داوود امیریان، نویسنده، در مراسم بزرگداشت رضا امیرخانی از پایان نگارش آخرین رمان این نویسنده فقید پیش از درگذشتش خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اثر منتشر شود.

امیریان در دومین نشست ماهانه «جمع جمعه» که جمعه ۶ آذرماه به یاد رضا امیرخانی برگزار شد، گفت: امیرخانی سال گذشته به او گفته بود تنها حدود ۱۰ درصد از رمان جدیدش باقی مانده است. امیریان افزود که دو شب پیش از مراسم شنیده است نگارش این رمان به پایان رسیده است.

به گفته او، رمان در سه فصل نوشته شده و فصل سوم آن به ویرایش و بازبینی نهایی نیاز داشته است؛ هرچند ممکن است در مرحله نهایی تغییراتی نیز در پایان‌بندی اثر ایجاد شود. امیریان با تأکید بر ضرورت انتشار این کتاب گفت: دوستانی که آن را خوانده‌اند، از اثر استقبال کرده‌اند و این رمان می‌تواند یادگار ارزشمندی از امیرخانی برای مخاطبانش باشد.