سید محمد داستان (ایران)

*بهترین گلزن.......................................................................... آکاگوما تاکویا (ژاپن)