سردار شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس و مجاهدت‌های سپاه، در دیدار با سردار گلعلی بابایی، پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت دفاع‌مقدس، از آغاز برنامه منظم برای گردآوری و تحلیل اسناد و روایت‌های جنگ‌های ۱۲ و ۴۰روزه و نبرد هرمز خبر داد و بر گذار از «خاطره‌نگاری فردمحور صرف» به «تاریخ‌نگاری نظام‌مند یگانی و اسنادی» تأکید

کرد.

سردار شریف در این دیدار با اشاره به ضرورت مقابله با جنگ شناختی دشمن و تحریف حافظه تاریخی ملت ایران گفت: «در مواجهه با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آمریکایی-صهیونیستی، صرفِ خاطره‌گویی کافی نیست؛ باید با اتکا به اسناد معتبر، پژوهش دقیق و بهره‌گیری از روش‌های نوین و ظرفیت راویان پیشکسوت، حقیقت را برای نسل‌های آینده ثبت کنیم و به توصیه رهبر شهید انقلاب، خودمان راوی تاریخ باشیم.» وی همچنین از برگزاری جلسات فصلی با راویان، پژوهشگران و نسل جوان برای پیوند دفاع‌مقدس اول با دفاع‌مقدس دوم و سوم خبر داد.

در ادامه این گفت‌وگو، سردار گلعلی بابایی، نویسنده ۴۴ کتاب در حوزه دفاع‌مقدس، با تأکید بر اهمیت «یگان‌نویسی» در کنار ثبت خاطرات، دلیل فاصله برخی نسل‌ها با روایت‌های جنگ را ضعف در «هنر ارائه» و عقب‌ماندگی از رقابت رسانه‌ای در فضای مجازی دانست و خاطرنشان کرد: «اگر روایت جنگ با صداقت، واقع‌گرایی و هنر همراه باشد و از حلقه محدود کتاب‌خوان‌ها به قاب سینما و تلویزیون راه یابد، نسل امروز بهتر از همیشه با آن ارتباط برقرار می‌کند.»