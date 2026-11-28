قیمت کاغذ تحریر در بازار آزاد بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته و بهای هر بند کاغذ ۷۰ گرمی به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که فعالان بازار آن را ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌دانند.

به گزارش تسنیم، بازار کاغذ ظهیرالاسلام پس از چند هفته ثبات نسبی و معامله کاغذ با قیمت کمتر از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در روزهای اخیر با افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی قیمت‌ها مواجه شده است. در حال حاضر هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در قطع ۷۰ در ۱۰۰، ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کاغذ ۶۰ در ۹۰، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. مقوای ایندربرد نیز کیلویی ۵۱۰ هزار تومان و مقوای گلاسه ۴۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود. قیمت کاغذ آچهار هم با افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی از یک‌میلیون تومان عبور کرده است.

این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که ناشران با هزینه‌های بالای تولید و دشواری تأمین نقدینگی روبه‌رو هستند. گرانی کاغذ و دیگر ملزومات چاپ می‌تواند هزینه انتشار کتاب را افزایش دهد و در نهایت به رشد قیمت پشت جلد و کاهش قدرت خرید مخاطبان منجر

شود.

با این حال، حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، افزایش قیمت‌ها را موقتی و حبابی می‌داند. به گفته او، افزایش نرخ ارز و آثار روانی آن بر رفتار تجار عامل اصلی این نوسان بوده و با توجه به توزیع کاغذ حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این روند ادامه‌دار نخواهد بود. نیکدل همچنین تأکید کرده است که در حال حاضر خریدوفروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود و قیمت‌های اعلام‌شده بیشتر جنبه اسمی دارند.