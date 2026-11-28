



به گزارش خبرگزاری فارس؛ تنگه هرمز، به یکی از عوامل اصلی توقف رشد تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است. آنکتاد؛ نهاد سازمان ملل در امور تجارت و توسعه در تازه‌ترین گزارش «مرور حمل‌ونقل دریایی ۲۰۲۶» اعلام کرد: «تجارت دریایی جهان پس از رشد یک و 9 دهم درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال جاری میلادی رشد صفر درصدی دارد.»

بر اساس اعلام این نهاد، اختلال در مسیرهای اصلی کشتیرانی و گذرگاه‌های راهبردی، موجب طولانی‌تر شدن سفرها، افزایش هزینه‌های عملیاتی و نوسان شدید نرخ‌های حمل‌ونقل شده است. در این میان، تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین نقاط اختلال بوده است. بر اساس گزارش آنکتاد، پیش از آغاز اختلالات، روزانه حدود ۱۲۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند اما تا اوایل مارس(شروع جنگ علیه ایران)، تردد دریایی بر مبنای تناژ ناخالص یا همان حجم کل فضای داخلی، حدود ۹۵ درصد کاهش یافت. تنگه هرمز همچنین مسیر عبور حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان و بخشی از کالاهای راهبردی مانند کودهای شیمیایی است. اختلال در دریای سرخ نیز باعث شده بسیاری از کشتی‌ها برای دور زدن این مسیر، راه طولانی‌تر دماغه امید نیک را انتخاب کنند؛ موضوعی که زمان سفر و هزینه سوخت و حمل‌ونقل را افزایش داده است.

اختلال در حمل غلات دریای سیاه و تغییرات تردد در کانال پاناما نیز بر شبکه تجارت جهانی فشار وارد کرده است. آنکتاد اعلام کرده تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۲۵ به 12 میلیارد و 300 میلیون تن رسیده و رشد یک و 9 دهم درصدی داشته اما برای سال ۲۰۲۶ رشد صفر درصدی پیش‌بینی می‌شود. با این حال، تقاضای حمل‌ونقل دریایی بر مبنای «تن-مایل» یک و نیم درصد افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده طولانی‌تر شدن مسیرهای کشتیرانی است.

این نهاد تأکید کرده استفاده از بنادر جایگزین، شبکه‌های حمل‌ونقل داخلی و راهکارهای جدید لجستیکی توانسته جریان تجارت را حفظ کند، اما این جایگزینی با هزینه‌های بالاتری همراه شده است.

افزایش نرخ بهره در آمریکا و اروپا

از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و سوخت در پی جنگ آمریکا علیه ایران، موج تازه‌ای از نگرانی‌های تورمی را در اقتصاد جهان به راه انداخته است؛ به‌طوری‌که برخی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در دو هفته نخست ماه دسامبر (۱۰ تا ۲۴ آذر) درباره افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کنند. تصمیمی که معنای ساده آن گران‌تر شدن وام، افزایش اقساط بانکی و فشار بیشتر بر خانوارها و کسب‌وکارهاست. در‌حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان طی حدود دو سال گذشته در مسیر کاهش نرخ بهره حرکت می‌کردند، حالا افزایش قیمت انرژی این روند را معکوس کرده است. جنگ آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن بر بازار انرژی، هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تولید را بالا برده و بانک‌های مرکزی را بار دیگر به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی سوق داده است. در آمریکا فدرال رزرو، بانک مرکزی این کشور، نهم دسامبر (۱۸ آذر) تشکیل جلسه می‌دهد. بازارها احتمال افزایش 25 صدم واحد درصدی نرخ بهره را حدود ۹۵ درصد برآورد می‌کنند. حتی «کریستوفر والر»؛ عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، خواستار افزایش نیم‌درصدی شده است. در‌صورت تصویب، این دومین افزایش نرخ بهره آمریکا در سال جاری خواهد بود. فدرال رزرو در سپتامبر نیز نرخ بهره را به محدوده چهار درصد رسانده بود. در اروپا، انتظار می‌رود بانک مرکزی این اتحادیه در ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) نرخ بهره سپرده را از دو و هفت دهم درصد افزایش دهد. نظر بررسی شده هر ۷۱ اقتصاددان توسط رویترز چنین پیش‌بینی‌ای دارند. بانک مرکزی انگلیس وضعیت متفاوتی دارد. بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) را ۸۰ درصد می‌دانند، اما ۶۴ نفر از ۶۵ اقتصاددان مورد بررسی رویترز معتقدند این بانک نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد. عامل اصلی این نگرانی‌ها، شوک انرژی ناشی از جنگ است. قیمت نفت خام همچنان حدود ۳۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد. این تصمیم با هدف مقابله با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشارهای مالی جهانی اتخاذ شد. همزمان، افزایش نرخ بهره آمریکا نگرانی‌ها درباره خروج سرمایه از بازار مصر و انتقال آن به دلار را افزایش داده است.