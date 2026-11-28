

به گزارش خبرنگار ما، رقم واردات کشور در شش ماهه اول سال جاری از

۱۹ میلیارد دلار گذشت. این رقم ۳۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این‌حال، رتبه اول کشورهای مبدا صادرات به ایران به امارات تعلق می‌گیرد؛ اتفاقی که به دلیل کم کاری برخی مسئولان در تغییر مسیرهای تجاری کشور رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ مدتی پیش و در میان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، نتانیاهو با انتشار نقشه‌ای در قالب دکترین امنیت اراضی اشغالی، امارات و اسرائیل را با یک رنگ مشخص کرده بود که نشان‌دهنده بالاترین سطح روابط است.

با این‌حال، میزان واردات ایران از امارات در شش ماهه اول سال یک و هشت دهم برابر واردات از چین و ۹ برابر میزان واردات از روسیه بوده است.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی طی بیانیه‌ای رسمی در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که این کشور تمامی مبادلات تجاری، روابط اقتصادی و تراکنش‌های مالی با ایران را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرده است.

بر اساس این بیانیه، این تصمیم «در پی تشدید منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف کرده» اتخاذ شده است اما روشن است که این اقدام، در عمل، بخشی از کمپین فشار حداکثری ترامپ محسوب می‌شود.

امارات در تجاوزات اخیر به خاک ایران، تمام قد پشت آمریکا و اسرائیل ایستاد و روابط خود را در سالیان اخیر روز به روز با اسرائیل گسترش داد. بر اساس گزارش‌های معتبر، امارات حتی فراتر از عادی‌سازی روابط عمل کرده و سیستم‌های دفاع هوائی اسرائیل را با پرسنل عملیاتی در خاک خود پذیرفته و از حریم هوائی خود برای حملات به ایران استفاده کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بندر جبل‌علی به تنهائی در اوج خود حدود ۸۰ درصد از واردات دریایی ایران را پوشش می‌داده است. طبق آمار منتشرشده، سهم امارات از کل واردات ایران حدود ۳۰ درصد بوده است.

با توقف فعالیت‌های بندر جبل‌علی، ایران به سمت بنادر جایگزین مانند کراچی و گوادر (پاکستان)، صحار و صلاله (عمان) و ناواشیوا و مومبای (هند) سوق داده شده است. بدون شک این اقدام، بخشی از کمپین فشار حداکثری ترامپ در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.