شهید غلامحسین نبی ۲۰ شهریور ۱۳۳۱ متولد شد. در كودكی علاوه‌بر تحصيل به مجالس‌ عزاداري و قرآن نيز می‌رفت‌. در 18سالگی با سیدی از سادات علوی ازدواج کرد. پدرش از او چنین می‌گوید: «با ایمان، با گذشت، خوش‌برخورد، مهربان و دلسوز بود. حتی بعد از ازدواج هنگامی كه خسته از كار روزانه به خانه برمی‌گشت، هرطور شده سری به من می‌زد و از خواهران و برادرانش دلجویی می‌کرد.» 22 سالگی در شركت ذوب‌آهن اصفهان و در بخش راه‌آهن به شغل سوزن‌بانی مشغول شد. یکی از همکارانش می‌گفت که حتی در سرویس ایاب‌وذهاب به خواندن دعا و زیارت عاشورا برای همکاران می‌پرداخت. در انجمن اسلامی ذوب‌آهن و مسجد محل نیز بسیار فعال بود. به کتاب بسیار علاقه داشت؛ روزنامه می‌خواند و از اخبار روز آگاهی کسب می‌کرد. بدون توجه به بعد مسافت و دوری راه در تظاهرات شهر اصفهان حضور فعال داشت و در محل نیز به تبلیغ انقلاب و افشاگری و مبارزه با رژیم سلطنتی می‌پرداخت. بعد از پیروزی انقلاب در جهاد سازندگی شرکت کرد. با شروع فتنه در کردستان به آنجا نیز رفت. با شروع جنگ نیز به‌صورت داوطلبانه (بسیجی) به‌سوی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شتافت و در عملیات‌های مختلفی شرکت کرد و چندین‌بار مجروح شد. در عملیات محرم فرمانده نیروهای ضربت موتورسوارِ آر‌پی‌جی زن بود و سرانجام ۱۱ آبان ۱۳۶۱ در همان عملیات به‌ درجه رفیع شهادت نائل گردید. پیکر پاکش ۱۰سال دور از وطن ماند؛ درنهایت ۲۳ مهر ۱۳۷۱ در زادگاهش فودان درچه به ‌خاک سپرده شد.