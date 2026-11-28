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تراکتور در بحران و اعتراض به نکونام

شاید مهم‌ترین اتفاق دیدارهای روز گذشته، شکست غیرمنتظره تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز بود؛ جایی که شاگردان جواد نکونام پس از ناکامی در لیگ نخبگان آسیا، این بار در لیگ برتر نیز برابر ذوب‌آهن مغلوب شدند تا شرایط این تیم بیش از گذشته بحرانی شود.

تراکتور که برای جبران نتایج ضعیف اخیر و حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان به میدان آمده بود، در نیمه نخست نمایش چندان امیدوارکننده‌ای نداشت. دو تیم در ۴۵ دقیقه ابتدائی نتوانستند موقعیت‌های چندانی خلق کنند تا بازی با تساوی بدون گل دنبال شود. با این حال، ذوب‌آهن در نیمه دوم چهره بهتری از خود نشان داد و در دقیقه ۵۳ توسط علی شجاعی به گل رسید.این گل اعتراض هواداران تراکتور را به دنبال داشت و آنها با سر دادن شعارهایی علیه کادر فنی و جواد نکونام، نارضایتی خود را از عملکرد تیم اعلام کردند. ورود امیرحسین حسین‌زاده نیز نتوانست شرایط را تغییر دهد و حملات میزبان برای رسیدن به گل تساوی بی‌نتیجه ماند. در شرایطی که تراکتور برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، جواد محمدی در وقت‌های تلف‌شده گل دوم ذوب‌آهن را به ثمر رساند تا پیروزی ارزشمند شاگردان محمد ربیعی قطعی شود.

این مسابقه برای ربیعی که سابقه هدایت تراکتور را در کارنامه دارد، اهمیت ویژه‌ای داشت. در سوی مقابل، هواداران میزبان پس از سوت پایان نیز به اعتراض‌های خود ادامه دادند و علاوه‌بر درخواست جدایی نکونام، به شکل کنایه‌آمیزی دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق تیمشان را تشویق کردند. اکنون باید دید مدیران تراکتور چه تصمیمی درباره آینده کادر فنی خواهند گرفت.

استقلال و یک برد اقتصادی در شهر قدس

در دیگر دیدار مهم روز گذشته، استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان صنعت نفت آبادان بود و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده که همچنان دو بازی معوقه در پیش دارند، برای کسب سه امتیاز به میدان رفتند و در نهایت به هدف خود رسیدند.

نیمه نخست این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما استقلال در شروع نیمه دوم فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد و در دقیقه ۴۶ توسط محمدحسین اسلامی به گل رسید. اسلامی که در شکل‌گیری حمله نیز نقش داشت، پس از دفع ضربه ماشاریپوف توسط دروازه‌بان نفت، در ادامه توپ را وارد دروازه کرد.

پس از این گل، استقلال بیشتر به مدیریت بازی و حفظ برتری خود پرداخت و تلاش‌های صنعت نفت نیز برای تغییر نتیجه ثمری نداشت. بختیاری‌زاده در ادامه با استفاده از چند بازیکن جوان، ترکیب تیمش را تغییر داد تا آبی‌پوشان در غیاب یاسر آسانی، سه امتیاز حساس این مسابقه را حفظ کنند. طالب ریکانی نیز در وقت‌های تلف‌شده با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

استقلال با این پیروزی و کسب ۲۴ امتیاز از ۱۲ مسابقه، در رده چهارم جدول قرار گرفت تا همچنان با توجه به دو بازی معوقه، از شانس بهبود جایگاه خود برخوردار باشد.

سپاهان، مقتدرانه در صدر جدول

در آخرین دیدار روز گذشته، سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان نساجی بود و با ارائه نمایشی هجومی و برتر، به پیروزی پرگل پنج بر یک دست یافت. عباس حبیبی(5 و 50) کسری طاهری(20 و 31) و احسان حاج صفی (78- پنالتی) گلزنان سپاهان در این بازی بودند. شاگردان محرم نویدکیا که در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده‌اند، در این مسابقه نیز قدرت هجومی خود را به نمایش گذاشتند و با عبور از سد نساجی، سه امتیاز ارزشمند دیگر به حساب خود واریز کردند. این پیروزی قاطع باعث شد سپاهان با ۳۰ امتیاز، جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم‌تر کند.