سرویس اقتصادی ـ



به گزارش خبرنگار ما، «به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.» این وعده‌ای بود که عبدالناصر همتی دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، روز بازگشت به ریاست بانک مرکزی به مردم داد. آن روز، دلار آزاد 135 هزار و 200 تومان قیمت داشت. بعداًزظهر شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵، نرخ دلار آزاد به ۲۹۸ هزار و ۵۷۵ تومان رسید؛ یعنی در کمتر از یازده ماه 120 درصد افزایش. همتی در مهرماه نیز در دفاع از عملکرد خود تأکید کرد که من ناشی نیستم و سه دوره تجربه مدیریت بازار ارز داشته‌ام. او منطق مداخله بانک مرکزی را این‌طور توضیح داد که «سیستم درست مداخله این است که در حاشیه بازار بفروشید، جلوی رانت را بگیرید و نرخ را کاهش دهید.» او همان‌جا تأکید کرد نرخ آن روز دلار را نباید کف بازار دانست. اکنون که دلار به مرز ۳۰۰ هزار تومان رسیده، انتظار از بانک مرکزی این است که سیاست خود را با همان معیاری بسنجد که خود اعلام کرده بود، یعنی توضیح دهد که فروش ارز در حاشیه بازار چقدر از تقاضا را پاسخ داد و چرا نتوانست روند افزایش نرخ را مهار کند؟

تحریک ارز از درون دولت

پاسخ این پرسش فقط به میزان ارز فروخته‌شده بستگی ندارد؛ بخشی از تقاضای امروز بازار به انتظاری برمی‌گردد که از قیمت فردای دلار ساخته می‌شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، سوم شهریور، زمانی که دلار تازه از ۲۰۰ هزار تومان گذشته بود، از دلار ۳۰۰ هزار تومانی سخن گفت. هدف واشنگتن از اعلام یک عدد روشن بود. آنها می‌خواستند مردم ایران پیش از آنکه نتیجه فشار اقتصادی را ببینند، بر مبنای انتظار کاهش ارزش ریال تصمیم بگیرند. همتی به‌درستی ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد و گفت که جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند. اما درست در روزهایی که بانک مرکزی می‌کوشد این انتظار را بشکند، از داخل کشور عددی بالاتر به گوش بازار می‌رسد.

صادق‌الحسینی، از مشاوران دولت و بانک مرکزی مدعی شده که نرخ دلار در ۱۴۰۵ در کانال ۲۷۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است. واردکننده‌ای که باید امروز درباره خرید ارز تصمیم بگیرد، از کجا بداند این عدد نظر شخصی یک تحلیلگر است یا محدوده‌ای که سیاست‌گذار افزایش قیمت تا آن را تحمل خواهد کرد؟ اگر این اظهارات فقط یک ‌بار بود، می‌شد آن را اتفاق دانست، ولی تکرار آن نشان می‌دهد خود بانک مرکزی و دولت هم از این تحلیل‌‌ها بدشان نمی‌آید. اساساً در بدنه کارشناسی سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی سالیان گذشته کارشناسانی بوده‌اند که مبتنی بر یک رویکرد اقتصادی مشخص، افزایش نرخ ارز در طول یک‌سال پیشِ رو و حتی سالیان بعد را مفروض گرفته و هر نوع افزایش نرخ را طبیعی و در مسیر تحلیل عنوان می‌کنند! همین اصالت دادن به تحلیل، خود به زمینه‌ای برای پذیرش نرخ‌های بالاتر منجر می‌شود.

تخلف در بازگشت ارز صادراتی

اما گذشته از انتظاری که این اظهارات در بازار می‌سازد، وضع خود منابع ارزی چگونه است؟ بانک مرکزی در توضیح تنگنای ارزی به کاهش درآمد نفت و دشواری انتقال منابع اشاره می‌کند. در حالی که رسانه‌ها به نقل از اطلاعات وزارت نفت گزارش داده‌اند که در چهار ماه نخست امسال، هفت و نیم میلیارد دلار ارز نفتی به بانک مرکزی تحویل شده و درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده برای همان چهار ماه، ۹۹ درصد تحقق یافته است. خود همتی نیز ششم آذر از تأمین بیش از ۳۲ میلیارد دلار برای واردات رسمی خبر داد. این ارقام به‌معنای دسترسی آزاد به همه درآمدهای ارزی نیست، اما نشان می‌دهد آن‌طور هم که سینمایی می‌شود نیست و همین تناقض‌ها دولت را ملزم می‌کند روشن کند گره کار دقیقاً کجاست.

این پرسش درباره ارز صادرات غیرنفتی جدی‌تر است. حجم تخلف در بازگشت ارزهای صادراتی بین 80 تا 130 میلیارد دلار اعلام شده است. دولت و بانک مرکزی برای بازگشت این ارزها چه اقداماتی انجام داده‌اند که مدام از نبود ارز ناله می‌کنند؟ دولت نه‌تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سؤال نداده است که در موضع‌گیری سؤال‌برانگیز، حق حکومت را در اقتصاد کشور آن هم در شرایط جنگی به چالش می‌کشد. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرده که مالکیت ارز حاصل از فروش کالا با صادرکننده است؛ حال آنکه در اقتصادی با انبوه یارانه‌های کوچک و بزرگ، مالکیت تام دارنده ارز قابل قبول نیست. وقتی بانک مرکزی چنین موضعی نسبت به ارز آن هم در شرایط تنگنای ارزی می‌گیرد، چه انتظاری از صادرکننده می‌رود و چه امیدی به بازگشت ارز وجود دارد؟

قرار بود فاصله نرخ‌ها کم شود

اگر نتیجه سیاست دولت در بازگرداندن ارز صادراتی برای مردم روشن نیست، نتیجه تصمیم دیگر آن، یعنی حذف ارز ترجیحی بخشی از کالاهای اساسی، هم در مرکز مبادله دیده می‌شود و هم در سبد خرید مردم. استدلال دولت برای این تصمیم، جمع کردن رانت چندنرخی و نزدیک کردن بازار رسمی و آزاد بود. نتیجه را می‌توان هم در مرکز مبادله دید و هم در سبد خرید مردم. حواله دلار در مرکز مبادله از ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان در اول آذر به

۱۹۶ هزار و ۳۶۰ تومان در هفتم آذر رسید؛ همان روز اسکناس آزاد بیش از ۲۹۸ هزار تومان قیمت خورد. حواله و اسکناس دو ابزار متفاوت‌اند، اما افزایش نرخ رسمی در این هفته مانع جهش نرخ آزاد نشد

و فاصله دو نرخ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. هزینه این سیاست نیز یکسان توزیع نشد. براساس داده‌های مرکز آمار، در دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک اول ۱۷ و نیم درصد و برای دهک دهم ۱۲ و یک دهم

درصد بود. اکنون مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد که مدعی برچیده شدن رانت با حذف ارز ترجیحی بودند باید به یک پرسش مشترک پاسخ دهند که آیا از محل تغییر سیاست ارزی چقدر رانت حذف شد و حمایت جبرانی چه سهمی از افزایش هزینه خوراک خانواده‌های کم‌درآمد را پوشش داد؟

کدام هزینه بیشتر است؟

همتی در پیام ششم آذر خطاب به مردم نوشت: «ایستادگی در برابر فشار خارجی هزینه دارد» و در ادامه، کاهش این هزینه را وظیفه مسئولان دانست. برای انجام همین وظیفه باید روشن کرد چه بخشی از فشار بر سفره مردم نتیجه محاصره است و چه بخشی حاصل تصمیم‌های ارزی دولت. جنگ و محاصره، فروش نفت و انتقال پول را دشوار کرده است؛ اما از این دشواری نمی‌توان نتیجه گرفت که هر تصمیم ارزی دولت درست بوده و هر میزان گرانی، هزینه ناگزیر مقاومت است. انداختن مسئولیت سوءتدبیرها بر دوش مقاومت مردم و کشور اتفاق جدیدی نیست؛ حربه‌ای قدیمی برای فرار از مسئولیت است. رهبر شهید نیز در توضیح منطق مقاومت یادآور شده بودند که هزینه تسلیم در برابر دشمن از هزینه مقاومت بیشتر است. نتیجه عملی این سخن برای مسئول اقتصادی این است که نمی‌توان زیان ضعف مدیریت را هم به حساب مقاومت مردم نوشت.

اتاق جنگ اقتصادی کجاست؟

اگر محاصره اقتصادی دشمن معادل جنگ است، باید بتوان آرایش متناسب با جنگ را در تصمیم‌های اقتصادی کشور هم دید. وزارت اقتصاد پیش‌تر از تشکیل «اتاق جنگ» خبر داده و سازمان برنامه نیز از تشکیل کارگروه ویژه نمایندگان اقتصادی سران قوا سخن گفته است؛ اما خروجی این اتاق و کارگروه در بازار ارز کجاست؟ کشور به ستاد جنگ اقتصادی با اختیار روشن از سوی سران قوا نیاز دارد؛ ستادی که بتواند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و نفت و دستگاه‌های تجاری را به اجرای یک تصمیم در مهلت معین ملزم کند و هر هفته به مردم بگوید چه میزان از ارزِ تعهدات سررسیدشده برگشته، صف تأمین ارز دارو و مواد اولیه چقدر کوتاه شده و مسئول تأخیر کدام دستگاه است. مردم حق دارند اثر تصمیم این اتاق جنگ اقتصادی را در قیمت کالا ببینند و تولیدکننده در موعد تأمین ارز. اینکه قیمت ارز و به‌دنبال آن قیمت کالاها روزانه افزایش یابد و مسئولان فقط با مردم همدردی کنند، دردی از مردم دوا نمی‌کند. اقتصاد در شرایط جنگ، مسئولان و تدابیری متناسب با این وضعیت می‌خواهد؛ وگرنه توئیت زدن از افراد عادی هم برمی‌آید.