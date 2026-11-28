

به گزارش ایسنا، گسترش فعالیت سکوهای تبادل رمزدارایی در کشور و افزایش استقبال کاربران از خدمات مرتبط با خریدوفروش رمزارزها، ضرورت توجه به امنیت سایبری، شفافیت عملکرد و تدوین مقررات متناسب با این بازار را بیش از گذشته برجسته کرده است.

بازاری که از یک‌سو ظرفیت قابل‌ توجهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات مالی نوآورانه دارد و از سوی دیگر، به‌دلیل ماهیت دارایی‌های دیجیتال، آسیب‌پذیری‌های فنی و ریسک‌های عملیاتی، نیازمند نظارت و سازوکارهای اعتمادساز است.

سکوهای تبادل رمزدارایی در سال‌های اخیر به یکی از بخش‌های فعال اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند و امکان دسترسی کاربران به خدمات خریدوفروش و مبادله دارایی‌های دیجیتال را فراهم کرده‌اند. توسعه این خدمات علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های تازه برای کسب‌وکارهای فناورانه، می‌تواند به گسترش ابزارهای مالی نوین و افزایش تنوع خدمات در فضای دیجیتال کمک کند؛ با این حال، استمرار فعالیت این بازار و افزایش اعتماد عمومی به آن، بدون توجه جدی به امنیت زیرساخت‌ها و تعیین چارچوب‌های نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در چنین شرایطی، امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سکوهای تبادل رمزدارایی به‌شمار می‌رود. این سکوها به‌دلیل نگهداری و پردازش اطلاعات کاربران و فعالیت در حوزه مبادله دارایی‌های دیجیتال، با مخاطراتی مواجه‌اند که می‌تواند در‌صورت بروز اختلال یا نفوذ، پیامدهایی برای کسب‌وکارها و کاربران به‌همراه داشته باشد.

به اعتقاد کارشناسان، انتشار و شفاف‌سازی نتایج ارزیابی‌های امنیتی می‌تواند زمینه انتخاب آگاهانه‌تر کاربران را فراهم کند و رقابت میان کسب‌وکارها را از صرفاًً ارائه خدمات بیشتر به‌سمت ارتقای کیفیت و امنیت سوق دهد. البته رتبه‌بندی امنیتی نباید صرفاًً به یک ارزیابی مقطعی محدود شود.

تغییر مداوم تهدیدهای سایبری و ظهور آسیب‌پذیری‌های جدید ایجاب می‌کند که سکوها به‌طور مستمر وضعیت امنیتی خود را بررسی کنند و در‌کنار ارزیابی‌های بیرونی، سازوکارهای داخلی برای سنجش و ارتقای امنیت داشته باشند.

در همین زمینه، پیشنهاد شده است که سکوهای تبادل رمزدارایی علاوه‌بر حضور در فرآیندهای ارزیابی نهادهای مسئول، رتبه‌بندی اختصاصی و درون‌سازمانی خود را نیز طراحی و اجرا کنند.

توجه ناکافی برخی کسب‌وکارها به امنیت

از سوی دیگر، یکی از چالش‌های مهم این حوزه، توجه ناکافی برخی کسب‌وکارها به امنیت در مراحل اولیه طراحی و توسعه محصولات است. در‌حالی که امنیت سایبری نباید صرفاًً پس از راه‌اندازی یک سامانه یا در واکنش به وقوع حملات مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید از مرحله طراحی محصول تا توسعه و بهره‌برداری در معماری فنی آن لحاظ شود.

اما در کنار مسائل فنی، چالش‌های حقوقی و مقرراتی نیز از موضوعات مهم فعالیت سکوهای رمزارزی در کشور محسوب می‌شود.

نبود چارچوب‌های شفاف و پایدار یا تعدد مراجع و فرآیندهای اجرائی می‌تواند فعالیت کسب‌وکارها را با دشواری مواجه کند و از سوی دیگر، نبود ضوابط روشن برای حمایت از کاربران، مسئولیت‌پذیری سکوها و مدیریت ریسک‌ها، زمینه بروز اختلاف و کاهش اعتماد عمومی را فراهم آورد.

به همین دلیل، قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها باید به‌گونه‌ای پیش برود که ضمن حمایت از حقوق کاربران و کاهش مخاطرات، امکان فعالیت قانونی، رقابت سالم و نوآوری را نیز برای کسب‌وکارها فراهم کند.

در مجموع، توسعه بازار رمزدارایی در کشور نیازمند حرکت همزمان در سه مسیر اصلی تدوین مقررات شفاف و متناسب با تحولات این حوزه، ارتقای مستمر امنیت سایبری و ایجاد ساوزوکارهای قابل اتکا برای رتبه‌بندی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت سکوهاست.