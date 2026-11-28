

در شرایطی که مداخلات آشکار آمریکا در امور داخلی لبنان رو به گسترش است و این اقدامات با سکوت رسمی و توجیهات سیاسی دولت لبنان همراه شده، شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، معیارهای دوگانه در تعریف حاکمیت ملی توسط دولت را به چالش کشید.

وی با اشاره به برخورد دوگانه دولت لبنان و برخی طرف‌ها با مفهوم حاکمیت ملی و همچنین لفاظی‌های اخیر جوزف عون، رئیس‌جمهور و نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان اظهار داشت: در حالی که کمک‌های ایران به لبنان نقض حاکمیت لبنان معرفی می‌شود، مداخلات آمریکا، عربستان، کشورهای عربی و سایر بازیگران بین‌المللی، حتی مداخله مشترک آمریکا و اسرائیل، با عنوان کمک و همکاری با لبنان توجیه می‌شود!

شیخ احمد قبلان در گفت‌وگو با وبگاه العهد، با اشاره به تحولات جاری منطقه گفت: آنچه امروز در جریان است، نشان می‌دهد که دشمن نتوانسته محور مقاومت را به زانو درآورد یا آن را در هم بشکند؛ چراکه این محور از کرامت و شرافت برخوردار است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، حمایت ایران در لبنان به‌عنوان اقدامی ممنوع و دخالتی آشکار در امور داخلی این کشور معرفی می‌شود؛ اما در مقابل، مداخلات آمریکا، عربستان، کشورهای عربی و سایر بازیگران بین‌المللی، همچنین مداخله مشترک آمریکا و اسرائیل در لبنان، با همین نگاه ارزیابی نمی‌شوند و از آن‌ها به‌عنوان همکاری و کمک به لبنان برای حل بحران‌هایش یاد می‌شود! در حالی که هرگاه پای ایران به میان می‌آید، این اقدام نقض حاکمیت لبنان توصیف می‌شود! مفتی جعفری ممتاز لبنان در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز اظهار داشت: تهران به لبنان نزدیک‌تر از ایالات متحده و جنوب لبنان به کاخ ریاست‌جمهوری بعبدا نزدیک‌تر از واشنگتن است.

شیخ احمد قبلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنوع طایفه‌ای، سیاسی و فکری در بیروت گفت: این تکثر، انگیزه و ظرفیت قابل‌توجهی در میان لبنانی‌ها ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که ابعاد مختلف فکری، انسانی، اجتماعی، حزبی و طایفه‌ای را در بر می‌گیرد. لبنانی‌ها از جمله ملت‌هایی بودند که زودتر از دیگران نسبت به پیامدها و خطرات تحولات منطقه‌ای آگاهی پیدا کردند.

به گزارش تسنیم، مفتی جعفری لبنان در ادامه تصریح کرد: تردیدی نیست که اختلافات دینی و سیاسی به ابزاری خطرناک تبدیل شده که آمریکا و اسرائیل از آن بهره‌برداری کرده‌اند. متأسفانه برخی دولت‌های عربی نیز با این سیاست‌ها همراهی کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که با هدف ایجاد شکاف و اختلاف میان گروه‌های مختلف مردم، چه در کشورهای عربی و چه در لبنان، دنبال شده‌اند.