اکران مردمی فیلم سینمایی «کوچ» با محوریت دوران کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از اول آذرماه در روستاها و شهرهای فاقد سینما آغاز می‌شود.

فیلم سینمایی «کوچ» که از ۲۰ آبان‌ماه اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است، از اول آذرماه از طریق طرح اکران مردمی عمار در مناطق فاقد سینما نیز به نمایش درمی‌آید.

این فیلم به روایت دوران کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد و در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر (۱۴۰۴) در ۱۲ رشته نامزد دریافت جایزه شد و دو سیمرغ بلورین و دو دیپلم افتخار کسب کرد. «کوچ» همچنین در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان موفق به دریافت سه پروانه زرین

شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از ظرفیت اکران مردمی عمار، این فیلم را در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات و سالن‌های فرهنگی شهرهای فاقد سینما و روستاها به نمایش بگذارند.