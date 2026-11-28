

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن درکنار افزایش مستمر هزینه‌های ساخت به یکی از چالش‌های جدی متقاضیان این طرح تبدیل شده است. در شرایطی که قرار بود اجرای این طرح زمینه خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن را فراهم کند، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینه‌های اجرائی باعث شده تأمین مالی واحدها به منابع بیشتری نیاز داشته باشد. منابعی که البته بخش عمده آن باید از محل آورده متقاضیان تأمین شود.

اوایل دی‌ماه سال 1403 «عطاءالله زمانی»؛ مدیرکل سابق بنیاد مسکن استان تهران درباره آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به تسنیم گفته بود: با توجه به امتیازبندی انجام‌شده، از تعدادی از متقاضیان این طرح که بنیاد مسکن متولی اجرا واحدهای آن در شهرهای زیر 50 هزار نفر است، برای انتخاب واحد دعوت به عمل آمده است.

وی با اشاره به متفاوت بودن میزان آورده متقاضیان در پروژه‌های مختلف افزود: بر اساس آخرین اعلام بنیاد مسکن استان تهران، متقاضیان آورده خود را به سقف تعیین‌شده رسانده‌اند.

مدیرکل سابق بنیاد مسکن استان تهران با یادآوری اینکه در استان تهران حدود 12 هزار نفر واجد شرایط برای نهضت ملی مسکن هستند، تأکید کرد: آورده متقاضیان پروژه‌هایی که بنیاد مسکن مسئولیت اجرا آنها را بر عهده ‌دارد حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان است.

افزایش هزینه ساخت

پس از حدود دو سال از اظهارات مدیرکل سابق، حسین جنتی؛ مدیرکل فعلی بنیاد مسکن استان تهران در گفت‌وگویی درباره هزینه نهائی واحدهای نهضت ملی مسکن و میزان آورده متقاضیان گفت: در زمان حاضر نمی‌توان رقم قطعی هزینه ساخت پروژه‌ها را اعلام کرد، چون بخشی از متقاضیان هنوز آورده خود را به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند و هزینه نهائی به زمان تأمین مالی و مراحل پیشرفت ساخت بستگی دارد.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در شرایط فعلی از متری 35 میلیون تومان عبور کرده است، افزود: در پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری داشته و در آستانه تکمیل هستند هزینه ساخت متفاوت است. در واحدهایی که اخیراًً به متقاضیان تحویل داده شده هزینه ساخت هر مترمربع حدود 26 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: قراردادهای ساخت در شرایط فعلی با هزینه‌ای حدود متری 30 میلیون تومان امضا می‌شود که با توجه به تعدیل‌های سالانه، هزینه نهائی این پروژه‌ها در طول اجرا افزایش می‌یابد.

هدف طرح نهضت ملی مسکن

گفتنی است،‌ دو سال قبل وام نهضت ملی مسکن 550 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن بود و متقاضیان این طرح در شهرهای زیر 50 هزار نفر استان تهران با یک میلیارد و 650 میلیون تومان خانه‌دار می‌شدند. به عبارت دیگر با احتساب سود حدود یک میلیارد و 822 میلیارد تومانی وام نهضت ملی مسکن در یک بازه 20 ساله، قیمت تمام شده واحدهای تحویلی سال 1403 حدود سه میلیارد و 472 میلیارد تومان بود.

در حال حاضر سقف وام نهضت ملی مسکن به

850 میلیون تومان افزایش یافته است. بدون احتساب سود دوره مشارکت، اقساط ماهانه حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. سود این تسهیلات حدود سه میلیارد و 100 میلیون تومان و کل بازپرداخت متقاضی نهضت ملی مسکن طی 20 سال حدود سه میلیارد و 951 میلیون تومان خواهد بود.

با توجه به سخنان مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، هزینه ساخت نهضت ملی مسکن برای یک واحد

100 مترمربعی بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان است. از این مبلغ 850 میلیون تومان از طریق وام بانکی تأمین می‌شود و حدود دو میلیارد و 650 میلیون تومان دیگر باید توسط متقاضیان تأمین شود. این بدان معناست که طی یک بازه زمانی حدود دو ساله آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن که بنیاد مسکن متولی آن است حدود یک میلیارد و 550 میلیون تومان افزایش یافته است.

لازم به تصریح است؛ هدف طرح نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن مستاجران و مالکان بدمسکن است؛ بنابراین دولت باید با منابع خود یا نهادهای حاکمیتی، واحدهای این طرح را تکمیل و به متقاضیان تحویل بدهد و مبالغی که متقاضیان بابت رهن خانه داده‌اند را دریافت کند و بقیه هزینه را با اقساط پلکانی وصول کند. ضمن اینکه به دیگر متقاضیان مسکن، بهتر است زمین داده شود تا خودشان به‌صورت تدریجی، خانه‌های یک طبقه بسازند. این نوع ساخت‌و‌ساز، منطبق با فرهنگ بومی مردم و کشور ماست.